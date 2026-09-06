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Video Emisarii lui Donald Trump sunt așteptați astăzi la Kiev. Steve Witkoff și Jared Kushner vor ajunge în Ucraina cu trenul din Polonia

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Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Geneva
Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff. Foto: Profimedia
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După vizita la Moscova, emisarii președintelui american Donald Trump sunt așteptați astăzi, 6 septembrie, la Kiev. Steve Witkoff și ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner, vin cu trenul din Polonia, acolo unde au ajuns noaptea trecută.

Trimișii lui Donald Trump au părăsit în cursul serii de sâmbătă, 5 septembrie, Moscova după mai bine de trei ore de discuții cu președintele rus Vladimir Putin, calificate de ambele părți drept constructive și substanțiale.

Cei doi oficiali americani s-au prezentat la Moscova cu mai multe idei pentru încheierea războiului și au promis că vor transmite evaluările și pozițiile exprimate de liderul rus. 

Consilierul rus Iuri Ușakov a afirmat că liderul de la Kremlin le-a spus emisarilor SUA că Rusia înregistrează „progrese reale” pe câmpul de luptă și că este încrezător că își va atinge obiectivele, subliniind totodată necesitatea abordării „tuturor cauzelor profunde ale conflictului”.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că discuțiile au fost „substanțiale” și că următoarele măsuri vor fi anunțate în săptămânile următoare.

„Discuțiile au depășit simplul schimb de opinii privind soluționarea crizei din Ucraina. Au fost abordate în detaliu aspecte economice și potențiale proiecte ruso-americane de anvergură, reciproc avantajoase”, a declarat Ușakov. „În ansamblu, se poate spune că negocierile au avut loc la momentul potrivit și au fost extrem de utile pentru ambele părți”.

Vladimir Putin a ordonat ca, timp de trei zile, să nu se lanseze niciun atac asupra Kievului, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

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Editor : A.M.G.

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