Emisarul special al lui Vladimir Putin merge la Davos pentru a se întâlni cu membrii delegației SUA (Reuters)

Data publicării:
Kirill Dmitriev
Kirill Dmitriev, reprezentant special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii şi cooperare economică Foto: Profimedia

Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se va deplasa săptămâna aceasta în stațiunea elvețiană Davos și va avea întrevederi cu membrii delegației SUA în marja Forumului Economic Mondial, au dezvăluit pentru Reuters două surse care au cunoştinţă despre vizită, sub condiţia anonimatului.

Negociatorul Ucrainei, Rustem Umerov, a spus duminică că discuțiile cu oficialii americani în legătură cu soluţionarea conflictului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, vor continua în cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) din această săptămână.

Președintele american Donald Trump va fi prezent la reuniunea anuală din acest an, după ce anul trecut a adresat un discurs prin videoconferinţă. Liderul de la Casa Albă va fi însoţit de o delegaţie numeroasă din SUA.

Totodată, Kremlinul a susținut că se pregăteşte să îi primească la Moscova pe trimisul lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru discuţii de pace în legătură cu Ucraina, dar că nu a fost stabilită încă o dată.

Amintim că Kirill Dmitriev a mers în SUA în decembrie şi a purtat discuţii timp de două zile cu Witkoff şi Kushner. El l-a informat pe Putin despre discuţii la întoarcerea din SUA.

Witkoff şi Kushner s-au întâlnit ulterior cu oficiali din Ucraina şi Europa, apoi separat cu delegaţia ucraineană, condusă de Umerov. Witkoff a calificat discuţiile drept „productive şi constructive”.

Ultima dată, Trump şi Putin au discutat despre războiul din Ucraina în cadrul unei convorbiri telefonice din 29 decembrie, descrisă de Casa Albă ca fiind „pozitivă”.

Într-un interviu acordat sursei citate pe 14 ianuarie, Trump a spus că Ucraina, şi nu Rusia, blochează un potenţial acord de pace, într-o declaraţie care contrastează puternic cu cea a liderilor europeni.

Negociatorul lui Putin spune că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife

Omul lui Putin, mesaj pentru Ursula von der Leyen: „Nu-l provoca pe Daddy! Retrage cei 13 soldaţi trimişi în Groenlanda”

