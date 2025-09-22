Live TV

Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală"

Președintele francez Emmanuel Macron
Liderul francez contestă abordarea administrației Trump față de Moscova, argumentând că Europa și-a redus deja dependența de energia rusă și trebuie acum să intensifice presiunea asupra lui Putin și Kremlinului.

Președintele francez Emmanuel Macron a emis un avertisment sever că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO au fost acte deliberate de agresiune, nu o greșeală, și a solicitat noi sancțiuni pentru a readuce Moscova la masa negocierilor.

În cadrul emisiunii Face the Nation de la CBS News, Macron a respins sugestiile, făcute, potrivit unor surse, de președintele american Donald Trump, că încălcările spațiului aerian polonez și român au fost accidentale.

„Nu este vorba de nicio greșeală”, a declarat el într-un interviu difuzat duminică. „Este vorba doar de un proiect care vizează distrugerea unui număr maximum de teritorii din Ucraina... și sublinierea a ceea ce doresc ei, slăbiciunea NATO”, a adăugat el.

Comentariile vin în urma unui incident fără precedent în care avioanele NATO au fost mobilizate de două ori în câteva săptămâni pentru a doborî drone rusești.

În timp ce NATO a declarat că încă investighează incursiunile, declarația lui Macron sugerează o înăsprire a atitudinii unor lideri europeni.

El a legat incidentele cu dronele de o escaladare a atacurilor asupra Kievului, care au ucis numeroși civili și au distrus clădiri guvernamentale.

Avioane rusești au încălcat zona de siguranță a unei platformei petroliere poloneze din Marea Baltică

Apel la noi sancțiuni

Remarcile lui Macron au subliniat, de asemenea, o diviziune crescândă cu administrația Trump cu privire la modul de a răspunde la provocările rusești.

În timp ce președintele SUA ar fi ezitat să impună sancțiuni suplimentare, invocând consumul continuu de energie rusă al Europei, Macron a susținut că aceasta este o problemă „marginală”.

El a afirmat că Europa și-a redus deja consumul de petrol și gaze rusești cu peste 80% și că „remediază” dependența rămasă.

„Dacă ar depinde doar de mine, mâine [am avea noi sancțiuni]”, a spus Macron, solicitând un răspuns „colectiv” al Europei.

„Cu toții suntem de acord că vrem pace. Cu toții suntem de acord că problema este Rusia, deoarece ei nu vor pace. Așadar, acum trebuie să intensificăm presiunea pentru a convinge Rusia să revină la masa negocierilor”, a spus el.

Active înghețate și dreptul internațional

Întrebat despre posibilitatea confiscării a miliarde de dolari din activele rusești înghețate deținute în băncile europene, o măsură care ar fi favorizată de administrația Trump, Macron s-a arătat prudent.

El a susținut că, deși veniturile din aceste active ar putea fi utilizate pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei, confiscarea lor ar încălca dreptul internațional.

„Aceasta este problema noastră peste tot”, a spus el, avertizând că nerespectarea dreptului internațional ar putea duce la „haos total”.

Europa trebuie să-și intensifice apărarea

Macron a apărat, de asemenea, independența securității Europei, menționând că Franța și Marea Britanie au desfășurat deja avioane de luptă ca răspuns la incursiunile dronelor.

El a subliniat necesitatea unui „pilon european mai puternic” în cadrul NATO, un proiect pe care îl susține de ani de zile.

„Este normal ca SUA să dorească să se concentreze mai mult pe propria securitate sau să dorească să lucreze mai mult în zona Pacificului și să ceară europenilor să se implice mai mult și să se angajeze mai mult pentru propria securitate”, a spus el.

Comentariile președintelui francez sugerează că liderii europeni sunt pregătiți să joace un rol mai assertiv în propria apărare și în confruntarea cu agresiunea rusă, chiar dacă acest lucru înseamnă să se îndepărteze de abordarea SUA.

 

