Emmanuel Macron, acuzat de „derivă totalitară” pentru încercarea sa de reglemantare a rețelelor sociale

Nice: Macron takes part in a program on France 2 Urgence Ocean
Emmanuel Macron / Sursa foto: Profimedia Images
Preşedintele francez Emmanuel Macron a negat că ar vrea să înfiinţeze un „minister al Adevărului”, în răspuns la acuzaţiile din partea media miliardarului conservator Vincent Bollore, a dreptei şi a extremei drepte, care au denunţat o derivă „autoritară” sau chiar „totalitară” a şefului statului, relatează AFP.

De la sfârşitul lunii octombrie, Macron a lansat o amplă campanie pentru a combate riscurile pe care le prezintă reţelele de socializare, în opinia sa, pentru democraţie.

Printre măsurile de reglementare pe care intenţionează să le implementeze de la începutul anului 2026 se numără un „majorat digital” la 15 ani, transparenţa algoritmilor şi o acţiune în instanţă de urgenţă pentru blocarea „ştirilor false” pe reţelele de socializare; acum două săptămâni, preşedintele francez a menţionat şi o „etichetare realizată de profesionişti” pentru a distinge site-urile şi reţelele care furnizează informaţii potrivit normelor deontologice de altele.

„Ministerul Adevărului”

În acest weekend, Journal du Dimanche, deţinut de Vincent Bollore, a văzut în aceasta o „derivă totalitară”. Săptămânalul a denunţat „tentaţia unui Minister al Adevăruluiť”, ca în romanul distopic „1984” al lui George Orwell.

Această acuzaţie reluată imediat de celelalte instituţii media ale omului de afaceri conservator, de la CNews la Europe 1, al cărui prezentator Pascal Praud l-a criticat dur pe „preşedintele nemulţumit de acoperirea mediatică şi care vrea să impună o singură naraţiune”. A fost şi un răspuns la criticile lui Macron la adresa „miliardarilor” care deţin media „în scopul influenţării opiniei publice”.

Atacul a fost ulterior preluat de lideri ai extremei drepte şi ai dreptei, inclusiv fostul ministru de interne şi actualul lider al Republicanilor (dreapta), Bruno Retailleau.

De la Vestul Sălbatic la libertatea de exprimare

În încercarea de a pune capăt controversei, preşedintele a reiterat marţi, în cadrul reuniunii Consiliului de Miniştri, că guvernul nu va „crea nicio etichetă specială pentru presă” şi „cu atât mai puţin un minister al Adevărului”. „Nu este şi nu va fi niciodată rolul lui să facă acest lucru”, a subliniat Macron.

Ideea de „etichetare” provine de la conferinţele Starea informaţiei, al căror comitet director a recomandat în 2024 ca „profesioniştii din informaţie” să se angajeze într-un astfel de demers pentru a „consolida încrederea publicului”.

Controversa se înscrie în lupta din ce în ce mai aprinsă pentru „libertatea de exprimare”, despre care se presupune că este ameninţată, dusă în special de sfera Bollore, pe fondul apărării „libertăţii de exprimare” în Statele Unite de către „galaxia trumpistă”, notează AFP. Preşedintele Macron a început să încerce să infirme această idee în ultimele săptămâni, apreciind că reţelele de socializare sunt „Vestul Sălbatic şi nu libertatea de exprimare”.

 

