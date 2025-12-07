Emmanuel Macron amenință China cu tarife vamale: „O chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană”

Președintele francez Emmanuel Macron a amenințat Beijingul cu impunerea de tarife vamale în timpul vizitei sale oficiale în China, în cazul în care nu se vor lua măsuri pentru reducerea deficitului comercial tot mai mare al țării față de Uniunea Europeană, relatează Reuters.

În timpul vizitei sale, liderul de la Palatul Elysee a îndemnat China să intensifice cooperarea în ceea ce privește dezechilibrele comerciale globale „nesustenabile”, geopolitica și mediul înconjurător.

„Am încercat să le explic chinezilor că excedentul lor comercial este nesustenabil, deoarece își distrug propriii clienți, în special prin faptul că nu mai importă mult de la noi”, a declarat Macron într-un interviu publicat duminică de cotidianul francez Les Echos.

„Le-am spus că, dacă nu vor reacționa, noi, europenii, vom fi nevoiți, în lunile următoare, să luăm măsuri ferme, urmând exemplul Statelor Unite, cum ar fi impunerea de tarife asupra produselor chinezești”, a adăugat el.

Deficitul comercial al UE cu China a crescut cu aproape 60% din 2019, în timp ce balanța comercială a Franței cu economia de 19 trilioane de dolari continuă să se adâncească.

Macron a încercat în trecut să proiecteze un front european robust în relațiile cu China, împingând Bruxellesul să ia măsuri pentru a încetini sosirea mărfurilor chinezești care afectează industria europeană.

Macron a declarat pentru Les Echos că industria europeană se află într-o poziție dificilă, prinsă între protecționismul președintelui american Donald Trump și China, care „lovește în inima modelului industrial și de inovare european”.

„Astăzi, ne aflăm între cele două și este o chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană. Am devenit piața de ajustare și acesta este cel mai rău scenariu posibil”, a adăugat el.

Macron a mai spus că propune o abordare mai împăciuitoare fața de China, cum ar fi eliminarea restricțiilor privind exporturile de mașini pentru semiconductori din partea europeană și limitarea exporturilor de pământuri rare din partea chineză.

Macron a făcut apel la companiile chineze să investească în Europa și să „creeze valoare și oportunități pentru Europa”.

