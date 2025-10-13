Emmanuel Macron anunță că nu va demisiona, în ciuda voturilor de neîncredere care-i amenință noul guvern

Președintele francez Emmanuel Macron a respins luni ideea de a demisiona și și-a criticat adversarii, în contextul în care premierul Sebastien Lecornu riscă un nou vot de neîncredere care ar putea duce la prăbușirea executivului. Franța se află în mijlocul celei mai grave crize politice din ultimele decenii, pe fondul unei succesiuni de guverne minoritare, care încearcă să impună bugete de reducere a deficitului, anunță Reuters.

Macron a schimbat cinci prim-miniștri în mai puțin de doi ani, iar mulți dintre rivalii săi au afirmat că singura soluție pentru ieșirea din criză este ca președintele să convoace alegeri legislative anticipate sau să demisioneze, ambele opțiuni fiind însă refuzate de acesta.

O încredere tot mai șubrezită

La scurt timp după sosirea sa în Egipt, luni, pentru a participa la o întâlnire menită să pună capăt războiului din Gaza, Macron a făcut declarații vehemente, acuzându-și rivalii că destabilizează Franța și afirmând că nu are intenția să demisioneze înainte de sfârșitul celui de-al doilea și ultimul său mandat, în 2027.

„Asigur continuitatea și stabilitatea și voi continua să o fac”, a declarat el, îndemnând oamenii să nu uite că mandatul acordat președintelui înseamnă „a servi, a servi și a servi”.

Vineri, Macron l-a numit din nou în funcție pe Sebastien Lecornu, care demisionase din funcția de prim-ministru la începutul săptămânii. Biroul lui Macron a anunțat duminică seara noul cabinet al lui Lecornu, multe dintre funcțiile de top rămânând neschimbate, în ciuda promisiunii prim-ministrului de a numi miniștri care să întruchipeze „reînnoirea și diversitatea”.

Atât partidul de extremă stânga „Franța Neînfrântă” (LFI), cât și partidul de extremă dreapta Raliul Național (RN) au depus luni moțiuni de cenzură.

Lecornu se va confrunta cu un vot de cenzură, cel mai probabil joi.

Nu este clar dacă are voturile necesare pentru a supraviețui, întrucât socialiștii - al căror sprijin va avea nevoie aproape sigur pentru a continua lupta - își păstrează opțiunile deschise, arată Reuters.

Socialiștii vor ca Lecornu să abroge reforma pensiilor lui Macron și să introducă o taxă pentru miliardari, măsuri pe care dreapta le respinge categoric.

