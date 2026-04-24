Emmanuel Macron anunță că nu va mai face politică după ce va părăsi Palatul Elysee. Ce spune despre finalul mandatului

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că nu va mai face politică după ce va părăsi Palatul Elysee în 2027, afirmând că în această perioadă se concentrează pe apărarea rezultatelor obținute și pe reluarea proiectelor rămase neterminate, relatează France Presse și Agerpres.

„Am făcut politică înainte și nu o voi face după aceea”, a spus Macron joi, în timpul unei vizite la școala franceză din Nicosia, înaintea unui summit informal al Uniunii Europene.

El a adăugat că „cel mai dur” lucru din ultima parte a celui de-al doilea mandat al său este să-și apere bilanțul, simultan cu găsirea „energiei de a relua” lucrurile care „nu au reușit”.

Șeful statului francez i-a răspuns unui elev care l-a întrebat când „a dorit să fie președinte”. „Mi-am iubit țara întotdeauna și sunt mereu interesat de viața țării mele, dar asta nu face din tine un președinte”, a răspuns Emmanuel Macron.

„Mi-am dorit ca ideile mele să se poată concretiza. Mi-am spus că putem schimba lucrurile mai bine și mai rapid și de aceea am lansat o mișcare politică, după care am ajuns la președinția țării”, a explicat președintele Franței.

Mandatele lui Emmanuel Macron au fost marcate de criza mișcării „vestelor galbene”, declanșată la finalul lui 2018, de măsurile de sprijinire masivă în contextul pandemiei de COVID-19, pentru a proteja economia și locurile de muncă, și de adoptarea reformei sistemului de pensii, care a ridicat vârsta legală de pensionare în Franța la 64 de ani și a fost contestată masiv la nivelul societății.

Dizolvarea Parlamentului de către Macron, în 2024, a deschis o perioadă de instabilitate politică. De atunci, în Adunarea Națională (camera inferioară a Parlamentului francez) nu există o majoritate, existând trei blocuri politice – tabăra prezidențială aliată, partidele de stânga și ecologiste și extrema dreaptă.

Editor : Ș.A.