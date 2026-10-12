Emmanuel Macron anunţă reţinerea unui petrolier suspectat că aparține flotei-fantomă a Rusiei

Preşedintele francez Emmanuel Macron, a anunţat, luni, reţinerea petrolierului „DF Peak” în largul insulei Réunion, un vas „implicat în activităţi ilegale de transport de combustibili”, suspectat că ar face parte din flota-fantomă a Rusiei, transmite BFMTV.

Preşedintele a precizat că petrolierul DF Peak este „suspectat că navighează sub pavilion fals şi este implicat în activităţi ilegale de transport de combustibili”.

„Franţa este hotărâtă să combată flota-fantomă (rusă), oriunde s-ar afla aceasta în lume”, a transmis preşedintele francez.

Macron a precizat că abordarea vasului a avut loc la peste 450 de mile marine sud de Réunion.

„Această acţiune, desfăşurată în conformitate cu dreptul maritim internaţional, demonstrează hotărârea noastră de a apăra statul de drept şi de a combate orice formă de trafic ilicit, oriunde ar avea loc acesta”, a transmis liderul de la Elysee, care a publicat pe contul de X şi un filmuleţ cu momentul abordării vasului.

Editor : Ș.R.