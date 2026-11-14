Emmanuel Macron avertizează că oprirea ajutorului pentru Ucraina ar însemna o „pace nedreaptă”: „Este o rețetă pentru următorul război”

Președintele francez Emmanuel Macron avertizează că reducerea ajutorului acordat Ucrainei ar putea împinge Kievul spre o pace nedreaptă și ar vulnerabiliza întreaga Europă. Reacția sa vine după ce Marine Le Pen, candidată a extremei drepte și favorită în cursa pentru președinția Franței, a anunțat că intenționează să oprească finanțarea Ucrainei dacă va câștiga alegerile. Macron susține că sprijinirea Kievului este esențială pentru securitatea Franței și a întregului continent.

Cei care vor să limiteze resursele puse la dispoziția Ucrainei riscă să o oblige să accepte o pace nedreaptă și să provoace o vulnerabilizare de durată a întregii Europe, a avertizat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron. Declarația vine în contextul în care Marine Le Pen, candidata extremei drepte și favorită în cursa pentru alegerile prezidențiale din Franța, intenționează să pună sub semnul întrebării ajutorul financiar acordat Kievului, relatează AFP, citată de news.ro.

„Aceasta este o rețetă pentru următorul război. Aceasta nu poate fi poziția Franței”, a transmis președintele francez într-un mesaj solemn publicat pe platforma X.

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Dacă va fi aleasă, Marine Le Pen intenționează să oprească ajutorul financiar acordat Ucrainei, invadată de Rusia în 2022, după o perioadă de grație de șase luni.

Poziția sa a fost criticată de reprezentanți ai guvernului și de candidați din întreg spectrul politic, de la social-democrați până la dreapta. Totuși, Jean-Luc Mélenchon, candidatul formațiunii La France Insoumise, cel mai bine plasat în sondaje pentru a o înfrunta pe Le Pen în turul al doilea din mai, este la rândul său acuzat de adversari că are o poziție favorabilă Rusiei.

„A ajuta Ucraina înseamnă a proteja Franța”

Emmanuel Macron a avertizat că o eventuală victorie a Rusiei în impunerea voinței sale asupra unei țări europene ar avea consecințe pentru întregul continent.

„Dacă Rusia își impune voința asupra unei țări europene prin forță, întreaga Europă este slăbită”, a declarat președintele francez, care nu mai poate candida pentru un nou mandat, după ce a îndeplinit două mandate consecutive.

„A ajuta Ucraina să se apere înseamnă a proteja Franța și poporul francez”, a subliniat el.

În timp ce statele europene par pregătite să obțină un loc la masa negocierilor privind Ucraina, după ce Moscova le-a exclus anterior din discuții, liderii europeni și-au exprimat vineri, în cadrul unui summit al Uniunii Europene de la Dublin, temerile privind o posibilă „capcană” întinsă de Rusia.

Moscova dorește ca negocierile să se concentreze asupra „arhitecturii de securitate” a continentului european.

Macron: Putin nu dorește să negocieze

Președintele francez susține că recentele discuții cu emisarii americani au arătat că liderul de la Kremlin nu este interesat de o soluție negociată.

„Schimburile recente cu emisarii americani au arătat că Vladimir Putin nu dorește să negocieze”, a declarat Macron.

Potrivit acestuia, liderul rus mizează pe intensificarea atacurilor asupra civililor și pe provocarea unei crize energetice în Ucraina, pentru a forța capitularea țării.

„Este clar că el pariază pe forțarea Ucrainei să capituleze prin intensificarea atacurilor împotriva civililor și prin încercarea de a arunca țara în întuneric în această iarnă. Responsabilitatea noastră este să dejucăm acest pariu”, a afirmat liderul de la Paris.

Macron consideră că statele europene trebuie să depășească etapa actuală a discuțiilor și să-și definească mai clar obiectivele pentru perioada de după război.

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„Trebuie acum să mergem mai departe și să spunem clar, inclusiv rușilor, ce ne dorim pentru perioada de după război”, a declarat președintele francez. El a adăugat că europenii trebuie să precizeze și ce așteaptă de la Statele Unite în privința garanțiilor de securitate pe termen lung pentru continent.

Editor : C.A.