Live TV

Emmanuel Macron cere ca UE să desfășoare „un scut democratic” împotriva amestecului în alegeri

Data publicării:
Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut joi Uniunii Europene  să se „mobilizeze” împotriva amestecurilor în alegeri - mai ales pe reţele de socializare şi în sfera digitală - prin desfăşurarea unui „scut democratic”, relatează AFP, potrivit News.ro.

„Europenii trebuie în mod absolut să se mobilizeze pentru a ne proteja democraţiile de aceste amestecuri. Aceasta este o necesitate.Acest scut democratic este cel în care credem”, a pledat preşedintele francez la sosirea sa la Bruxelles la summitul UE.

El şi-a anunţat intenţia - într-o scrisoare transmisă preşedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen înaintea summitului - de a apăra „lupta împotriva amestecurilor şi manipulărilor informaţiei” în dezbaterile şi în concluziile Consiliului European.

„Există, la fiecare alegeri, azi, în Europa, amestecuri care tulbură procesele electorale”, a subliniat Emmanuel macron.

El a evocat exemplul Sloveniei, unde, afirmă el, premierul liberal în exerciţiu Robert Golob „a fost victima unor amestecuri” ale unor „ţări terţe” şi a „unor informaţii false”, în campania sa în vederea alegerilor legislative împotriva naţionalistului Janez Jansa.

Robert Golob a cerut, la rândul său, Comisiei Europene, „să ancheteze” şi „să sesizeze Centrul European al Rezilienţei Democratice, pentru a efectua imediat o evaluare a ameninţării”, într-o scrisoare adresată tot Ursulei von der Leyen.

O implicare a societăţii israeliene de informaţii Black Cube a fost documentată înaintea alegerilor prevăzute duminică în Slovenia, iar candidatul trumpist Janez Jansa a recunoscut că s-a întâlnit cu unul dintre conducătorii acesteia.

Partidul său Slovac Democrat (SDS), a negat însă orice implicare în publicarea online a unor videoclipuri menite să demonstreze corupţia Guvernului în exerciţiu, care respinge un material fabricat cu scopul de a-l face să fie învins în alegeri.

Preşedinţia franceză a anunţat că Parisul „cere Comisiei Europene linii directoare pentru ca statele membre (UE) să poată (...) impună obligaţii platformelor” digitale în cadrul legislaţiei europene de reglementare DSA.

Franţa vrea să oblige reţelele de socializare şi alte platforme să evalueze „riscurile sistemice în perioada electorală”.

Parisul vrea să le oblige totodată „să atenueze aceste riscuri sistemice în ceea ce priveşte atât conturile false, conţinuturile ilegale, conţinuturile modificate sau generate de către inteligenţa artificială (AI), publicităţile cu caracter politic”, potrivit Palatului Élysée.

Franţa vrea totodată ca platformele să fie obligate „să prevină fenomenele de viralitate a algoritmilor sau de manipulare şi de amestec în timpul proceselor electorale”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Digi Sport
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Decizie radicală după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Ia în calcul retragerea din fotbal
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – Dinamo, scor uluitor. Care este meciul în care s-au marcat cele mai multe goluri
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit