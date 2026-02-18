Live TV

Emmanuel Macron conduce topul politicienilor străini în Cehia. Ce loc ocupă Putin și Trump, care au procentaje apropiate

Data publicării:
Emmanuel Macron
Foto: Profimedia
Din articol
Ce loc ocupă Putin și Trump

Președintele francez Emmanuel Macron este singurul politician străin în care au încredere mai mult de jumătate dintre cehi, informează European Pravda.

Conform Ceske Noviny, sondajul realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice, desfășurat în perioada 23 ianuarie - 3 februarie pe un eșantion de 1.725 de participanți, a relevat că 52% dintre respondenți au încredere în Macron, în timp ce 31% nu au. Restul erau indeciși sau nu îl cunoșteau.

După Macron, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ocupă locul al doilea, având încrederea a 44% dintre cehi și neîncrederea a 47%.

„Sondajul evidențiază un nivel relativ ridicat de necunoaștere a anumitor lideri străini”, au afirmat statisticienii. Pentru majoritatea politicienilor, procentul răspunsurilor „nu știu” este de două cifre, atingând un maxim de 62% pentru președintele austriac Alexander Van der Bellen. Prim-ministrul britanic Keir Starmer prezintă un model similar.

Ce loc ocupă Putin și Trump

În schimb, marea majoritate a respondenților sunt familiarizați cu Zelenski, Putin și Trump. Pentru toți trei, neîncrederea depășește încrederea. Diferența este mică pentru Zelenski, dar mult mai mare pentru Putin și Trump. Doar 8% dintre cehi au încredere în liderul Kremlinului, Vladimir Putin, în timp ce 87% nu au. În cazul lui Trump, 12% își exprimă încrederea, iar 83% nu au încredere în el.

Liderul chinez Xi Jinping se bucură de încrederea a doar 7% dintre cehi. Cu toate acestea, neîncrederea este mai mică decât în cazul lui Putin și Trump, situându-se la 53%, în timp ce aproximativ o treime dintre respondenți au declarat că nu îl cunosc.

Rapoartele indică faptul că majoritatea cehilor consideră că guvernul lor ar trebui să continue să sprijine Ucraina în războiul ruso-ucrainean.

Aproximativ 62% dintre cetățenii cehi sprijină continuarea inițiativei conduse de Praga de a achiziționa muniție pentru Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
putin
4
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Cristian Diaconescu, despre „bomba nucleară europeană”: „Nu-mi închipuiam vreodată că o să ajungem să vorbim în acești termeni”
Johann Wadephul
Berlinul îndeamnă Parisul să majoreze cheltuielile pentru apărare: „Cine vrea independență față de SUA, să-și facă mai întâi temele”
cehia profimedia-1071224508
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj
Emmanuel Macron Friedrich Merz
Europa intenţionează să se bazeze mai puţin pe apărarea SUA. Merz şi Macron au în vedere un nou cadru de securitate european
putin rade
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Zelenski este pe prima poziție. Pe ce loc se află Vladimir Putin
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea...
comisia europeana
Când ar putea obține Guvernul banii reținuți din PNRR pentru pensiile...
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
bancnote de lei
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi...
Ultimele știri
Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale
Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară
Cine are șanse să o înlocuiască pe Christine Lagarde la șefia Băncii Centrale Europene: „bătălie” între un olandez și un spaniol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...