Președintele francez Emmanuel Macron este singurul politician străin în care au încredere mai mult de jumătate dintre cehi, informează European Pravda.

Conform Ceske Noviny, sondajul realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice, desfășurat în perioada 23 ianuarie - 3 februarie pe un eșantion de 1.725 de participanți, a relevat că 52% dintre respondenți au încredere în Macron, în timp ce 31% nu au. Restul erau indeciși sau nu îl cunoșteau.

După Macron, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ocupă locul al doilea, având încrederea a 44% dintre cehi și neîncrederea a 47%.

„Sondajul evidențiază un nivel relativ ridicat de necunoaștere a anumitor lideri străini”, au afirmat statisticienii. Pentru majoritatea politicienilor, procentul răspunsurilor „nu știu” este de două cifre, atingând un maxim de 62% pentru președintele austriac Alexander Van der Bellen. Prim-ministrul britanic Keir Starmer prezintă un model similar.

Ce loc ocupă Putin și Trump

În schimb, marea majoritate a respondenților sunt familiarizați cu Zelenski, Putin și Trump. Pentru toți trei, neîncrederea depășește încrederea. Diferența este mică pentru Zelenski, dar mult mai mare pentru Putin și Trump. Doar 8% dintre cehi au încredere în liderul Kremlinului, Vladimir Putin, în timp ce 87% nu au. În cazul lui Trump, 12% își exprimă încrederea, iar 83% nu au încredere în el.

Liderul chinez Xi Jinping se bucură de încrederea a doar 7% dintre cehi. Cu toate acestea, neîncrederea este mai mică decât în cazul lui Putin și Trump, situându-se la 53%, în timp ce aproximativ o treime dintre respondenți au declarat că nu îl cunosc.

Rapoartele indică faptul că majoritatea cehilor consideră că guvernul lor ar trebui să continue să sprijine Ucraina în războiul ruso-ucrainean.

Aproximativ 62% dintre cetățenii cehi sprijină continuarea inițiativei conduse de Praga de a achiziționa muniție pentru Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard