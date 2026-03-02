Live TV

Emmanuel Macron: Franţa îşi va creşte numărul de focoase nucleare

Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni, într-un discurs, la Île Longue, că Franţa îşi va creşte numărul focoaselor nucleare şi le va permite aliaţilor săi ”să participe la exerciţii de disuasiune”, relatează AFP.

Fanța va mări dimensiunea arsenalului său nuclear și își va consolida puterea de descurajare, având în vedere riscul crescând de conflicte la nivel global care depășesc pragul nuclear, a declarat luni președintele Emmanuel Macron.

„În prezent, traversăm o perioadă de tulburări geopolitice plină de riscuri”, a declarat Macron într-un discurs ținut de la o bază submarină din Bretania, adăugând că este necesară o „întărire” a modelului francez de descurajare.

