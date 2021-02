Emmanuel Macron: Până la sfârşitul verii, noi, în Franţa, vom avea vaccin pentru toţi francezii care îl doresc

Franța promite că până la finalul verii fiecare francez va dispune de vaccin împotriva coronavirusului. Declarația a fost făcută de președintele Emmanuel Macron într-un interviu acordat unui post tv, după ce a participat la o reuniune cu reprezentanţii guvernului şi cei ai industriei farmaceutice.

''Până la sfârşitul verii, noi, în Franţa, vom fi în măsură să oferim un vaccin pentru toţi adulţii francezi care îl doresc'', a declarat şeful statului francez pentru postul de televiziune TF1, potivit France24.

Emmanuel Macron a declarat și că vaccinurile vor fi produse în patru locuri din Franţa de la finalul lunii februarie sau cel mai târziu începutul lunii martie.

Franţa, ţară cu o populaţie de aproximativ 67 de milioane de locuitori, este afectată grav de pandemia de COVID-19, peste 77.000 de persoane decedând până în prezent din cauza acestei boli, notează Agerpres.

De două săptămâni în Franţa este în vigoare o interdicţie de circulaţie pe timpul nopţii la nivel naţional, părăsirea locuinţei după ora 18:00 nefiind permisă decât în situaţii excepţionale.

Autoritatea franceză de sănătate publică (HAS) a recomandat folosirea vaccinului AstraZeneca doar pentru persoanele cu vârste sub 65 de ani. Într-un comunicat, HAS a precizat că nu există informaţii suficiente despre eficienţa acestui vaccin la oamenii cu vârste peste 65 ani, adăugând că va revizui recomandarea pe măsură ce vor fi disponibile date suplimentare privind efectele vaccinului AstraZeneca.

Unul dintre avantajele vaccinului produs de AstraZeneca este acela că poate fi stocat la temperaturi cuprinse între 2 şi 8 grade Celsius.

Uniunea Europeană a recomandat aprobarea în ţările membre a acestui vaccin pentru persoanele cu vârste peste 18 ani.

