Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”

President Emmanuel Macron delivers a speech at Air Base 101, Space Command Headquarters during the inauguration of the French Space Command, in Toulouse, on November 12, 2025. Photo by Fred Scheiber/Pool/ABACAPRESS.COM
Președintele francez Emmanuel Macron a susținut vineri că unitatea dintre Europa și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere” și negând o informație potrivit căreia ar fi afirmat că există riscul ca Washingtonul să trădeze Kievul, relatează Reuters.

„Unitatea între americani și europeni în ceea ce privește problema Ucrainei este esențială. Și repet, trebuie să colaborăm”, a declarat Macron reporterilor în timpul unei vizite în China.

„Salutăm și susținem eforturile de pace depuse de Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii au nevoie de europeni pentru a conduce aceste eforturi de pace”, a adăugat el.

Joi, revista germană Spiegel a citat publicat transcrierea unei convorbiri confidențiale din care reiese că președintele francez și cancelarul german și-au exprimat scepticismul profund față de eforturile depuse de guvernul american și de emisarii săi pentru a negocia pacea între Ucraina și Rusia.

„Neg totul”, a spus Macron, când a fost întrebat despre articolul din Spiegel. „Avem nevoie de Statele Unite pentru pace. Statele Unite au nevoie de noi pentru ca această pace să fie durabilă și solidă.”

„Așadar, nu există niciun scenariu în care pacea durabilă în Ucraina să poată fi realizată fără eforturile comune ale europenilor, americanilor, canadienilor, australienilor și japonezilor”, a afirmat el.

Amintim că mai mulţi lideri europeni, din rândul cărora nu au lipsit cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, şi-au manifestat luni, într-o discuţie telefonică, temerea că SUA ar putea trăda Ucraina şi Europa în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia, ei manifestându-şi neîncrederea faţă de Washington.

Europa are nevoie de propriul plan de pace pentru Ucraina. Comisarul UE pentru Apărare: „Un acord nefavorabil ar fi dăunător”

Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane”

