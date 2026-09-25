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Video Emmanuel Macron trimite „mijloace militare” în Arabia Saudită, pe fondul crizei carburanților: „Situația este gravă”

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emmanuel macron face declaratii
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
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Din articol
Militari și sisteme de apărare la Yanbu Macron nu exclude reducerea taxelor Macron propune un moratoriu privind infrastructura energetică

Președintele francez Emmanuel Macron anunță noi măsuri pentru limitarea efectelor crizei carburanților, inclusiv trimiterea unor militari și sisteme de apărare în Arabia Saudită. Liderul de la Paris spune că aprovizionarea este asigurată până la sfârșitul anului, dar avertizează că situația s-ar putea complica în 2027 dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică, anunță AFP, citată de Agerpres.

Președintele francez și-a apărat, într-un interviu acordat posturilor TF1 și France 2, strategia internațională și a insistat asupra dimensiunii geopolitice a crizei.

Macron a declarat că autoritățile fac „totul” pentru a evita apariția unor penurii și a susținut că aprovizionarea cu motorină, gaz și păcură este garantată până la sfârșitul anului. El a avertizat însă că situația s-ar putea schimba la începutul lui 2027 dacă actuala criză se agravează.

Printre factorii care alimentează presiunile asupra pieței energetice, liderul francez a enumerat războiul din Orientul Mijlociu, tensiunile din strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb, dar și războiul din Ucraina.

Militari și sisteme de apărare la Yanbu

Franța va mobiliza „mijloace militare” pentru protejarea instalațiilor de la Yanbu, principalul terminal saudit de export de țiței de la Marea Roșie și o zonă expusă atacurilor rebelilor houthi din Yemen.

Potrivit lui Macron, desfășurarea va include soldați, radare și sisteme de apărare. Președintele francez nu a exclus nici utilizarea avioanelor de luptă Rafale, în funcție de evoluția situației.

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El a precizat însă că Franța nu intenționează să se implice direct în conflictul dintre Arabia Saudită și rebelii houthi, susținuți de Iran.

Macron consideră că o detensionare în zona Yanbu ar putea avea efecte rapide asupra prețurilor plătite de consumatori. În paralel, Parisul poartă discuții cu Iranul și Omanul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Macron nu exclude reducerea taxelor

În Franța, creșterea prețurilor la carburanți pune presiune asupra guvernului, iar opoziția cere reducerea taxelor pentru a limita impactul asupra populației.

Macron nu a exclus această variantă. „În funcție de evoluție, nu trebuie să excludem nimic”, a declarat președintele francez, care a promis că autoritățile nu vor permite ca prețurile să crească necontrolat.

Motorina a ajuns deja la aproximativ 2,40 euro pe litru, un nivel record.

Macron propune un moratoriu privind infrastructura energetică

În privința războiului din Ucraina, Macron și-a relansat propunerea pentru un „dublu moratoriu” privind atacurile asupra infrastructurii energetice și civile din Ucraina și Rusia, precum și asupra unor acțiuni militare în Marea Neagră.

Președintele francez s-a arătat însă sceptic în privința intențiilor Moscovei. El a spus că scenariul unei noi mobilizări ruse de 300.000 de militari, cu obiectivul de a cuceri întregul Donbas, este considerat credibil de partea franceză.

Macron a avertizat și asupra posibilității ca Franța să devină ținta unui atac cu o dronă încărcată cu explozibili, evocând incidentul de pe aeroportul din Leipzig de la începutul lunii august, atribuit de Germania Rusiei.

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Editor : C.A.

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