Președintele Emmanuel Macron va actualiza luni doctrina nucleară a Franței, excluzând controlul european comun și subliniind ceea ce Parisul poate oferi aliaților îngrijorați de fiabilitatea umbrelei nucleare americane sub președintele Donald Trump.

Deși Franța și Marea Britanie sunt ambele puteri nucleare, majoritatea țărilor europene se bazează în primul rând pe Statele Unite pentru a descuraja potențialii adversari — un pilon al securității transatlantice vechi de zeci de ani.

Însă apropierea lui Trump de Rusia în războiul din Ucraina și atitudinea sa mai dură față de aliații tradiționali – inclusiv amenințările de a confisca Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, aliat al NATO – au zguduit guvernele europene.

La începutul acestei luni, la München, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Berlinul a deschis discuții cu Franța privind o potențială forță de descurajare nucleară europeană, ceva ce Macron a spus că ar trebui să fie o „abordare holistică a apărării și securității”.

Alte state, inclusiv națiunile nordice tradițional pro-americane, și-au exprimat cu prudență interesul.

Întrebări privind capacitățile Franței

Cu toate acestea, oficialii europeni se întreabă în particular în ce măsură arsenalul Franței poate proteja continentul. Printre preocupări se numără împărțirea costurilor, problema cine ar controla deciziile de lansare și dacă concentrarea asupra forțelor nucleare riscă să excludă investițiile urgente necesare în capacitățile convenționale.

Franța cheltuiește aproximativ 5,6 miliarde de euro (6,04 miliarde de dolari) pe an pentru a-și menține stocul de 290 de arme lansate de pe submarine și avioane – al patrulea arsenal ca mărime din lume.

„Pentru Europa, dacă doriți cu adevărat să acționați singură... trebuie să vă construiți propria capacitate nucleară. Asta costă miliarde și miliarde de euro”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în fața Parlamentului European în ianuarie.

„Ați pierde garantul suprem al libertății noastre, care este umbrela nucleară a SUA.”

Conform estimărilor experților, ca parte a descurajării nucleare a NATO, SUA staționează în total aproximativ 100 de bombe nucleare în Belgia, Germania, Italia, Olanda și Turcia.

În cazul unui conflict, forțele aeriene ale acestor țări non-nucleare ar transporta bombele americane, în conformitate cu așa-numita doctrină a „partajării nucleare”.

Subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, a declarat aliaților la Bruxelles luna aceasta că Washingtonul va continua să-și extindă descurajarea nucleară în Europa, chiar dacă investește peste un trilion de dolari în modernizarea propriului arsenal.

Oficialii francezi afirmă că Parisul nu intenționează să înlocuiască umbrela SUA sau să concureze cu NATO.

„În timp ce misiunea principală a forțelor nucleare americane este de a viza arsenalele nucleare ale adversarilor, omologii lor francezi și britanici urmăresc să provoace daune inacceptabile centrelor politice, militare și economice ale potențialilor adversari”, a scris Etienne Marcuz, de la grupul de reflecție FRS, într-o notă recentă.

„Această doctrină necesită mult mai puține ogive pentru a fi credibilă.”

Înțelegerea doctrinei Franței

Oficialii francezi afirmă că doresc ca europenii să înțeleagă mai bine ce poate și ce nu poate oferi doctrina Franței. Dar Parisul este ferm în convingerea că finanțarea mijloacelor sale de descurajare rămâne exclusiv responsabilitatea Franței, pentru a asigura controlul național exclusiv.

Un element central al poziției Franței este „ambiguitatea strategică” cu privire la momentul în care ar putea fi utilizate armele nucleare și la punctele în care interesele vitale ale Franței se suprapun cu apărarea europeană în sens larg.

Pentru unii parteneri, această opacitate nu este liniștitoare.

„Vrem mai întâi să vedem ce are de oferit Franța... Nu este vorba despre a avea putere de descurajare. Este vorba despre cât de credibilă este”, a declarat un diplomat de rang înalt din Europa de Est.

Orice extindere a rolului Franței ar necesita, de asemenea, ca Europa să dezvolte rachete cu rază lungă de acțiune, de peste 2.000 km – capacitate de care nu dispune în prezent.

Dezvoltarea de arme nucleare tactice, destinate utilizării pe câmpul de luptă, spre deosebire de armele strategice concepute pentru a fi lansate pe distanțe mari, este considerată și mai puțin probabilă.

Oficialii spun că acest lucru ar declanșa alarma în cadrul tratatului de neproliferare nucleară, susținut de mult timp de guvernele europene.

„Înțelegem de unde provin aceste discuții. Ele decurg din faptul că alianța noastră transatlantică nu mai este ceea ce era odată”, a declarat șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, reporterilor la Bruxelles în această lună.

„Părerea mea personală este că, dacă vom avea mai multe arme nucleare în întreaga lume, nu cred că vom trăi într-o lume mai pașnică”, a spus ea.

Doctrina nucleară a lui Macron

Vorbind la baza submarinelor nucleare franceze din Bretania, Macron va prezenta actualizarea obișnuită a doctrinei nucleare, care are loc o dată pe mandat prezidențial.

Poziția Franței, conform doctrinei, vizează menținerea unui arsenal minim, dar credibil, conceput pentru a impune pierderi suficient de grave încât să descurajeze orice prim atac.

„Simpla discutare a alternativelor transmite un mesaj Moscovei”, a declarat un înalt oficial european.

Oficialii francezi nu au oferit detalii înaintea discursului lui Macron, dar au spus că peisajul strategic s-a schimbat dramatic de la ultimul său discurs din 2020, citând arsenalul în creștere al Rusiei și retorica nucleară intensificată de la invazia Ucrainei în 2022.

Franța a afirmat de mult timp că interesele sale vitale au o dimensiune europeană. În 2020, Macron a mers mai departe, invitând partenerii la discuții strategice — o inițiativă care nu a stârnit prea mult entuziasm la momentul respectiv.

Oficialii au declarat că un principiu rămâne neschimbat: numai președintele francez poate ordona un atac nuclear.

„Așa este și așa va rămâne”, a declarat un consilier prezidențial francez.

