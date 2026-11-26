Președintele francez Emmanuel Macron i-a îndemnat pe ceilalți lideri ai Uniunii Europene să ajungă la un compromis privind următorul buget pe termen lung până la sfârșitul anului, înaintea alegerilor prezidențiale din primăvara anului 2027, relatează dpa.

„Dacă nu se ajunge la un acord până la 31 decembrie, discuțiile vor fi reluate în a doua jumătate a anului”, a declarat Macron joi, în marja unui summit al UE de la Bruxelles.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța este programat pentru 18 aprilie. Macron, care se află deja la al doilea mandat prezidențial, nu poate candida din nou.

În cazul în care nu s-ar ajunge la un acord privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034 în următoarele săptămâni, acest lucru ar însemna „o presiune mult mai mare” și riscul ca bugetul să nu fie finalizat la timp, a afirmat Macron.

„Nu cred că aceasta este soluția optimă pentru Europa”, a spus el.

Liderii UE de la Bruxelles sunt în dezacord cu privire la modul de finanțare a investițiilor în priorități emergente, precum apărarea și competitivitatea, menținând în același timp subvențiile tradiționale pentru agricultură și plățile de ajustare pentru regiunile mai sărace.

La sosirea la reuniune, cancelarul german Friedrich Merz și-a reiterat cu fermitate cererea de a limita dimensiunea bugetului, pentru a evita o creștere bruscă a contribuțiilor Germaniei.

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Editor : A.M.G.