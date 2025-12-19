Preşedintele francez Emmanuel Macron este de părere că a venit timpul ca el şi europenii discute cu Vladimir Putin, în contextul unor eforturi ale Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează AFP.

„Cred că va redeveni util să vorbim cu Vladimir Putin”, a spus vineri liderul de la Palatul Elysee, în urma unui summit, la Bruxelles, în cadrul căruia Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro.

„Constat că există oameni care stau de vorbă cu Vladimir Putin”, a adăugat Emmanuel Macron, făcând referire la preşedintele american Donald Trump, care a reluat contactul, după ce s-a întors în ianuarie la Casa Albă, cu liderul de la Kremlin.

„Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a reangaja această discuţie în forma cuvenită. Altfel, discutăm între noi cu negociatori care vor discuta singuri cu ruşii, ceea ce nu este optim”, a subliniat Emmanuel Macron.

Emisarul lui Donald Trump poartă în prezent o serie de negocieri - separate - cu Moscova, pe de o parte, şi cu Kievul şi europenii, pe de altă parte, în speranţa ajungerii la un acord.

„Un ciclu (de negocieri) este în desfăşurare. Fie poate fi obţinută o pace robustă, durabilă, cu garanţiile cerute, ceea ce ar fi formidabil, şi oricum ne vom aşeza la acel moment la masă”, a sugerat şeful statului francez.

Fie „va trebui să găsim în săptămânile următoare căi şi mijloace pentru ca europenii, într-un mod bine organizat, să se reangajeze într-un dialog complet cu Rusia în deplină transparenţă”, a apreciat el.

Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au vorbit ultima oară la începutul lunii iulie, în special despre eforturi diplomatice de încadrare a programului nuclear al Iranului. Ei şi-au afişat atunci divergenţele cu privire la Ucraina.

Precedenta lor convorbire telefonică a avut loc la 11 septembrie 2022, când au discutat despre Centrala Nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de către ruşi.

Preşedintele francez, căruia i s-a reproşat faptul că a vorbit în continuare cu omologul său rus timp de luni de zile după invazia rusă a Ucrainei, în februarie 2022, a încetat apoi orice contact şi a trecut la un ton tot mai virulent împotriva lui Vladimir Putin, pe care-l acuză că „minte” în privinţa intenţiilor pe care le are şi a voinţei de pace.

