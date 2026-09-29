Live TV

Video EPPO: Peste 1 milion de telefoane SH au fost vândute ca noi în 19 țări europene, inclusiv în România. Pagube de 300 de milioane de euro

Data actualizării: Data publicării:
Telefon
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Forţe de poliţie, agenţi vamali şi inspectori fiscali din 19 state europene au întreprins peste 160 de percheziţii în legătură cu o presupusă fraudă cu telefoane mobile vândute online, din care au rezultat pagube de aproximativ 300 de milioane de euro (340 de milioane de dolari), potrivit procurorilor Parchetului European (EPPO).

Parchetul Public European (EPPO) din Köln (Germania) a desfășurat, începând de sâmbăta trecută, percheziții și arestări împotriva unei organizații criminale suspectate că ar fi vândut peste un milion de telefoane mobile ca și cum ar fi fost noi, deși, în realitate, acestea erau second-hand. Schema infracțională a provocat un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din UE și o pierdere de TVA de peste 30 de milioane de euro pentru mai multe state membre ale UE. 

Conform unui comunicat publicat marţi de EPPO, 1770 de poliţişti, agenţi vamali şi inspectori fiscali au efectuat începând de sâmbătă peste 160 de percheziţii şi confiscări în 19 ţări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Elveţia, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Ţările de Jos). Au fost arestaţi şapte suspecţi în Austria, Germania şi Spania, inclusiv doi lideri ai organizaţiei.  

„Conform anchetei, denumită «Troja», o organizație criminală ar fi asamblat telefoane mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi le-ar fi expediat, curățate și ambalate ca telefoane mobile noi, către Țările de Jos. Ulterior, acestea au fost transportate către depozite din Germania și vândute pe platforme de comerț online către clienți finali din întreaga UE.  

Probele sugerează, de asemenea, că societăți fantomă, cu sediul în mai multe state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos) și în Elveția, au aplicat în mod fraudulos un regim de TVA redus la vânzarea online a telefoanelor mobile începând din 2018, pentru a-și spori ilegal profiturile. Se înțelege că aceste telefoane mobile frauduloase au fost vândute în cadrul așa-numitului regim de «impozitare pe marjă» către clienții finali și între societățile fantomă. Acest regim de impozitare, în cadrul căruia revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit realizată (diferența dintre prețul plătit pentru produs și prețul la care acesta este vândut), se aplică numai bunurilor revândute pentru care s-a plătit deja TVA. Cu toate acestea, fiind vândute ca bunuri noi, TVA-ul era datorat pe prețul integral al produsului. Se presupune că acest sistem a indus în eroare clienții din întreaga UE și a generat, de asemenea, pierderi de TVA în fiecare țară în care aceste telefoane mobile second-hand au fost vândute ca și cum ar fi fost noi. 

Ancheta a fost inițiată în urma unui raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). 

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești competente.  

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE”, arată sursa citată.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
2
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
3
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Sorin Grindeanu
4
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
siegfried muresan profimedia
5
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
Digi Sport
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
apartament de inchiriat regim hotelier
România, pe primul loc în UE la supraaglomerarea locuințelor: 60,4% dintre tineri sunt în această situație
Balazs Hanko
Fostul ministru al Culturii din guvernul lui Viktor Orban a fost reţinut în urma unor acuzaţii de deturnare de fonduri
soldați în timpul unui exercițiu militar urban la Berlin
Europa se pregătește pentru viața „între război și pace”. Ce țări europene se vor descurca cel mai bine în situații de urgență
steagurile ucrainei si ue
UE ridică semne de întrebare cu privire la finanțarea Ucrainei. Ce îi îngrijorează pe liderii europeni
Ruffled Flags of European Union and Moldova. 3D Rendering
Republica Moldova, pregătită să facă următorul pas spre aderarea la UE. Anunțul premierului Vasile Tofan
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „E momentul ca această criză politică să se încheie. E...
2026-09-22-3716
Completul de divergență de la Curtea de Apel București a încheiat...
hacker telefon
Ce instituții din România au cumpărat software-ul companiei americane...
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Audierile propunerilor lui Mureșan continuă: Premierul desemnat sare...
Ultimele știri
Trump neagă că ar fi oferit Iranului relaxarea sancțiunilor pentru a pune capăt războiului. Ce spune Teheranul
„E petrecere cu lăutari la Moscova”. Remus Ștefureac, despre lupta dintre politicienii români pro-Bruxelles și cei pro-Washington
CAB a respins cererea Asociației Italienilor de suspendare a decretului prezidențial privind desemnarea lui Siegfried Mureșan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii își transformă total viața când Mercur intră în Scorpion. Schimbare majoră din 30 septembrie 2026
Cancan
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat dacă va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt „cioflingarii”? Exclusiv
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Rezultat halucinant între Steaua și FCSB! S-au marcat 16 goluri!
Adevărul
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Năstase a spus adevărul despre brățara electronică, după ce Ioana a cerut ordin de protecție
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
De ce nu cumpărăm gaz de la americani - un economist explică cine câștigă și cine pierde din această decizie
Newsweek
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum a aflat Sylvester Stallone că fiul lui a murit la 36 de ani. Telefonul pe care nu-l va uita niciodată...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani