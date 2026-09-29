Forţe de poliţie, agenţi vamali şi inspectori fiscali din 19 state europene au întreprins peste 160 de percheziţii în legătură cu o presupusă fraudă cu telefoane mobile vândute online, din care au rezultat pagube de aproximativ 300 de milioane de euro (340 de milioane de dolari), potrivit procurorilor Parchetului European (EPPO).

Parchetul Public European (EPPO) din Köln (Germania) a desfășurat, începând de sâmbăta trecută, percheziții și arestări împotriva unei organizații criminale suspectate că ar fi vândut peste un milion de telefoane mobile ca și cum ar fi fost noi, deși, în realitate, acestea erau second-hand. Schema infracțională a provocat un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din UE și o pierdere de TVA de peste 30 de milioane de euro pentru mai multe state membre ale UE.

Conform unui comunicat publicat marţi de EPPO, 1770 de poliţişti, agenţi vamali şi inspectori fiscali au efectuat începând de sâmbătă peste 160 de percheziţii şi confiscări în 19 ţări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Elveţia, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Ţările de Jos). Au fost arestaţi şapte suspecţi în Austria, Germania şi Spania, inclusiv doi lideri ai organizaţiei.

„Conform anchetei, denumită «Troja», o organizație criminală ar fi asamblat telefoane mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi le-ar fi expediat, curățate și ambalate ca telefoane mobile noi, către Țările de Jos. Ulterior, acestea au fost transportate către depozite din Germania și vândute pe platforme de comerț online către clienți finali din întreaga UE.

Probele sugerează, de asemenea, că societăți fantomă, cu sediul în mai multe state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos) și în Elveția, au aplicat în mod fraudulos un regim de TVA redus la vânzarea online a telefoanelor mobile începând din 2018, pentru a-și spori ilegal profiturile. Se înțelege că aceste telefoane mobile frauduloase au fost vândute în cadrul așa-numitului regim de «impozitare pe marjă» către clienții finali și între societățile fantomă. Acest regim de impozitare, în cadrul căruia revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit realizată (diferența dintre prețul plătit pentru produs și prețul la care acesta este vândut), se aplică numai bunurilor revândute pentru care s-a plătit deja TVA. Cu toate acestea, fiind vândute ca bunuri noi, TVA-ul era datorat pe prețul integral al produsului. Se presupune că acest sistem a indus în eroare clienții din întreaga UE și a generat, de asemenea, pierderi de TVA în fiecare țară în care aceste telefoane mobile second-hand au fost vândute ca și cum ar fi fost noi.

Ancheta a fost inițiată în urma unui raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE”, arată sursa citată.

Editor : A.C.