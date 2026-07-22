Era post-Orban expune liniile roșii ale țărilor UE. Grecia ține în șah pachetul energetic anti-Rusia pentru propriile interese

Țările UE nu au reușit să ajungă la un acord privind noi sancțiuni radicale împotriva Rusiei, miercuri seară, după ce Grecia a blocat măsurile pentru a-și proteja industria de transport de combustibil, scrie Politico.

Discuțiile de miercuri, care s-au încheiat după ora 19:30, au fost doar cele mai recente dintr-o serie de eforturi de a asigura acordul unanim necesar cu privire la seria de măsuri energetice și comerciale menite să golească fondurile Moscovei. Pachetul a fost prezentat în iunie, dar discuțiile despre detalii s-au prelungit, în ciuda faptului că aspecte importante - precum interdicția importurilor de fructe de mare din Rusia și restricțiile privind vizele pentru soldații săi - au fost diluate în acest proces.

Atena a reacționat insistent față de propunerea de interdicție impusă companiilor UE de a livra gaze rusești către consumatori din afara UE, argumentând că aceasta depășește ceea ce au convenit anterior liderii și că practica va continua oricum, navele pur și simplu reînmatriculându-se în străinătate.

Ambasadorii vor organiza o rundă suplimentară de negocieri joi dimineață, în încercarea de a salva pachetul, a confirmat un diplomat UE pentru sursa citată.

Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, a propus miercuri să se permită navelor petroliere europene să exporte gaze naturale lichefiate rusești către țări terțe până în ianuarie 2029. Propunerea, consultată de Politico, plafonează exporturile rusești și interzice, de asemenea, încheierea de noi contracte.

Însă Guvernul grec a refuzat până acum compromisul și dorește în schimb o excepție pe termen nelimitat, au declarat trei diplomați ai UE implicați în discuții, care au solicitat anonimatul pentru a vorbi despre negocierile sensibile.

Compania maritimă greacă Dynagas este una dintre puținele care operează nave pregătite pentru gheață, care pot ajunge la terminalul GNL al Rusiei de la Oceanul Arctic. Dacă UE ar interzice companiilor sale să exporte gaz rusesc, Guvernul grec susține că navele s-ar înregistra pur și simplu în altă parte, reducând supravegherea UE.

Flota comercială a Greciei, formată din peste 5.000 de nave, transportă aproximativ o cincime din încărcătura mondială, mai mult decât orice altă țară. Are cea mai mare flotă de GNL din lume în ceea ce privește capacitatea.

Amânarea înseamnă, de asemenea, că plafonul pe care UE îl menține pentru achizițiile de petrol rusesc va trebui prelungit din nou pentru o perioadă scurtă. Țițeiul Moscovei poate fi vândut doar la o fracțiune din prețul pieței, dar creșterea prețurilor la energie ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu ar duce la recalcularea limitei de 44,10 dolari pe baril, iar Kremlinul ar primi un profit neașteptat.

Pentru că sancțiunile necesită unanimitate între cele 27 de capitale ale UE, guvernele naționale pot pune un preț pe acord prin solicitarea altor concesii.

Fostul prim-ministru maghiar Viktor Orbán, de exemplu, a fost elementul notoriu de blocare a unui astfel de sprijin pentru Ucraina, deși liderii UE speră că Budapesta se va dovedi mai puțin obstructivă sub succesorul său, Péter Magyar.

Ani de zile, Orbán - veteranul lider populist al Ungariei, care a cultivat legături strânse cu Kremlinul și a amenințat în repetate rânduri că va bloca sancțiunile - a oferit acoperire altor capitale pentru a se opune unor acțiuni mai dure. Având în vedere că Péter Magyar conduce acum Ungaria și Budapesta nu mai stă în cale, aceste guverne sunt obligate să își apere obiecțiile în mod public.

„A fost o surpriză și o dezamăgire câte state membre au stagnat în acțiunile lor”, a declarat Ville Niinistö, europarlamentar finlandez și președinte al delegației Parlamentului European privind Rusia. „Este de o importanță capitală să se continue consolidarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei în acest moment în care Rusia începe să simtă presiunea războiului asupra economiei interne și asupra percepției publice”, a completat el înaintea reuniunii de miercuri.

Propunerea inițială pentru pachetul de sancțiuni - al 21-lea de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia - includea restricții de călătorie pentru foștii luptători ai forțelor armate ruse, sancționarea a zeci de alte bănci și împiedicarea altor 250 de persoane să intre în blocul comunitar.

Blocajul amână discuțiile dincolo de termenul limită anticipat pentru activitățile legislative, miercuri fiind teoretic ultima întâlnire a ambasadorilor până după vacanța de vară din august. În sesiunea de seară, trimișii au participat și la o cină de rămas bun pentru colegii care își schimbă funcțiile, înainte de a se reîntâlni în septembrie, după pauză.

Editor : Ș.R.