„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că Rusia nu vrea pace în Ucraina. Pasul următor este și mai greu

O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și că trebuie forțată să vină la masa negocierilor. Acum, ei au sarcina dificilă de a găsi o strategie comună pentru realizarea acestui obiectiv împreună cu imprevizibila administrație de la Casa Albă.

Oficiali de top de ambele părți ale Atlanticului s-au văzut de mai multe ori în ultima săptămâna pentru a discuta despre noi restricții financiare și planuri pentru limitarea exporturilor rusești de petrol și gaze.

O echipă tehnică din partea Uniunii Europene a vizitat Washingtonul ca să stabilească ultimele detalii ale propunerii, în privința căreia mai mulți oficiali și diplomați au spus că cele două părți sunt în mare parte de acord.

„Trump este în sfârșit de partea noastră. Întrebarea acum este cum să împaci cele două abordări?” a spus un diplomat european pentru Politico.

În timp ce UE se pregătește să anunțe un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei – al 19-lea de la începutul războiului – negociatorii spun în privat că cele mai eficiente acțiuni trebuie luate împreună cu americanii.

Impunerea unor tarife uriașe contra Chinei și Indiei, așa cum și-ar dori Trump, ar provoca pagube colosale pentru Uniunea Europeană. Foto: Profimedia Images

Trump vrea ca UE să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei

Administrația Trump preferă să folosească instrumente precum tarifele comerciale pentru a epuiza fondurile de război ale Kremlinului, în timp ce Uniunea Europeană dorește impunerea de sancțiuni contra companiilor și instituțiilor financiare care au înțelegeri cu Moscova.

Oficialii UE se așteaptă la „discuții aprinse” cu americanii în privința celui mai bun mod de a pune presiune pe Rusia, potrivit unui alt diplomat european intervievat de Politico.

Trump le-a spus oficialilor europeni că vrea să impună tarife de 100% contra Indiei și Chinei pentru că importă energie din Rusia, cu condiția ca Bruxellesul să adopte aceleași măsuri. Acest lucru, însă, este imposibil din punct de vedere economic și politic pentru UE.

Impunerea unor tarife comerciale uriașe ar încălca principiile de bază ale Uniunii Europene, în special după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a reafirmat opoziția față de această măsură, precizând că tarifele sunt taxe care îi vor afecta apoi pe consumatorii europeni.

Bruxellesul este aproape de a semna un nou acord comercial cu India, iar economia deschisă a Europei este extrem de expusă în fața Chinei, astfel că orice tarife impuse asupra celor două țări ar provoca pagube colosale pentru Uniunea Europeană.

„Noi nu impunem taxe vamale. Suntem un bloc comercial. Suntem exportatori. Exporturile sunt motorul economiei UE. Acesta este ADN-ul nostru”, a spus Agathe Demarais, cercetător principal al Consiliului European pentru Relații Externe.

Acesta este pur și simplu un mod pentru administrația Trump de a cere ceva imposibil de la partenerii ei, potrivit lui Demarais. „Partenerii vor spune nu, pentru nu există nici șansă ca UE să impună tarife, mai ales la acel nivel, contra Chinei și Indiei, și apoi ei vor spune, ok, deci partenerii noștri refuză să meargă mai departe, așa că nici noi nu putem merge mai departe.”

„Trebuie să importăm mai mult gaz natural lichefiat din SUA”, a spus comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen. Foto: Profimedia Images

Europa se grăbește să renunțe complet la importurile de energie din Rusia

Guvernul danez, care deține acum președinția Consiliului UE, a propus includerea unor tarife comerciale împotriva Moscovei în pachetul de sancțiuni, dar ideea nu a primit prea multă susținere din partea celorlalte capitale europene.

Trump a cerut Europei să nu mai cumpere combustibili fosili din Rusia. În același timp, secretarul american al energiei, Chris Wright, a vizitat Bruxellesul săptămâna aceasta în speranța de a stabilii detaliile acordului de 750 de miliarde de dolari dintre Trump și von der Leyen privind cumpărarea de gaze naturale, petrol și combustibil nuclear din SUA.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a spus că intenționează să accelereze angajamentul UE de a opri toate importurile de gaze naturale din Rusia până în 2027 sau chiar mai devreme, dacă se va putea ajunge la un compromis cu statele membre.

Pentru ca interzicerea importurilor din Rusia să nu ducă la scumpirea prețurilor și la probleme de aprovizionare în Europa, „avem nevoie de ajutorul prietenilor noștri americani”, a spus Jorgensen. „Trebuie să importăm mai mult gaz natural lichefiat din SUA.”

Acordul dintre UE și SUA i-ar oferi Bruxellesului și un avantaj important în discuțiile cu Ungaria și Slovacia, țări care s-au împotrivit până acum planurilor de a rupe total legăturile comerciale cu Rusia.

Editor : Raul Nețoiu