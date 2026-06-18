După cel mai amplu atac cu drone asupra Moscovei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la începerea negocierilor. „În această noapte, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au ajuns din nou în regiunea Moscovei: pentru a doua oară într-o săptămână, rafinăria din Moscova a fost lovită. De asemenea, au fost lovite ținte din regiunea Rostov și din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre”, a declarat Zelenski.

El a afirmat că „este timpul să punem capăt acestui război”, iar Rusia trebuie să întreprindă pașii necesari pe cale diplomatică.

În noaptea de 18 iunie, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac masiv cu drone asupra capitalei. În total, 194 de drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală, a declarat primarul Serghei Sobianin.

Pe 11 martie, autoritățile capitalei au raportat că, într-o singură noapte, au fost doborâte 74 de drone, iar pe 17 mai, forțele de apărare aeriană au interceptat peste 120 de drone într-o singură zi.

Una dintre țintele atacului aerian din această noapte a fost Rafinăria de petrol din Moscova (MNPZ) din Kapotna, care fusese deja lovită cu două zile în urmă și își suspendase activitatea.

De asemenea, dronele au căzut pe teritoriul centrelor comerciale „Sadovod” și „Belaya Dacha”, iar o casă din localitatea Kotelniki, din apropierea Moscovei, a fost lovită. La rafinăria MNPP și la piața „Sadovod” au izbucnit incendii puternice.

La sfârșitul lunii mai, surse ucrainene și occidentale optimiste citate de publicația The Economist au sugerat că procesul diplomatic s-ar putea relua în vară, dar se consideră mult mai probabilă continuarea războiului până când Ucraina sau Rusia se vor afla într-o poziție mai slabă.

Calculele lui Vladimir Putin privind războiul nu s-au schimbat, iar acesta intenționează să continue acțiunile militare, scria The Guardian, citând surse apropiate de Kremlin. Potrivit uneia dintre acestea, Putin speră să preia controlul deplin asupra Donbasului până la sfârșitul anului și crede într-o răsturnare de situație militară iminentă pe câmpul de luptă, în favoarea Rusiei.

Editor : A.R.