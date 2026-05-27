„Este un moment foarte periculos”. Șefa diplomației europene avertizează că Rusia ar putea ataca NATO

Strategia lui Vladimir Putin ar putea consta în escaladarea conflictului cu țările NATO, ceea ce, la rândul său, ar putea fi legat de perspectiva unei noi mobilizări în Rusia. Acest lucru a fost afirmat într-un interviu acordat The Wall Street Journal de către șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.

„Dacă veți efectua o mobilizare doar pentru acest război (cu Ucraina – TMT), veți transmite semnalul că, de fapt, nu câștigați acest război. Prin urmare, vine un moment în care este necesară o escaladare pentru a justifica mobilizarea. Și acesta este un moment foarte periculos”, a spus Kallas.

„Desigur, nimeni nu poate vedea ce se petrece în mintea lui (Vladimir) Putin. Dar acesta ar putea fi calculul său pentru a merge mai departe și a schimba caracterul liniar al acestui război”, a adăugat ea.

În prezent, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, trupele ruse din Ucraina pierd aproximativ 35.000 de soldați în fiecare lună — mai mult decât poate recruta Kremlinul prin angajarea de soldați cu contract și voluntari.

Continuarea războiului în ritmul actual, fără o nouă mobilizare, ar putea deveni în curând imposibilă, scrie The Wall Street Journal. O astfel de măsură, care ar repeta mobilizarea unică a 300.000 de persoane din toamna anului 2022, va avea consecințe enorme în interiorul Rusiei și dincolo de granițele acesteia, adaugă publicația.

În luna februarie, experții Institutului American de Studii de Război (ISW) au scris că Kremlinul ar putea pregăti societatea rusă pentru o nouă mobilizare parțială. Aceștia au subliniat faptul că afluxul de soldați contractuali nu mai acoperă pierderile de pe front și au menționat legile adoptate la sfârșitul anului trecut, care permit Ministerului Apărării să mobilizeze o rezervă de 2 milioane de persoane.

Deși autoritățile au declarat că rezerviștii (cei care au servit în armată și au semnat un contract pentru a rămâne în rezervă) vor fi trimiși doar pentru „paza” obiectivelor critice, legea prevede posibilitatea utilizării lor în afara Rusiei, a indicat ISW.

În luna mai, Institutul Internațional de Studii Strategice (IISS) din Londra a declarat că este posibilă o nouă rundă de mobilizare forțată. Modelul actual de completare a efectivelor armatei și de finanțare a operațiunilor militare este pe cale să-și epuizeze resursele, se menționa în raportul IISS.

Pentru a continua războiul, potrivit IISS, Kremlinul ar putea fi nevoit să treacă la o economie de război în toată regula, care, pe lângă mobilizare, va include restricții ale libertăților civile. În special, ar putea fi restricționată ieșirea din țară, limitată libertatea muncii (prin trimiterea obligatorie a oamenilor la întreprinderile din sectorul militar-industrial), precum și întărit controlul statului asupra aproape tuturor proceselor economice — până la reglementarea prețurilor și instituirea proprietății de stat asupra întreprinderilor cheie.

Faptul că se pregătesc „măsuri dure de tip comandă”, în opinia IISS, este demonstrat de valul de întreruperi ale internetului și de blocarea aplicațiilor de mesagerie. „Kremlinul creează sisteme pentru a suprima agitația populară și rezistența față de planurile sale de a extrage resurse — mai multe și mai ieftine — pentru război”, a scris IISS.

Editor : A.R.