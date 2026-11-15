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Estonia a dejucat în ultimul moment un atac asupra unei fabrici de drone. În spatele operațiunii s-ar afla serviciile secrete ruse

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Estonia se pregăteşte pentru posibilitatea închiderii frontierei cu Rusia. Sursa foto: Profimedia Images
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Autoritățile estoniene au anunțat duminică împiedicarea unei tentative de incendiere a unei fabrici de drone militare din apropierea capitalei Tallinn, într-o operațiune pe care o atribuie serviciului rus de informații militare GRU. Opt persoane au fost arestate, iar premierul Estoniei a denunțat un nou episod al războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Europei.

„În noaptea de 14 noiembrie, o tentativă de sabotaj ordonată de GRU a vizat compania estoniană de apărare Threod Systems”, a spus prim-ministrul Kristen Michal pe X.

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„Mai multe daune importante au fost evitate datorită întăririi măsurilor de securitate şi reacţiei rapide a forţelor de ordine. Atacatorii au fost reţinuţi”, a adăugat el.

Evenimentele au avut loc la Viimsi, la nord de capitala Tallinn. Atacul a fost evitat datorită intervenţiei echipelor de securitate ale companiei, iar opt persoane, rezidente în Letonia, au fost arestate, a declarat duminică procurorul general Astrid Asi într-o conferinţă de presă.

Şeful executivului eston a condamnat „un episod al unui război hibrid mai amplu pe care Rusia îl poartă împotriva Europei cu scopul de a reduce sprijinul pentru Ucraina şi presiunea asupra Rusiei”.

„Nu ne vom lăsa intimidaţi. Estonia se pregăteşte pentru posibilitatea închiderii frontierei cu Rusia pentru a reduce riscurile pentru populaţia noastră şi pentru securitatea naţională”, a spus el.

Threod Systems produce drone de recunoaştere şi atac. În august, subcontractorul din domeniul apărării Milrem din Tallinn a fost vizat de o tentativă de incendiere, incident în urma căruia au fost arestaţi mai mulţi cetăţeni letoni.

Editor : M.I.

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