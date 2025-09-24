Live TV

Estonia este pregătită să găzduiască avioane cu capacitate nucleară după incursiunea avioanelor rusești. Răspunsul unui alt stat NATO

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Estonia este pregătită să găzduiască avioane de vânătoare britanice capabile să transporte arme nucleare, după incursiunea avioanelor rusești în spațiul său aerian, vineri, 19 septembrie.

Conform The Telegraph, Pevkur a fost întrebat dacă Estonia ar fi pregătită să găzduiască în viitor avioane de luptă britanice F-35A, care pot transporta arme nucleare. El a răspuns: „Sunt întotdeauna deschis. Ușa este întotdeauna deschisă pentru aliați”.

În același timp, o sursă militară britanică a declarat că „nu este nevoie să existe o capacitate strategică în avans într-o poziție tactică în Estonia”.

Sursa a afirmat că avioanele F-35A ar servi „nu ca mijloc de descurajare, ci mai degrabă ca mijloc de agitare” și ar fi, de asemenea, expuse unui „risc ridicat în cazul unui prim atac rus”.

NATO urmează să organizeze consultări în această săptămână cu privire la următoarele măsuri pe care le va lua în urma încălcării spațiului aerian estonian de către Rusia.
Ziarul sugerează că Alianța va respinge probabil solicitările de a doborî orice avion de vânătoare rus care îi încalcă granițele.

Pevkur, la rândul său, a declarat că răspunsul NATO trebuie să fie „proporțional” și decis „de la caz la caz”.

El a adăugat că avioanele rusești MiG-31 care au intrat în spațiul aerian estonian pe 19 septembrie „nu zburau spre capitala noastră” și nu transportau arme care reprezentau „o amenințare acută la adresa suveranității și securității naționale”.

În alte circumstanțe, Estonia nu ar ezita să doboare avioane rusești, a adăugat ministrul.

