Premierul britanic Keir Starmer a declarat că este conștient că trebuie să „schimbe situația” după o serie de crize care au culminat cu demisia lui John Healey, ministrul Apărării, dar a avertizat că orice succesor s-ar confrunta cu aceleași decizii dificile. Într-un interviu acordat BBC după plecarea lui Healey, pe fondul unui conflict legat de cheltuielile pentru apărare, Starmer a promis din nou că va lupta împotriva oricărei tentative de a-i contesta conducerea din partea lui Andy Burnham (n.r. membru al Partidului Laburist, primar al comitatului Greater Manchester) sau a altora, afirmând: „Nu am de gând să plec”, anunță The Guardian.

El a sugerat, de asemenea, că, dacă Burnham l-ar înlocui la numărul 10, acesta s-ar confrunta cu o serie de presiuni și decizii dificile aproape identice, având în vedere starea conflictelor internaționale și impactul economic care decurge din acestea.

Aș spune doar atât: oricine ar fi prim-ministru se va confrunta cu aceleași vânturi dominante cu care mă confrunt eu. Nimic din toate acestea nu se va schimba

Într-o scrisoare de demisie dură publicată joi, Healey l-a acuzat pe Starmer că pune în pericol securitatea țării și că nu este capabil să-i țină piept ministrului său de Finanțe, Rachel Reeves, și să accelereze progresele în cadrul viitorului plan de investiții în apărare (DIP), care vizează alocarea a cel puțin 3,5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Al Carns, ministrul Apărării, și-a dat și el demisia. Vineri dimineață, într-un interviu acordat BBC, Carns a acuzat guvernul că nu alocă suficiente fonduri armatei și că cheltuiește banii pe arme nepotrivite.

Având în vedere că se așteaptă din ce în ce mai mult ca Burnham să câștige alegerile parțiale de joi de la Makerfield și să se întoarcă la Westminster, mulți deputați laburiști consideră că o luptă pentru conducerea partidului este iminentă. Aceasta l-ar putea implica și pe Wes Streeting, fostul ministru al Sănătății, care a demisionat din guvernul lui Starmer luna trecută, în urma rezultatelor electorale dezastruoase obținute de Partidul Laburist.

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Întrebat dacă va conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale, Starmer a răspuns:

Ei bine, asta îmi doresc să fac. Recunosc că trebuie să schimb situația. Am avut o serie de alegeri foarte proaste. recunosc că, având în vedere situația în care ne aflăm, trebuie să schimb lucrurile și asta intenționez să fac

Vineri dimineață, Starmer s-a întâlnit cu noul secretar al apărării, Dan Jarvis, și cu Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării, pentru a discuta despre Dip, care trebuia să aibă loc săptămâna aceasta, dar a fost amânat din cauza unei dispute privind totalul cheltuielilor.

Întrebat când va fi prezentat, un purtător de cuvânt al Downing nr.10 a spus doar că se lucrează „în continuare pentru a finaliza Dip-ul în ritm cu noul secretar al apărării”. Acesta a refuzat să spună dacă Jarvis a avut vreun aport la sumele angajate efectiv sau dacă a solicitat vreo garanție înainte de a accepta postul.

Starmer a declarat pentru BBC că planul va fi „publicat înainte de summitul NATO” de la Ankara, de la începutul lunii viitoare. Acesta era termenul limită final pentru publicarea sa, ceea ce sugerează că schimbarea ministrului părării ar fi putut cauza noi întârzieri.

Întrebat dacă ar lupta într-o eventuală provocare la conducere, premierul britanic a spus:

Nu am de gând să plec nicăieri. Nu cred că ar trebui să aruncăm țara în haosul unei alegeri pentru conducere

El a adăugat: „Nu cred că ar trebui să se întâmple, dar dacă se va întâmpla, atunci voi lupta. Și permiteți-mi să fiu clar cu dumneavoastră: nu este vorba de vanitate personală, nu este vorba de încăpățânare. Este dintr-un simț al datoriei foarte profund.”

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Editor : C.A.