„Eu nu sunt un împărat, ca Donald Trump sau Vladimir Putin”. Lukașenko a vorbit despre dragostea populară pentru cei doi lideri

Data actualizării: Data publicării:
Aleksandr Lukaşenko in timpul unei declaratii
Aleksandr Lukaşenko. Foto: Profimedia Images

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, i-a numit pe Vladimir Putin și Donald Trump „împărați” și a adăugat că, spre deosebire de ei, el nu are nevoie de iubirea tuturor, relatează BELTA.

„Domnul m-a îndemnat să privesc situația așa cum este. Și El mi-a spus întotdeauna că nu toată lumea te va iubi... Eu nu sunt un împărat, ca Donald Trump sau Vladimir Putin. Ei își pot permite să vorbească despre a fi iubiți. Eu nu am aceleași posibilități ca ei”, a remarcat liderul belarus.

El a menționat că citește presa occidentală, unde este numit ultimul dictator al Europei: „Sunt un om cu experiență. Am citit: se aruncă tot felul de noroi asupra mea, dictator și așa mai departe. Privesc asta cu calm... Eu nu dispun de resursele necesare pentru a dicta. Trump are aceste resurse și dictează — în Venezuela, în Cuba, încearcă să dicteze în Iran, Chinei — să dicteze ceva tuturor țărilor”. El a menționat că dictatura duce întotdeauna la înfrângere sau la prăbușire.

Lukașenko a mai declarat că SUA ar trebui să „învețe democrația” de la Belarus. În opinia sa, discursurile Washingtonului despre drepturile omului sunt „vorbe goale”, iar politica americană în alte țări nu este o dovadă de democrație. Președintele a constatat că politica SUA este determinată de interese, nu de democrație și drepturile omului.

Cu toate acestea, Lukașenko este pregătit pentru o „înțelegere importantă” cu SUA. „Nu este adevărat că aștept cu nerăbdare să vizitez Statele Unite ale Americii și să-i strâng pur și simplu mâna lui Donald Trump”, a subliniat el. El consideră că președintele SUA, Donald Trump, testează poziția Belarusului, proiectând-o asupra Rusiei. Potrivit acestuia, acordul va include chestiuni referitoare la „prizonierii politici”, precum și la activitatea ambasadelor și controlul asupra materialelor nucleare.

La începutul anului, Lukașenko a purtat negocieri cu delegația SUA condusă de trimisul special John Cole. După aceea, Washingtonul a ridicat sancțiunile împotriva Belinvestbank, a Băncii de Dezvoltare și a Ministerului Finanțelor țării, a Companiei de Potasiu din Belarus și a „Belaruskali”, iar liderul belarus a grațiat 250 de condamnați.

Editor : A.R.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
2
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin incruntat
Ordinul lui Putin prin care a cerut inteligență artificială suverană este imposibil de îndeplinit, transmite șeful Rosneft
profimedia-1033702510
Putin ar putea vizita China în aceeași perioadă în care se va afla și Donald Trump la Beijing
Atac Ucraina
Rusia a încălcat armistițiul de Paște de aproape 11.000 de ori, afirmă Ucraina. „Putin este, desigur, cel mai creștin om din lume”
Donald Trump
Trump vrea să retragă o parte din trupele americane din Europa, dezvăluie un înalt oficial al Casei Albe
Vladimir Putin Donald Trump
Cadoul lui Trump pentru Putin. Rusia va putea vinde petrolul său, supus anterior sancțiunilor americane
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan sorin grindeanu
„Momentul adevărului”. PSD decide, astăzi, dacă îi retrage sprijinul...
george simion sustine un discurs
AUR anunță că va vota eventuale moțiuni de cenzură împotriva...
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. MAE iranian: Teheranul nu are...
Radu Miruta
Radu Miruță atacă PSD: „Am văzut dramoleta lor, cu «momentul...
Ultimele știri
Panică la circ, în Rusia: un tigru a pătruns în tribune. Cum a reușit animalul sălbatic să scape de vigilența dresorilor
„Nu-l mai lăsa pe Putin să te prostească”: Criticii lui Trump condamnă prelungirea derogării de la sancționarea petrolului rusesc
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Citește mai multe
