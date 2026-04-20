„Eu nu sunt un împărat, ca Donald Trump sau Vladimir Putin”. Lukașenko a vorbit despre dragostea populară pentru cei doi lideri

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, i-a numit pe Vladimir Putin și Donald Trump „împărați” și a adăugat că, spre deosebire de ei, el nu are nevoie de iubirea tuturor, relatează BELTA.

„Domnul m-a îndemnat să privesc situația așa cum este. Și El mi-a spus întotdeauna că nu toată lumea te va iubi... Eu nu sunt un împărat, ca Donald Trump sau Vladimir Putin. Ei își pot permite să vorbească despre a fi iubiți. Eu nu am aceleași posibilități ca ei”, a remarcat liderul belarus.

El a menționat că citește presa occidentală, unde este numit ultimul dictator al Europei: „Sunt un om cu experiență. Am citit: se aruncă tot felul de noroi asupra mea, dictator și așa mai departe. Privesc asta cu calm... Eu nu dispun de resursele necesare pentru a dicta. Trump are aceste resurse și dictează — în Venezuela, în Cuba, încearcă să dicteze în Iran, Chinei — să dicteze ceva tuturor țărilor”. El a menționat că dictatura duce întotdeauna la înfrângere sau la prăbușire.

Lukașenko a mai declarat că SUA ar trebui să „învețe democrația” de la Belarus. În opinia sa, discursurile Washingtonului despre drepturile omului sunt „vorbe goale”, iar politica americană în alte țări nu este o dovadă de democrație. Președintele a constatat că politica SUA este determinată de interese, nu de democrație și drepturile omului.

Cu toate acestea, Lukașenko este pregătit pentru o „înțelegere importantă” cu SUA. „Nu este adevărat că aștept cu nerăbdare să vizitez Statele Unite ale Americii și să-i strâng pur și simplu mâna lui Donald Trump”, a subliniat el. El consideră că președintele SUA, Donald Trump, testează poziția Belarusului, proiectând-o asupra Rusiei. Potrivit acestuia, acordul va include chestiuni referitoare la „prizonierii politici”, precum și la activitatea ambasadelor și controlul asupra materialelor nucleare.

La începutul anului, Lukașenko a purtat negocieri cu delegația SUA condusă de trimisul special John Cole. După aceea, Washingtonul a ridicat sancțiunile împotriva Belinvestbank, a Băncii de Dezvoltare și a Ministerului Finanțelor țării, a Companiei de Potasiu din Belarus și a „Belaruskali”, iar liderul belarus a grațiat 250 de condamnați.

