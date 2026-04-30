Live TV

Eurodeputații cer măsuri mai dure pentru hărțuirea online, în contextul în care unul din șase adolescenți este victimă a abuzurilor

Data actualizării: Data publicării:
A simple, very dark night time image of hands on an illuminated keyboard typing. Shady person wearing a hood at a computer or laptop in the dark.
Recunoașterea hărțuirii cibernetice ca infracțiune în UE ar trebui luată în considerare, spun eurodeputații. Sursa foto: Profimedia images
Din articol
Parlamentul European solicită consolidarea măsurilor împotriva hărțuirii cibernetice în Uniunea Europeană, avertizând că instrumentele existente, atât la nivel european, cât și național, sunt insuficiente pentru a face față creșterii fenomenului, potrivit unei rezoluții adoptate joi.

Documentul evidențiază amploarea problemei, arătând că unul din șase adolescenți declară că a fost victimă a hărțuirii cibernetice, în timp ce unul din opt recunoaște că a hărțuit alte persoane online.

Eurodeputații cer sancțiuni „eficace și disuasive” pentru infracțiunile de hărțuire cibernetică, precum și facilitarea raportării incidentelor de către victime. În același timp, aceștia solicită eliminarea lacunelor juridice la nivelul Uniunii, astfel încât amploarea și gravitatea fenomenului să fie recunoscute pe deplin.

Parlamentul cere Comisiei Europene să analizeze oportunitatea introducerii unei definiții armonizate a hărțuirii cibernetice la nivelul UE și să evalueze dacă aceasta ar trebui recunoscută ca infracțiune cu dimensiune transfrontalieră. O altă opțiune menționată este includerea faptelor motivate de ură pe lista infracțiunilor incriminate la nivel european.

De asemenea, eurodeputații își exprimă nemulțumirea față de lipsa unui cadru juridic adecvat pentru detectarea materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și cer Comisiei să acționeze rapid pentru ca platformele digitale să implementeze mecanisme voluntare de raportare.

Parlamentul European solicită o responsabilitate mai mare din partea platformelor online în prevenirea și combaterea hărțuirii cibernetice. Eurodeputații atrag atenția asupra unor modele de afaceri care favorizează răspândirea conținutului care incită la ură, afectând în special minorii, femeile și comunitatea LGBTIQ+. Sunt criticate și sistemele de recomandare hiperpersonalizate, despre care se consideră că amplifică vizibilitatea discursurilor de ură în detrimentul altor tipuri de conținut.

Totodată, Parlamentul cere aplicarea mai strictă a articolului 28 din Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), care vizează protecția minorilor, și solicită Comisiei să finalizeze cazurile aflate în curs. Eurodeputații se opun ferm oricăror tentative de a modifica aceste prevederi.

În contextul utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale în scopuri abuzive, precum generarea de conținut deepfake sau imagini intime fără consimțământ, Parlamentul cere respectarea obligațiilor de etichetare prevăzute de legislația europeană privind IA și reiterează necesitatea interzicerii așa-numitelor „aplicații de nudificare”.

Rezoluția subliniază necesitatea consolidării protecției victimelor și creșterii finanțării pentru organizațiile care le oferă sprijin. Eurodeputații cer integrarea măsurilor împotriva hărțuirii cibernetice în strategiile naționale de sănătate mintală.

Statele membre sunt îndemnate să acorde prioritate prevenției, educației și campaniilor de conștientizare, adresate în special copiilor, părinților și cadrelor didactice, precum și să implementeze rapid Directiva UE privind drepturile victimelor.

Hărțuirea cibernetică este considerată o amenințare tot mai mare la adresa siguranței online, în special pentru tineri, având efecte grave și de durată asupra victimelor. Potrivit datelor citate, 92% dintre cetățenii Uniunii Europene doresc ca autoritățile să ia măsuri în acest domeniu.

Ca răspuns la aceste preocupări, Comisia Europeană a prezentat în februarie 2026 un plan de acțiune dedicat combaterii hărțuirii cibernetice. Cu toate acestea, Parlamentul subliniază că persistă diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește reglementarea fenomenului, unele țări adoptând deja legislații specifice, precum „legea Coco” din Irlanda.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
3
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
constantin toma in studioul digi24
4
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
5
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat se uita in portofelul gol
România, Bulgaria și Grecia, țările cu cel mai mare risc de sărăcie din UE în 2025, arată datele Eurostat
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Parlamentul European salută aplicarea acordului UE-Mercosur. De ce va fi doar provizoriu începând cu 1 mai
Peter Magyar și Ursula von der Leyen
Peter Magyar spune că a avut o întâlnire „extrem de constructivă” cu Ursula von der Leyen
china ue shutterstock_116484256
China amenință cu măsuri dacă UE nu își revizuiește noile norme privind industria și tehnologia
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula Von der Leyen avertizează că un război cu Iranul ar putea afecta ani de zile Europa. „Lecția ar trebui să fie foarte clară”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
cargo china nava transport marfa
Patru români se află la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de...
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru: „Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de...
constantin toma in studioul digi24
Constantin Toma: Credeți că PSD-iștii sunt idioți? Sunt mulți...
Ultimele știri
Bolojan anunță că va face publică lista ministerelor cu întârzieri în PNRR: „Să se știe exact unde suntem”
Primarul Constantin Toma spune că PSD ar trebui să numească un premier: „Nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit”
Donald Trump ar putea fi pe lista Premiului Nobel pentru Pace 2026. Sunt luați în calcul aproape 290 de candidați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Șoc în SuperLiga: a venit răspunsul pentru Rapid și FC Argeș, după ce au făcut apel pentru licențierea UEFA
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Câți bani cere Daniel Bîrligea pe un Mercedes din 2022, cu doar 30.709 de km rulați. Prețul mașinii nu e...
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ioan Niculae se însoară la 72 de ani. Cu ce se ocupă femeia care-i devine soție la vară, care e cu 21 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
Consiliul Legislativ: Interzicerea cumulului pensie-salariu se aplică tuturor. Ce pensii scad cu 85%? DOCUMENT
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte