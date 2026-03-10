„Europa are nevoie de lideri, nu de vasali”. Friedrich Merz, criticat în Spania pentru deferența față de Donald Trump

La o săptămână după ce Donald Trump a calificat guvernul spaniol drept „groaznic” și a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Madridul, liderii Spaniei sunt în continuare furioși pe cancelarul german Friedrich Merz pentru că a rămas tăcut în Biroul Oval în timp ce președintele american își rostea tirada, scrie Politico.

Într-un interviu acordat luni publicației citate, ministrul spaniol al Afacerilor Sociale, Yolanda Diaz, a declarat că Merz se numără printre liderii actuali ai UE „care nu au nicio idee despre cum să gestioneze momentul istoric în care trăim”.

„Europa are nevoie astăzi de lideri, nu de vasali care să-i aducă omagiu lui Trump”, a afirmat ea.

Cancelarul german a fost criticat după ce a refuzat să facă declarații în cadrul conferinței de presă din 3 martie de la Casa Albă, în timpul căreia Trump a amenințat că va impune un embargo asupra Madridului pentru că a refuzat să permită avioanelor militare americane să utilizeze bazele aeriene spaniole pentru a ataca Iranul și a criticat Spania pentru refuzul acesteia de a aloca 5% din PIB-ul său cheltuielilor militare.

După întrevedere, Friedrich Merz a afirmat că nu a luat apărarea unui stat membru al UE deoarece nu a vrut să riște „agravarea” situației prin mustrarea publică a lui Trump. El a adăugat că i-a spus ulterior președintelui, în spatele ușilor închise, că sancțiunile economice nu pot fi impuse unui singur stat membru al UE.

Dar această interpretare nu a contribuit prea mult la calmarea spiritelor la Madrid. În orele care au urmat întâlnirii de la Washington, ministrul spaniol de externe, Jose Luis Albares, l-a criticat dur pe Merz pentru că nu a luat apărarea unui coleg membru al UE și a declarat că nu își poate imagina ca foștii cancelari germani Angela Merkel sau Olaf Scholz să rămână tăcuți într-o situație similară.

Cancelarul a fost, de asemenea, criticat în presa națională spaniolă, experții etichetându-l pe Merz drept „laș”, iar editoriale aparute în ziare mustrându-l pentru că „nu a apărat un partener european, așa cum ar fi cerut un simț elementar al solidarității”.

Purtătorul de cuvânt al lui Merz, Stefan Kornelius, a minimizat disensiunile evidente dintre cele două țări, declarând luni pentru Politico că „relația nu este deloc tensionată”. El a respins, de asemenea, criticile aduse modului în care Berlinul a gestionat situația și a afirmat că Gunter Sautter, cel mai înalt oficial german în domeniul politicii externe și al securității, l-a informat pe omologul său spaniol imediat după întâlnirea cu Trump.

El a recunoscut însă că cei doi lideri nu au mai vorbit de la vizita cancelarului la Washington. Potrivit lui Kornelius, Merz a încercat să-l sune pe Sanchez de două ori, dar nu a reușit să dea de el. Mai mult, acesta a adăugat că Merz i-a lăsat un mesaj vocal prim-ministrului spaniol și așteaptă să fie sunat înapoi.

Contactat de sursa citată, un purtător de cuvânt al lui Sanchez a declarat ulterior că apelurile lui Merz au rămas fără răspuns deoarece cancelarul german a format un număr care nu mai este în serviciu, neștiind că prim-ministrul îl schimbă periodic din motive de securitate. Deși confuzia a fost clarificată între timp și Merz a primit informații de contact actualizate, cei doi lideri nu au vorbit încă, a spus purtătorul de cuvânt.

Lăsând la o parte apelurile ratate, natura publică a disputei este neobișnuită, având în vedere că Madridul și Berlinul au avut întotdeauna relații excelente, prim-miniștrii spanioli și cancelarii germani având legături puternice, indiferent de orientarea lor politică, notează Politico.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, insistă, de asemenea, că cele două țări rămân aliați apropiați și că Berlinul este alături de Madrid în fața amenințărilor tarifare ale liderului de la Casa Albă.

„Spania poate conta întotdeauna pe solidaritatea europeană și, prin urmare, și pe solidaritatea germană, atunci când vine vorba de amenințări cu noi bariere comerciale”, a declarat joi. „Suntem uniți în cea mai strânsă solidaritate posibilă.”

Luni, Diaz și-a exprimat încrederea că relațiile dintre Spania și Germania vor supraviețui actualei neînțelegeri, dar a subliniat și frustrarea sa față de reticența lui Merz și a altor lideri ai UE de a se alătura Spaniei în condamnarea atacurilor continue ale SUA și Israelului asupra Iranului.

„Articolul 1 din Carta Națiunilor Unite definește clar ce înseamnă un război ilegitim”, a afirmat ea. „Orice lider al UE ar trebui să se pronunțe clar în apărarea dreptului internațional.”

Luni, Merz și-a reiterat sprijinul pentru ofensiva SUA-Israel, invocând legăturile Iranului cu Rusia și sprijinul său de lungă durată pentru grupări militante precum Hamas.

„Iranul este centrul terorismului internațional”, a declarat cancelarul german reporterilor la Berlin. „Acest centru trebuie închis, iar americanii și israelienii fac acest lucru în felul lor.”

Diaz, care conduce partidul de extremă stânga Sumar, partenerul minoritar în coaliția guvernamentală a prim-ministrului socialist Pedro Sanchez, a atribuit sprijinul lui Merz pentru politicile lui Trump „poziției de extremă slăbiciune din punct de vedere economic” a Germaniei și a afirmat că aceasta reflectă dependența excesivă a Europei de Statele Unite.

„Avem nevoie de autonomie strategică... trebuie să avem propriile noastre industrii europene”, a spus ea. „Și trebuie să reducem dependența noastră tehnologică, financiară și energetică atât de Statele Unite, cât și de Beijing. Trebuie să fim stăpâni pe propriile noastre suflete.”

Editor : A.M.G.