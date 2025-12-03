Live TV

Europa are nevoie de propriul plan de pace pentru Ucraina. Comisarul UE pentru Apărare: „Un acord nefavorabil ar fi dăunător”

Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare Foto: Profimedia

Europenii trebuie să aibă propriul plan de pace pentru Ucraina și să nu mai aștepte ca americanii să preia inițiativa, a spus comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Euronews.

„Probabil că trebuie să depășim anumite probleme de gândire pe care le avem de obicei atunci când așteptăm ca Washingtonul să ne prezinte anumite planuri”, a spus Kubilius marți în cadrul emisiunii Europe Today de la Euronews.

„Ar fi foarte bine pentru noi să avem propriul nostru plan și apoi să îl comparăm cu planul american pentru a vedea ce este bun, ce vrem să discutăm”, a adăugat el.

„Cred că ne îndreptăm în această direcție. Deoarece această abordare, conform căreia trebuie să fim mai independenți atât în ceea ce privește capacitățile noastre de apărare, cât și poziția noastră geopolitică, este pe cale să se concretizeze”, a mai afirmat acesta.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, s-au întâlnit marți după-amiază la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a continua discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina.

Vizita a avut loc după ce săptămâna trecută a fost divulgată o nouă propunere de plan de pace negociată între Washington și Moscova, care a speriat atât ucrainenii, cât și europenii, deoarece era puternic în favoarea Rusiei.

Planul ar fi prevăzut ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas Rusiei, să oblige Kievul să-și limiteze dimensiunea armatei și să renunțe la dorința de a adera la NATO.

Acest lucru a declanșat o nouă serie de discuții diplomatice în toată Europa, inclusiv o altă întâlnire a așa- zisei „Coaliții a celor dispuși”, în cadrul căreia europenii au prezentat contrapropuneri care au determinat Washingtonul și Kievul să creeze un „cadru de pace actualizat și îmbunătățit” în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Geneva în weekend.

Acesta s-a aflat la baza discuțiilor dintre SUA și Rusia de marți.

Dar acest eșec a evidențiat încă o dată dificultatea Europei de a obține un loc la masa negocierilor, în ciuda faptului că este cel mai mare furnizor de sprijin militar și financiar pentru această țară devastată de război și că a acceptat să preia majoritatea garanțiilor de securitate de care Ucraina va avea nevoie în cazul încheierii unui acord de pace.

Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat luni după-amiază, după întâlnirea cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că niciun acord nu va avansa fără participarea europeană, insistând că procesul poate avansa numai cu europenii „la masa negocierilor”.

Liderul de la Palatul Elysee a adăugat că încă nu s-a luat nicio decizie definitivă și că europenii vor continua să discute garanțiile de securitate în zilele următoare.

Kubilius a spus pentru sursa citată că „este bine” că Trump „ia inițiativa” și „încearcă să aducă pacea”.

„Întrebarea este dacă pacea propusă în acest plan va fi una justă și durabilă. Acesta este aspectul care trebuie să ne preocupe și suntem alături de Ucraina, care dorește cu siguranță pacea, la fel ca noi toți.”

„Un acord nefavorabil ar fi dăunător nu numai pentru Ucraina, ci și pentru întreaga Europă, deoarece trebuie să înțelegem și să luăm în serios avertismentele serviciilor noastre de informații, potrivit cărora în următorii ani Rusia ar putea fi pregătită să testeze articolul 5”, a mai afirmat el.

La fel ca înaltul reprezentant Kaja Kallas luni, Kubilius a susținut crearea unui împrumut de reparații care ar permite europenilor să utilizeze aproape 200 de miliarde de euro din activele Băncii Centrale Ruse înghețate în jurisdicția lor pentru a oferi asistență financiară Ucrainei în următorii doi ani.

Propunerea este însă blocată de Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor, care solicită o mai mare împărțire a riscurilor și a sarcinilor în ceea ce privește posibile represalii din partea Moscovei.

Kubilius a afirmat însă că împrumutul „ar fi foarte important, deoarece un astfel de sprijin financiar l-ar putea convinge pe Putin că nu va obține nimic”.

Liderii UE vor lua o decizie finală cu privire la continuarea planului în cadrul reuniunii din 18 decembrie.

