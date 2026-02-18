Live TV

Europa continuă să comande avioane F-35, în ciuda îndoielilor privind angajamentul alianței sale de securitate cu SUA

avioane lupta F-35
Avioane de luptă F-35. Foto: Getty Images

Belgia, care trece treptat la avioanele de luptă F-35 de generația a cincea de la Lockheed Martin, continuă să ia în considerare comenzi pentru astfel de aparate de zbor suplimentare. Guvernul belgian a aprobat achiziționarea a încă 11 avioane F-35A în iulie 2025. S-a pus accentul pe producția finală a acestora, care are loc în fabricile din Italia, unde sunt asamblate avioane pentru forțele aeriene italiene și olandeze, anunță Defense Express.

Belgia nu s-a limitat la a menține această idee, ci desfășoară activ lucrări pregătitoare în vederea semnării unui contract preconizat pentru 2026. Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a confirmat acest lucru într-un interviu acordat Breaking Defense.

Defense Express notează că, dacă comanda va fi finalizată, Forțele Aeriene Belgiene își vor extinde flota la 45 de avioane de vânătoare, după comanda din aprilie 2020 pentru 34 de avioane F-35. Această achiziție a înlocuit aproximativ 50 de avioane F-16 aflate atunci în serviciul forțelor aeriene, cu planuri de finalizare a reechipării până în 2028.

Problemele de livrare a noilor avioane de vânătoare au împins termenul limită mai departe. Belgia are în prezent 11 avioane F-35 noi, dar opt dintre acestea rămân în SUA, fiind utilizate pentru instruirea piloților și a tehnicienilor.

Dacă se semnează un contract ferm pentru încă 11 avioane de vânătoare de generația a cincea, Belgia le va primi probabil în anii 2030. Țara trebuie, de asemenea, să pregătească o sumă semnificativă, deoarece primele 34 de avioane F-35 au costat Belgia aproximativ 4,5 miliarde de euro, conform datelor disponibile, aproximativ 132 de milioane de euro per avion într-un pachet complet. Șase ani mai târziu, costurile F-35 au crescut, după cum o demonstrează contractul ceh, astfel încât Belgia ar trebui să se aștepte ca prețul pentru 11 avioane de vânătoare să se apropie de 2 miliarde de euro.

Pregătirile pentru semnarea iminentă a noii comenzi continuă, în ciuda dezbaterilor în curs privind un presupus comutator de oprire de la distanță al F-35, care nu există, spre deosebire de dependența critică foarte reală de SUA pentru actualizări de software, reparații și întreținerea avioanelor de vânătoare. SUA deține cu adevărat ceea ce face ca F-35 să fie un avion invizibil, nu acoperirea sau forma, ci fișierele cu date de misiune.

În ciuda faptului că SUA nu mai sunt un aliat de securitate pentru Europa, achiziția de avioane F-35 continuă. Mai mult, în ciuda amenințărilor directe privind cel de-al 51-lea stat, Canada a aprobat, de asemenea, finanțarea pentru un al doilea lot de avioane F-35.

„Super-avionul” de 100 de miliarde de euro al Europei, un proiect în pragul colapsului. Cine a blocat inițiativa franco-germană

