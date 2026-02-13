Live TV

Europa cu „două viteze” ar putea fi o „cale către unitate”, susține Roberta Metsola: „Nu este un obstacol”

Data publicării:
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, la reuniunea informală din Belgia. Foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut că instituția pe care o conduce nu se opune unei integrări mai strânse a UE, în contextul în care fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la o federație „pragmatică”, relatează Euronews.

În cadrul unui interviu acordat emisiunii Europe Today a Euronews, Roberta Metsola, a apărat conceptul de a permite unor state membre să urmărească o integrare mai profundă înaintea altora, calificându-l drept „o cale către unitate” și nu un obstacol.

„Nu ne-am opus niciodată ideii ca statele membre să meargă mai departe”, a spus vineri președinta Parlamentului European, comentând discuțiile despre o integrare mai profundă purtate în cadrul reuniunii informale a liderilor UE din ziua precedentă.

Liderii UE s-au reunit joi, în cadrul unei întâlniri informale la castelul Alden Biesen din Belgia, pentru a discuta despre competitivitate, alături de foștii prim-miniștri italieni Mario Draghi și Enrico Letta, care au publicat amândoi rapoarte importante privind reforma economică europeană.

„Am văzut acest lucru în zona Schengen, am văzut acest lucru în cazul monedei euro și în diferite alte domenii”, a afirmat Metsola. „Acesta nu este un obstacol sau o scurtătură către unitate, ci mai degrabă o cale către unitate.”

Deși summitul informal nu a dus la concluzii scrise, liderii au propus o uniune „cu două viteze” ca potențială soluție la impasul politic privind reformele economice necesare pentru relansarea creșterii economice europene, favorizând rapiditatea în detrimentul unanimității.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aprobat principiul cooperării consolidate, un mecanism care permite unui grup de cel puțin nouă state membre să promoveze politici fără unanimitatea liderilor înaintea unei reuniuni.

Președintele francez Emmanuel Macron a mers mai departe după retragere, sugerând că Europa are nevoie de un „pachet complet” de măsuri economice, inclusiv finanțare comună convenită până în iunie. Dacă acest lucru nu poate fi realizat la nivelul celor 27, se va realiza prin cooperare consolidată.

Schimbarea este semnificativă, întrucât UE a promovat în mod tradițional consensul, iar unanimitatea este baza elaborării politicilor pentru deciziile importante care afectează blocul în ansamblu.

Metsola a afirmat că UE are „o oportunitate limitată” înainte de următorul Consiliu European din martie pentru a obține rezultate concrete și a stabili un calendar, repetând declarațiile altor lideri cu privire la urgența implementării schimbărilor.

Ea a solicitat un angajament deplin pentru finalizarea uniunii piețelor de capital, a uniunii bancare, a uniunii economiilor și investițiilor și a uniunii energetice, care, potrivit ei, sunt esențiale pentru menținerea competitivității UE în contextul geopolitic actual.

„Acest lucru vă va facilita investițiile, creșterea, inovarea și extinderea în Europa”, a afirmat ea.

Metsola a subliniat trei priorități urgente: „2026 va fi anul în care va trebui să salvăm industria auto. În al doilea rând, trebuie să ne consolidăm poziția de lideri de piață. În al treilea rând, trebuie să încheiem mai multe acorduri comerciale.”

Întrebată dacă consideră că apelul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adresat colegislatorilor „să-și facă datoria” este o critică, Metsola a răspuns: „Absolut deloc. Este un apel comun la acțiune, la fel cum Parlamentul European a solicitat de mult timp Comisiei să prezinte propuneri de simplificare.”

„Acum avem propunerile pe masă și lucrăm destul de repede la ele”, a adăugat ea.

