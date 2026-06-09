Statele europene știau încă de la începutul anilor 2000 că vor trebui să dezvolte un înlocuitor pentru avioanele de vânătoare existente. Conceptele pentru un „program de avioane de vânătoare de generație următoare” depășesc simpla dezvoltare a unui avion cu reacție. Planurile de a include un „cloud” de luptă și sisteme fără echipaj care să funcționeze alături de aeronavele de luptă există de aproape aceeași perioadă de timp.

Însă dificultățile legate de proiectul de avioane de vânătoare germano-franco-spaniol – Viitorul Sistem Aerian de Luptă (FCAS) – demonstrează că, chiar și într-un context strategic transformat de războiul din Ucraina și de retragerea SUA, dezvoltarea cooperativă a apărării în Europa rămâne plină de dificultăți, se arată într-o analiză a reputatului institut și think tank Chatham House.

Planurile inițiale pentru un avion de vânătoare de generație următoare au fost dezvoltate în comun de mai multe state europene, inclusiv Regatul Unit și Italia, la începutul anilor 2000. În perioada 2017-2019, a fost formată gruparea FCAS din jurul Franței, Germaniei și Spaniei, condusă în principal de președintele Emmanuel Macron și de fostul cancelar german Angela Merkel. Ideea era, în parte, de a crea o aeronavă care să poată completa sau concura cu avionul de vânătoare de generație următoare F35 din SUA.

Cu toate acestea, colaborarea dintre partenerii industriali Airbus și Dassault a fost dificilă încă de la început. Partenerii s-au chinuit să ajungă la un acord privind modul de împărțire a pachetelor de lucru, ceea ce a dus la întârzieri și blocaje. Atât Airbus, cât și Dassault au vorbit separat despre dezvoltarea avionului de luptă sau avansând doar elementul „cloud”, ceea ce a dus la speculații că colaborarea privind avioanele de luptă s-ar încheia. În cele din urmă, pe 8 iunie, Financial Times și alte publicații internaționale au relatat că Germania a informat Franța că dorește să se retragă din colaborarea comună privind avioanele de vânătoare și să continue să lucreze doar la cloud-ul de luptă.

O parte a provocării a fost că Germania și Franța doresc să dezvolte diferite tipuri de aeronave. Pentru Franța, capacitatea de a transporta arme nucleare și de a ateriza pe un portavion este esențială dacă dorește să înlocuiască avioanele de vânătoare Rafale existente, care îndeplinesc în prezent o parte din misiunea nucleară a Franței și zboară de pe portavionul Charles de Gaulle. Între timp, Germania caută în principal un avion de vânătoare înarmat convențional, fără a fi necesare operațiuni pe portavion.

Dezvoltarea a două aeronave separate – posibil cu noi parteneri– cu continuarea cooperării privind sistemele comune de cloud și cele fără echipaj uman, ar putea funcționa. Dar probabil că ar anula o parte semnificativă din economiile de costuri promise prin colaborare.

Liderii din Germania și Franța sunt frustrați de dezacordurile la nivel tehnic. Acest lucru pare să demonstreze limitele capacității lor de a stabili stimulente pentru industria privată acolo unde industria nu dorește să coopereze.

Competiția pentru FCAS

Situația este complicată și mai mult de numeroasele alte proiecte europene concurente. Există alte trei viitoare proiecte pentru avioane de luptă europene importante.

Din decembrie 2022, Regatul Unit, Japonia și Italia lucrează la Programul Global de Luptă Aeriană (GCAP). Chiar dacă această colaborare a început la câțiva ani după FCAS, acum pare să fie pe o bază mai solidă, structurile de guvernanță fiind convenite și lucrările la unele aspecte ale sistemului fiind în curs de desfășurare. Însă, se pare că Trezoreria Marii Britanii e îngrijorată că natura internațională a proiectului va face dificil controlul costurilor.

Separat, Saab a anunțat, de asemenea, un proiect privind un avion de vânătoare de generație următoare care să succeadă programului său Gripen. Gripen a fost dezvoltat inițial ca o alternativă non-NATO pentru statele care nu doreau să cumpere echipamente americane sau europene și a devenit un mare succes la export. Cel mai recent, Ucraina a selectat Gripen pentru a forma coloana vertebrală a aripii sale de vânătoare, în parte pentru capacitatea aeronavei de a opera în condiții dure și de pe piste de aterizare improvizate. Se presupune că Saab încearcă să valorifice acest lucru și alte succese la export cu un nou proiect. Turcia, un alt membru NATO, dezvoltă, de asemenea, un nou avion de vânătoare invizibil.

Între timp, Regatul Unit, Italia, Germania și multe alte puteri europene achiziționează aeronavele americane F35: chiar anul trecut, Londra și-a dublat investiția în F35, anunțând achiziționarea variantei F35A cu capacitate nucleară, pe lângă avioanele sale F35B. Se pare că Germania ia în considerare achiziționarea mai multor avioane F35.

Cenușă din cenușă

Cu cel puțin patru programe de avioane de vânătoare de generație următoare în desfășurare, Europa riscă să repete greșelile de la sfârșitul anilor 1980 și 1990, când a dezvoltat trei modele de avioane de vânătoare concurente:

Eurofighter Typhoon, o colaborare între Regatul Unit, Germania, Italia și Spania, a inclus inițial și Franța, dar Dassault a preferat să se implice individual și atunci a dezvoltat Rafale separat. Gripen a concurat și el.

La acea vreme, parteneriatul strategic de apărare al Europei cu SUA prin intermediul NATO părea solid. Asta însemna că proiectele industriale europene de apărare aveau luxul de a dezvolta avioane de vânătoare, urmărind în același timp alte obiective decât apărarea: puteau viza la fel de mult investițiile în industria locală, menținerea competențelor și a capacităților de producție și concurența pentru o piață de export profitabilă.

Cu toate acestea, invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia și angajamentele șovăitoare ale SUA față de securitatea Europei înseamnă că aceste stimulente s-au schimbat semnificativ. Există o nevoie evidentă ca Europa să-și ia mai în serios propria apărare. Înțelepciunea membrilor europeni ai NATO care urmăresc mai multe proiecte de avioane de vânătoare de generație următoare cu capabilități în mare parte similare este discutabilă, subliniază Chatham House. Programele separate înseamnă că țările își dispersează resursele în mod redus, în loc să le pună în comun. De asemenea, înseamnă că proiecte separate concurează pentru aceleași afaceri de export. Acest lucru nu vorbește despre o Europă care trage într-o singură direcție în ceea ce privește apărarea.

O parte a problemei este că GCAP și FCAS încă păstrează unele elemente ale „vechiului” model european de achiziții publice în domeniul apărării, în care se acordă o importanță egală prestigiului internațional, creșterii economice interne și exportabilității, în loc să se concentreze pe nevoile din ce în ce mai urgente ale Europei în materie de apărare.

Având în vedere iminența retragerii SUA și amenințarea rusească semnificativă, accentul trebuie să se mute pe prioritizarea calității echipamentelor și a vitezei cu care acestea pot fi livrate. În mod similar, nu mai există niciun argument pentru ca un proiect suedez separat să vizeze o piață de export care nu dorește să cumpere echipamente NATO: Suedia este acum și ea stat membru NATO.

Există o realitate urgentă cu care țările europene trebuie să se confrunte: dacă nu sunt capabile să producă o alternativă europeană la programul american F35, vor fi obligate să se bazeze pe o Americă din ce în ce mai nesigură pentru o parte crucială a echipamentelor lor de apărare - o platformă pe care ar putea, eventual, să se bazeze până în anii 2040. Acest lucru ar zdruncina dorințele declarate atât ale președintelui Macron, cât și ale cancelarului german Friedrich Merz.

Dacă țările europene ar începe prin a se concentra pe interoperabilitatea NATO și pe consolidarea descurajării europene, ar avea mai mult sens să pună în comun fonduri și resurse și să producă un sistem unic de luptă de generație următoare. Dacă Suedia și Turcia nu pot fi convinse, așa-numitele puteri „E3” - Regatul Unit, Franța și Germania - ar trebui cel puțin să se ridice la înălțimea retoricii lor și să investească într-un rezultat comun.

Desigur, acest lucru ridică întrebarea privind măsura în care guvernele europene își pot influența industriile de apărare – cine știe cât de greu din punct de vedere politic este să distrugi proiecte de prestigiu internațional, precum avioanele de vânătoare de generație următoare. Dacă o companie nu se înțelege bine cu altele și preferă să meargă singură, ce instrumente au guvernele pentru a o influența? Lecția FCAS este: nu sunt multe.

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Editor : Ș.R.