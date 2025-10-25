Live TV

Analiză Europa ia măsuri pentru a crea o agenție comună de spionaj, pe fondul amenințărilor rusești și al incertitudinii generate de Trump

Sauli Niinistö
Fostul președinte al Finlandei, Sauli NiinistöREUTERS/Johanna Geron
Agențiile de informații din Europa se îndreaptă spre crearea unei structuri comune de spionaj, pe fondul agresiunii crescânde a Rusiei și al neîncrederii în actuala administrație americană.

Sauli Niinistö, fost președinte finlandez, a solicitat anul trecut UE să creeze un „serviciu de cooperare în domeniul informațiilor la nivel european”, într-un raport de referință privind starea de pregătire, elaborat la cererea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie TPNews.

Acum, Politico a raportat că, încet, dar sigur, Bruxelles-ul își consolidează propria comunitate de informații, în timp ce statele membre lucrează pentru a îmbunătăți cooperarea.

În ultimul an, multe capitale naționale au integrat oficiali din serviciile de informații în birourile lor de reprezentare de la Bruxelles, în timp ce unitatea internă de informații a Uniunii Europene a început să informeze oficialii de nivel înalt.

Motivația pentru o cooperare mai strânsă este dată și de lipsa de încredere în administrația Donald Trump, a adăugat Politico, citând mai mulți oficiali din domeniul informațiilor și securității care au vorbit cu agenția de știri americană.

Se spune că colaborarea dintre agențiile de spionaj europene s-a accelerat brusc după ce administrația americană a oprit schimbul de informații militare cu Kievul în martie anul trecut.

La rândul lor, serviciile de informații europene au început să analizeze mai atent modul în care împărtășesc informații cu omologii americani.

Unii oficiali se tem că forumurile transatlantice precum NATO ar putea deveni mai puțin fiabile pentru schimbul de informații. Alții sunt îngrijorați că accentuarea excesivă a necesității autonomiei europene ar putea slăbi și mai mult legăturile cu SUA.

Țările membre ale Uniunii Europene se străduiesc de mult timp să creeze parteneriate solide în ceea ce privește schimbul de informații din mai multe motive.

O sursă europeană din domeniul informațiilor a declarat pentru Politico că, deși cooperarea dintre țările UE este acum „la cel mai înalt nivel din istoria modernă”, agențiile continuă să lucreze în primul rând pentru propriile guverne naționale.

Principalii actori din domeniul informațiilor din Europa de Vest nu au văzut niciun avantaj în schimbul de informații sensibile cu toate țările UE, temându-se că acestea ar putea cădea în mâini greșite.

La începutul acestei luni, s-a dezvăluit că oficiali ai serviciilor de informații maghiare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în timp ce Olivér Várhelyi, acum comisar european, era ambasadorul Ungariei în blocul comunitar, încercând să plaseze aliați ai prim-ministrului maghiar Viktor Orbán în poziții cheie.

Acest lucru a determinat agențiile de spionaj de top să se concentreze pe colaborarea cu grupuri mici de țări mai de încredere.

De exemplu, Țările de Jos caută să consolideze cooperarea cu alte servicii de informații europene, inclusiv cele din Polonia, țările nordice, Marea Britanie, Franța și Germania.

Cu toate acestea, Niinistö a declarat pentru Politico într-un interviu acordat luna aceasta că o agenție de informații a UE cu drepturi depline este încă „o chestiune de viitor”.

„Când vorbim despre pregătire, ajungem la cuvântul încredere, pentru că fără încredere nu putem coopera prea mult

 

