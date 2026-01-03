Live TV

Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică intervenția

Data publicării:
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
Emmanuel Macron și Georgia Meloni. Sursa foto: Profimedia Images

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apreciat sâmbătă drept "legitimă" operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela, pe care a descris-o ca o "intervenţie defensivă", subliniind totodată că forţa militară nu este o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, relatează EFE.

"În concordanţă cu poziţia istorică a Italiei, Guvernul consideră că acţiunea militară externă nu este calea pentru a pune capăt regimurilor totalitare, dar, în acelaşi timp, apreciază ca legitimă o intervenţie de natură defensivă împotriva atacurilor hibride la propria securitate, inclusiv în cazul entităţilor statale care alimentează şi favorizează traficul de droguri", se arată într-un comunicat al executivului italian, citat de EFE, potrivit Agerpres.

Guvernul de la Roma a precizat că Meloni urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Venezuela după atacul lansat de Statele Unite, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores. Italia a reiterat sprijinul pentru aspiraţia poporului venezuelean la o tranziţie democratică şi a condamnat acţiunile de represiune ale regimului Maduro, a cărui victorie electorală autoproclamată din iulie 2024 nu a fost recunoscută de Roma, alături de principalii actori internaţionali.

Meloni acordă o atenţie deosebită comunităţii italiene din Venezuela, estimată la aproximativ 160.000 de persoane, majoritatea cu dublă cetăţenie, subliniind că siguranţa acestora este o prioritate absolută.

În contrast, Franţa a criticat ferm operaţiunea americană. Capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către forţele americane contravine principiului nerecurgerii la forţă, pe care se bazează dreptul internaţional, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, avertizând că "nicio soluţie politică durabilă nu poate fi impusă din exterior", transmite AFP.

"Prin confiscarea puterii şi privarea poporului venezuelean de libertăţile sale fundamentale, Nicolas Maduro a adus o atingere gravă demnităţii şi dreptului la autodeterminare", a scris Barrot pe platforma X, adăugând însă că acest lucru nu justifică încălcarea dreptului internaţional, potrivit AFP. El a avertizat că multiplicarea unor asemenea încălcări de către state membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU ar putea avea "consecinţe grave asupra securităţii mondiale".

Preşedintele francez Emmanuel Macron "urmăreşte îndeaproape situaţia din Venezuela şi discută cu partenerii regionali", au indicat surse de la Palatul Elysee, citate de AFP. Parisul a amintit, de asemenea, implicarea sa anterioară în eforturi de mediere şi a reiterat sprijinul pentru suveranitatea poporului venezuelean.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că forţele SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro în urma unei "operaţiuni de mare amploare". Potrivit autorităţilor americane, acesta ar urma să fie judecat în Statele Unite pentru acuzaţii legate de trafic de droguri şi terorism.

