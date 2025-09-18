Europa investește în locuri de muncă de calitate pentru a combate sărăcia și instabilitatea economică

Lumea este marcată de crize economice, sociale, conflicte și avansul accelerat al tehnologiei, Uniunea Europeană a lansat la Porto, în Portugalia, Foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate. Inițiativa pune accent pe cea mai valoroasă resursă a Europei: oamenii. Un loc de muncă stabil și bine plătit este prima linie de apărare împotriva sărăciei, este o idee pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a punctat-o în discursul despre Starea Uniunii, când a anunțat lansarea primei Strategii Anti-Sărăcie, cu obiectivul ambițios de a eradica sărăcia din Europa până în anul 2050.

Primul pas? Investițiile în educație.

„Fără o fundație educațională solidă, lucrătorii de mai târziu de pe piața muncii devin foarte, foarte vulnerabili. Pot ajunge în joburi, evident, cu salarizare cu competențe reduse, unde pot fi ușor dați afară, unde pot fi ușor abuzați, exploatați.”, avertizează Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. „Deci rădăcina, până la urmă, sau sursa problemelor și rădăcina soluției este în educație. Evident că trebuie să începem cu investiții de la noi, de la nivelul educațional primar și gimnazial, și vocațional.”

Conceptul de „calitate a muncii” presupune mai mult decât un salariu decent. Include sănătate și siguranță la locul de muncă, echilibru între viața profesională și cea personală, protecție socială și acces la formare continuă. Scopul final este clar: o Europă competitivă și rezilientă în fața crizelor.

Transformările aduse de digitalizare și automatizare ridică însă noi provocări. Cum pot fi ajutați angajații afectați de restructurări și automatizare?

„Cum putem să pregătim angajații și să adaptăm locurile de muncă la noile tehnologii, inclusiv managementul prin algoritmi, inclusiv inteligența artificială?”, întreabă Roxana Mînzatu. „Ce facem cu locurile de muncă din sectoarele care suferă transformări și schimbări? Vedem concedieri. Ce facem cu acești angajați buni, tehnicieni, ingineri, oameni care sunt extrem de buni și de valoroși? Îi putem duce prin instruire către alte sectoare? Le oferim o garanție că, prin formare, recalificare, își găsesc un loc de muncă la nivelul la care ei se află ca pregătire similar?”

Soluțiile vin de la Uniunea Europeană, care mizează pe formare profesională, recalificare și sprijin personalizat, ca să ajute cetățenii să facă față noilor realități. Astfel, investiția în oameni devine cheia redresării economice și a consolidării democrațiilor europene.

Editor : A.D.V.