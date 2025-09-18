Live TV

Europa investește în locuri de muncă de calitate pentru a combate sărăcia și instabilitatea economică

Data publicării:
roxana manzatu
Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al CE și comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire Sursa foto: Forum Social Porto

Lumea este marcată de crize economice, sociale, conflicte și avansul accelerat al tehnologiei, Uniunea Europeană a lansat la Porto, în Portugalia, Foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate. Inițiativa pune accent pe cea mai valoroasă resursă a Europei: oamenii. Un loc de muncă stabil și bine plătit este prima linie de apărare împotriva sărăciei, este o idee pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a punctat-o în discursul despre Starea Uniunii, când a anunțat lansarea primei Strategii Anti-Sărăcie, cu obiectivul ambițios de a eradica sărăcia din Europa până în anul 2050.

Primul pas? Investițiile în educație.

„Fără o fundație educațională solidă, lucrătorii de mai târziu de pe piața muncii devin foarte, foarte vulnerabili. Pot ajunge în joburi, evident, cu salarizare cu competențe reduse, unde pot fi ușor dați afară, unde pot fi ușor abuzați, exploatați.”, avertizează Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. „Deci rădăcina, până la urmă, sau sursa problemelor și rădăcina soluției este în educație. Evident că trebuie să începem cu investiții de la noi, de la nivelul educațional primar și gimnazial, și vocațional.”

Conceptul de „calitate a muncii” presupune mai mult decât un salariu decent. Include sănătate și siguranță la locul de muncă, echilibru între viața profesională și cea personală, protecție socială și acces la formare continuă. Scopul final este clar: o Europă competitivă și rezilientă în fața crizelor.

Transformările aduse de digitalizare și automatizare ridică însă noi provocări. Cum pot fi ajutați angajații afectați de restructurări și automatizare?

„Cum putem să pregătim angajații și să adaptăm locurile de muncă la noile tehnologii, inclusiv managementul prin algoritmi, inclusiv inteligența artificială?”, întreabă Roxana Mînzatu. „Ce facem cu locurile de muncă din sectoarele care suferă transformări și schimbări? Vedem concedieri. Ce facem cu acești angajați buni, tehnicieni, ingineri, oameni care sunt extrem de buni și de valoroși? Îi putem duce prin instruire către alte sectoare? Le oferim o garanție că, prin formare, recalificare, își găsesc un loc de muncă la nivelul la care ei se află ca pregătire similar?”

Soluțiile vin de la Uniunea Europeană, care mizează pe formare profesională, recalificare și sprijin personalizat, ca să ajute cetățenii să facă față noilor realități. Astfel, investiția în oameni devine cheia redresării economice și a consolidării democrațiilor europene.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
florin barbu la o sedinta
1
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
2
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
stadioane in targoviste
3
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
teodora pana fb
5
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
c2g9NTk3NDVhYTA3ZDFiOGFmMWU0ZWUyNjU1MGY3NDM2ZDU=.thumb
România riscă un blackout dacă închide centralele pe cărbune...
profimedia-1038406121
Trump, despre războiul din Ucraina: Credeam că va fi unul dintre cele...
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
Nationwide Strikes Over Budget - Lyon, France - 18 Sep 2025
Proteste violente în Franța, cu sute de mii de manifestanți. Tunuri...
Ultimele știri
Românii, enervați de certurile politicienilor: Nici nu mai mă uit, ce să văd? Bîlciul lor? Mai bine mă duc la bâlci, când e la Călărași
Demisie de la șefia Romaero: Bogdan Costaș a plecat de la conducerea companiei. Radu Miruță a aflat din presă: „Știe de ce se grăbește”
Livrările de avioane Gripen către Brazilia au întârziat 8 ani. Costuri suplimentare: din banii în plus, se mai puteau lua 6 aparate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ursula von der Leyen
Războiul din Gaza expune „sufletul chinuit” al Europei. Care este principalul obstacol ce blochează planul UE de a pedepsi Israelul
Donald Trump
Fără petrol rusesc și tarife uriașe contra Chinei: De ce Uniunii Europene îi va fi imposibil să respecte toate cerințele lui Trump
Donald Trump
„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că Rusia nu vrea pace în Ucraina. Pasul următor este și mai greu
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
„Putin vrea să intimideze întreaga Uniune”. Mesajul europarlamentarilor la Strasbourg, după dronele rusești doborâte în Polonia
Donald Trump la întâlnirea cu liderii UE și Zelenski de la Washington
A devenit Donald Trump președintele Europei? Cele două consecințe sumbre ale capitulării Uniunii Europene în fața liderului SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Trebuie să plătești TVA la vânzarea unui apartament vechi? Totul despre noul regim fiscal
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Așteaptă al patrulea copil...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”