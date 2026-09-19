Europa nu ține pasul cu evoluțiile din domeniul dronelor și al războiului aerian din Ucraina, spune președintele Letoniei

Președintele Letoniei a avertizat că Europa nu ține pasul cu evoluțiile din domeniul dronelor și al războiului aerian din Ucraina și că majoritatea țărilor membre ale NATO nu ar putea respinge un atac cu rachete rusești în cazul în care conflictul s-ar extinde, relatează The Guardian.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat The Guardian la Washington DC, în care Edgars Rinkevics a afirmat că evoluțiile tehnologice în domeniul războiului cu drone din Ucraina avansează cu „viteza fulgerului” și că eforturile actuale de pregătire pentru un război aerian ar putea deveni depășite până la jumătatea anului viitor.

„Ceea ce observăm este că apărarea aeriană, apărarea împotriva dronelor și apărarea antibalistică se confruntă cu probleme grave”, a spus el. „Și să fim sinceri. Ucraina se confruntă cu ele. Întreaga Europă și NATO se confruntă cu ele”.

„Pentru că, dacă Rusia ar decide să lanseze câteva rachete în acea zonă, cred că astăzi ar fi o provocare serioasă pentru multe țări să facă față unei astfel de situații”, a adăugat el.

Ucraina și aliații europeni se confruntă în prezent cu o întârziere în livrarea rachetelor Patriot și a altor rachete de apărare aeriană de importanță crucială. Statele Unite au consumat aproape două treimi din stocurile de rachete de interceptare esențiale în războiul din Iran, potrivit unei analize a unei evaluări realizate de Biroul Bugetar al Congresului, iar refacerea stocurilor ar putea dura cel puțin cinci ani.

Statele Unite au luat în considerare externalizarea producției sistemelor Patriot către Ucraina și Europa, dar până în prezent nu s-a ajuns la un acord.

„Depinde de guvernul Statelor Unite, depinde de companie”, a spus Rinkevics, menționând că discuțiile continuă și recunoscând dificultățile legate de anumite aspecte tehnice privind acordarea licențelor. „Avem anumite capacități în Europa, dar să fim realiști: sistemele Patriot rămân printre cele mai bune, dacă nu chiar cele mai bune, pentru a face față acestei situații”.

La Adunarea Generală a Națiunilor Unite de săptămâna viitoare, care va avea loc în New York, se așteaptă ca Donald Trump să aibă întâlniri cu lideri europeni de rang înalt, în contextul în care aliații din NATO și-au intensificat avertismentele cu privire la riscul ca Rusia să escaladeze conflictul din Ucraina.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat joi, într-un discurs, că Rusia ar putea lansa, în lunile următoare, atacuri cu drone sau rachete împotriva țărilor NATO care susțin Ucraina, în încercarea de a testa angajamentul Alianței față de apărarea colectivă, prevăzut la Articolul 5 din Carta sa.

Tusk a afirmat că Rusia va încerca să „slăbească integritatea NATO” și să demonstreze că „Articolul 5 are mai mult un caracter teoretic decât practic”, adăugând că Rusia va încerca să prezinte incidentele ca fiind simple accidente.

Întrebat despre îngrijorările lui Tusk cu privire la un eventual atac al Rusiei asupra aliaților Ucrainei din Europa, Trump a răspuns: „Cred că au atacat deja aliații Ucrainei. Atacă aliații Ucrainei de aproximativ cinci ani”.

Apoi și-a schimbat poziția pentru a-și exprima sprijinul față de președintele polonez, Karol Nawrocki, susținut de partidul conservator Lege și Justiție, afirmând: „Aveți un președinte minunat, era un mare admirator al lui Trump… face o treabă fantastică și are totul sub control”.

Țările baltice, care se află, de asemenea, pe flancul estic al Rusiei, și-au moderat tonul avertismentelor, afirmând că nu există indicii potrivit cărora Moscova ar intenționa să declanșeze un război convențional pentru a recuceri teritoriile pe care le deținea odinioară în cadrul Uniunii Sovietice.

Însă Rusia ar urma să-și intensifice mobilizarea în lunile următoare, după alegerile locale, a afirmat Rinkevics, pentru a profita apoi de iarnă pentru a „avansa” în Ucraina și, de asemenea, pentru a „face tot ce este necesar pentru a descuraja țările care susțin Ucraina să continue să o facă”.

Actele de sabotaj, atacurile cibernetice și incidentele legate de drone și rachete indică faptul că Rusia testează hotărârea Europei de a sprijini Ucraina, a afirmat el.

„Aș exclude o incursiune militară convențională, dar ar trebui să fim foarte vigilenți în ceea ce privește toate celelalte posibilități”, a spus el.

Marți, un avion al NATO a doborât o dronă rusă deasupra Lituaniei. Joi, Polonia a mobilizat avioane de vânătoare și a închis aeroporturile din Lublin și Rzeszow-Jasionka ca urmare a unui atac rus asupra vestului Ucrainei.

Rinkevics și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul dacă aliații europeni sunt pe cale să atingă obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare, obiectiv care a devenit un criteriu de referință al Casei Albe pentru continuarea sprijinului acordat de administrația Trump către NATO.

El a mai spus că discuțiile privind asumarea de către Europa a unei sarcini majore în ceea ce privește propria apărare devin „din ce în ce mai constructive”, dar a adăugat că, atunci când vine vorba de „capacități reale… este nevoie de timp”.

„Mesajul nostru este că, pentru a face asta, avem nevoie de timp”, a spus el. „Nu se poate întâmpla într-o lună sau într-un an”.

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Editor : A.M.G.