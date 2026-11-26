Europa trebuie să accelereze dezvoltarea propriilor capacități militare pentru a putea compensa o eventuală reducere a prezenței trupelor americane pe continent, avertizează ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik. Deși statele europene și-au majorat bugetele militare și au intensificat producția de armament, ele continuă să depindă de SUA în domenii strategice, precum serviciile de informații, supravegherea prin satelit și realimentarea aeronavelor în zbor. Oficialul norvegian susține că Washingtonul ar trebui să stabilească o foaie de parcurs care să le ofere aliaților suficient timp pentru a înlocui capacitățile americane, anunță Politico.

Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, afirmă că Statele Unite ar trebui să stabilească o foaie de parcurs care să ofere Europei suficient timp pentru a înlocui capacitățile militare americane.

Europa trebuie să accelereze eforturile de transformare a cheltuielilor pentru apărare în capacități militare concrete, pentru a putea acoperi eventualele lacune provocate de o reducere preconizată a prezenței militare americane pe continent, a declarat ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik.

„În prezent, cheltuim mai mult, intensificăm producția industrială - așadar, NATO devine mai mare, mai puternică și mai integrată”, a declarat acesta pentru Politico. „Riscul este ca acest proces să decurgă prea lent.”

Europa și Canada sunt estimate să cheltuiască, în acest an, 634 de miliarde de dolari pentru apărare, după ce aliații NATO au convenit, în 2025, să majoreze alocările pentru apărare până la 5% din PIB. Cu toate acestea, statele europene continuă să depindă în mare măsură de SUA în privința unor capacități militare avansate, precum serviciile de informații, sistemele de satelit și de recunoaștere, dar și realimentarea aeronavelor în zbor.

Această dependență devine tot mai evidentă în contextul în care Statele Unite urmează să prezinte, la începutul lunii viitoare, o analiză mult așteptată privind prezența trupelor americane în Europa. Perspectiva a stârnit îngrijorare în rândul unor aliați NATO, care se tem că Washingtonul ar putea transfera capacități militare esențiale către alte regiuni, precum zona Indo-Pacifică, înainte ca statele europene să aibă timp să-și dezvolte propriile resurse.

Uniunea Europeană lucrează la elaborarea unor inițiative comune pentru dezvoltarea unor alternative europene la echipamentele americane esențiale, cunoscute sub denumirea de „factori strategici de multiplicare a capacităților militare” (strategic enablers). În paralel, grupuri restrânse de aliați NATO au anunțat deja formarea unor noi coaliții pentru dezvoltarea unor tehnologii precum sistemele de lovire de la sol, cu rază lungă de acțiune.

Cu toate acestea, experții avertizează că înlocuirea anumitor tehnologii, inclusiv a celor destinate războiului electronic, ar putea dura mai mult de un deceniu.

Sandvik a recunoscut că, în mod ideal, retragerea treptată a forțelor americane ar trebui să se desfășoare pe parcursul mai multor ani, astfel încât Europa să aibă timpul necesar pentru a înlocui echipamentele și capacitățile militare ale SUA. El a subliniat însă că principala problemă nu este viteza cu care americanii și-ar putea retrage trupele, ci ritmul prea lent al eforturilor europene.

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„Riscul nu este acela că procesul SUA decurge prea rapid, ci faptul că noi pierdem prea mult timp, că suntem prea lenți”, a afirmat ministrul.

În ciuda creșterii cheltuielilor militare, Europa continuă să se confrunte cu dificultăți: proceduri de achiziție lente, abordări naționale divergente și o capacitate insuficientă de producție industrială. În plus, ascensiunea partidelor de extremă dreapta creează riscul ca eventuale schimbări politice să ducă la limitarea viitoarelor cheltuieli pentru apărare.

Ca răspuns la aceste provocări, Germania a avansat ideea elaborării unei foi de parcurs concrete pentru retragerea forțelor americane. Documentul ar urma să ofere aliaților mai multă predictibilitate în ceea ce privește înlocuirea trupelor și a tehnologiilor militare americane, propunere susținută și de Sandvik.

„Cea mai bună și mai inteligentă abordare este întotdeauna existența unei foi de parcurs coordonate pentru viitor”, a declarat ministrul într-un interviu acordat cu ocazia unei vizite recente la Bruxelles.

„Cred că acest lucru este în interesul tuturor părților, inclusiv al SUA, deoarece și ele au nevoie ca Europa să reușească în acest demers”, a adăugat oficialul norvegian.

Norvegia respinge ideea unei revizuiri a arhitecturii de securitate europene

Retragerea anticipată a unei părți din forțele americane survine într-un moment critic pentru NATO și readuce în atenție negocierile, blocate de multă vreme, privind un acord de pace între Ucraina și Rusia.

Moscova a declarat că nu va permite Europei să participe oficial la negocieri și a susținut că statele europene ar trebui, în schimb, să ia în considerare o revizuire a arhitecturii de securitate a continentului. Sandvik respinge categoric această propunere.

„De ce le-am oferi ceva?”, a întrebat ministrul norvegian, politician de centru-stânga, referindu-se la eventualele concesii făcute Rusiei, chiar și în schimbul unui loc la masa negocierilor. „Nu ține de Rusia să decidă acest lucru.”

„Desigur, susținem negocierile de pace, care să includă o încetare a focului și un acord de pace”, a adăugat el. „Însă rușii nu sunt cei care decid ordinea de securitate europeană - acest subiect nu este pe masă.”

Editor : C.A.