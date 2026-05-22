Europa riscă să rămână fără gaze, dacă se prelungesc cu încă trei luni blocajele din Strâmtoarea Ormuz

Europa s-ar putea confrunta cu o penurie critică de gaze dacă perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz vor continua între una și trei luni, întrucât stocurile reduse și prețurile distorsionate încetinesc procesul de constituire a stocurilor, scrie Reuters.

Datele de la Gas Infrastructure Europe arată că instalațiile de stocare a gazelor din Europa sunt umplute în prezent la puțin peste 35%, ceea ce este sub norma sezonieră de aproximativ 50%, relatează Reuters.

Obiectivul UE de stocare a gazelor

Statele membre trebuie să constituie o rezervă de gaze în timpul verii din emisfera nordică pentru a atinge ținta de stocare de 90% impusă de UE între octombrie și începutul lunii decembrie.

„Dacă războiul s-ar opri mâine, iar fluxul liber către Strâmtoarea Ormuz s-ar restabili rapid, am putea ajunge la un nivel de stocare acceptabil, dar limitat, de 75%, dar dacă blocajul continuă timp de una până la trei luni, situația ar putea deveni critică”, a declarat pentru Reuters Helle Ostergaard Kristiansen, vicepreședinte senior pentru tranzacționarea gazelor și energiei electrice la Equinor.

Reumplerea stocurilor de gaze pentru iarna viitoare părea deja problematică la începutul lunii martie și s-au înregistrat puține progrese de atunci din cauza prețurilor actuale, contractele de livrare a gazelor fiind mai ieftine iarna decât vara.

Analiza modelează un scenariu în care Europa ar trebui să caute surse alternative de aprovizionare în contextul unei concurențe acerbe cu Asia pentru volume limitate de GNL deb pe piața globală. Acest lucru ar duce inevitabil la o creștere bruscă a prețurilor și la necesitatea unor reduceri forțate ale consumului de gaze în industrie.

În același timp, analiștii observă că instalațiile subterane de stocare a gazelor din Europa se află în prezent la niveluri ridicate datorită iernilor blânde, oferind regiunii o anumită marjă de siguranță în cazul unor șocuri geopolitice pe termen scurt.

Blocada Strâmtorii Ormuz

Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată din cauza blocadei prelungite impuse de Iran asupra strâmtorii strategice Ormuz.

Din cauza războiului din Iran, rezervele globale de petrol se epuizează într-un ritm fără precedent. În cele două luni de la închiderea efectivă a strâmtorii, pierderile de aprovizionare au depășit 1 miliard de barili, creând riscuri de penurie și creșteri bruște ale prețurilor la combustibili.

Guvernele ar putea interveni pe piață cu stimulente și reguli sau structura prețurilor trebuie să se schimbe, cu o creștere a contractelor de livrare a gazului în timpul iernii comparativ cu livrările din vară, spun analiștii.

„Am văzut asta în 2022, când guvernele au impus reglementări privind umplerea depozitelor... a fost foarte costisitor pentru ele. Așadar, piața însăși poate probabil echilibra situația prin semnalele de preț”, a declarat Peder Bjorland, vicepreședintele Equinor pentru tranzacționarea gazelor, în marja conferinței energetice Flame de la Amsterdam.

El a adăugat că prețurile ridicate ar putea reduce semnificativ consumul de gaze – prin trecerea la cărbune, o utilizare crescută a energiei regenerabile și o scădere a cererii de combustibil din partea industriei – contribuind la restabilirea echilibrului.

„Dacă prețurile vor ajunge la nivelul celor înregistrate la începutul (războiului din Iran), în jur de 60-70 de euro pe megawatt-oră, atunci am estimat că doar sectorul energiei electrice ar putea duce la o reducere a cererii de aproximativ 10 miliarde de metri cubi”, a spus Bjorland.

Pe 22 mai, prețurile globale ale petrolului au crescut, dar rămân pe cale să scadă săptămânal, totul din cauza incertitudinii din jurul negocierilor dintre SUA și Iran și a blocării Strâmtorii Ormuz.

