Live TV

Europa riscă să rămână fără gaze, dacă se prelungesc cu încă trei luni blocajele din Strâmtoarea Ormuz

Data publicării:
nava ruseasca de transport gnl
Navă care transportă GNL. Foto: Profimedia
Din articol
Obiectivul UE de stocare a gazelor Blocada Strâmtorii Ormuz

Europa s-ar putea confrunta cu o penurie critică de gaze dacă perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz vor continua între una și trei luni, întrucât stocurile reduse și prețurile distorsionate încetinesc procesul de constituire a stocurilor, scrie Reuters.

Datele de la Gas Infrastructure Europe arată că instalațiile de stocare a gazelor din Europa sunt umplute în prezent la puțin peste 35%, ceea ce este sub norma sezonieră de aproximativ 50%, relatează Reuters.

Obiectivul UE de stocare a gazelor

Statele membre trebuie să constituie o rezervă de gaze în timpul verii din emisfera nordică pentru a atinge ținta de stocare de 90% impusă de UE între octombrie și începutul lunii decembrie.

„Dacă războiul s-ar opri mâine, iar fluxul liber către Strâmtoarea Ormuz s-ar restabili rapid, am putea ajunge la un nivel de stocare acceptabil, dar limitat, de 75%, dar dacă blocajul continuă timp de una până la trei luni, situația ar putea deveni critică”, a declarat pentru Reuters Helle Ostergaard Kristiansen, vicepreședinte senior pentru tranzacționarea gazelor și energiei electrice la Equinor.

Reumplerea stocurilor de gaze pentru iarna viitoare părea deja problematică la începutul lunii martie și s-au înregistrat puține progrese de atunci din cauza prețurilor actuale, contractele de livrare a gazelor fiind mai ieftine iarna decât vara.

Analiza modelează un scenariu în care Europa ar trebui să caute surse alternative de aprovizionare în contextul unei concurențe acerbe cu Asia pentru volume limitate de GNL deb pe piața globală. Acest lucru ar duce inevitabil la o creștere bruscă a prețurilor și la necesitatea unor reduceri forțate ale consumului de gaze în industrie.

În același timp, analiștii observă că instalațiile subterane de stocare a gazelor din Europa se află în prezent la niveluri ridicate datorită iernilor blânde, oferind regiunii o anumită marjă de siguranță în cazul unor șocuri geopolitice pe termen scurt.

Blocada Strâmtorii Ormuz

Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată din cauza blocadei prelungite impuse de Iran asupra strâmtorii strategice Ormuz.

Din cauza războiului din Iran, rezervele globale de petrol se epuizează într-un ritm fără precedent. În cele două luni de la închiderea efectivă a strâmtorii, pierderile de aprovizionare au depășit 1 miliard de barili, creând riscuri de penurie și creșteri bruște ale prețurilor la combustibili.

Guvernele ar putea interveni pe piață cu stimulente și reguli sau structura prețurilor trebuie să se schimbe, cu o creștere a contractelor de livrare a gazului în timpul iernii comparativ cu livrările din vară, spun analiștii.

„Am văzut asta în 2022, când guvernele au impus reglementări privind umplerea depozitelor... a fost foarte costisitor pentru ele. Așadar, piața însăși poate probabil echilibra situația prin semnalele de preț”, a declarat Peder Bjorland, vicepreședintele Equinor pentru tranzacționarea gazelor, în marja conferinței energetice Flame de la Amsterdam.

El a adăugat că prețurile ridicate ar putea reduce semnificativ consumul de gaze – prin trecerea la cărbune, o utilizare crescută a energiei regenerabile și o scădere a cererii de combustibil din partea industriei – contribuind la restabilirea echilibrului.

„Dacă prețurile vor ajunge la nivelul celor înregistrate la începutul (războiului din Iran), în jur de 60-70 de euro pe megawatt-oră, atunci am estimat că doar sectorul energiei electrice ar putea duce la o reducere a cererii de aproximativ 10 miliarde de metri cubi”, a spus Bjorland.

Pe 22 mai, prețurile globale ale petrolului au crescut, dar rămân pe cale să scadă săptămânal, totul din cauza incertitudinii din jurul negocierilor dintre SUA și Iran și a blocării Strâmtorii Ormuz.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
mario iorgulescu
2
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
3
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
4
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
5
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
Digi Sport
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
baza aeriana bagram afganistan trupe americane
De ce mută SUA trupele din Europa? Marco Rubio spune că nu este vorba despre sancțiuni
rachete iraniene
Iranul produce deja drone, semn că își reconstruiește baza industrială militară. Ce date au serviciile americane de informații
stramtoarea ormuz - nave
Cum își extinde Iranul puterea în Strâmtoarea Ormuz: puncte de control pe insule, acorduri diplomatice și taxe maritime
Iran War
Ayatollahul dispărut: unde se află Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului a cărui voce a fost auzită în public de doar două ori
donald trump
Trump anunță că SUA vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Schimbare radicală, după săptămâni de incertitudine
Recomandările redacţiei
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Alegerile anticipate, fără reglementări clare. Ce s-ar întâmpla dacă...
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat...
doicesti
CE: Proiectul reactoarelor de la Doiceşti are „importanţă strategică...
Ultimele știri
Marco Rubio: Campania Rusiei împotriva ţărilor baltice este „îngrijorătoare”. SUA și NATO urmăresc situația
Șefa BCE avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și scumpirea energiei continuă să afecteze economia: „Inflația rămâne ridicată”
Consilier de stat la Cotroceni: Legea privind finanțarea ONG-urilor trebuie discutată „cu societatea civilă la masă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se...
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Valentino, fiul lui Ricky Martin, imagini virale după ce s-a filmat într-o ipostază inedită. Fanii...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...