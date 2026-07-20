Europa s-ar putea confrunta cu un deficit acut de motorină. Motivele care ar putea sta în spatele penuriei

Analiștii băncii americane Morgan Stanley avertizează asupra unei situații tensionate pe piața motorinei din Europa. Ei semnalează mai multe probleme simultane de aprovizionare și estimează că acestea se vor accentua în lunile următoare.

Într-un raport publicat la 19 iulie, analiștii Morgan Stanley avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de motorină accentuat pe fondul problemelor din sectorul rafinării și al conflictelor din Orientul Mijlociu.

Potrivit estimărilor lor, stocurile europene ar putea scădea până la aproximativ 299 de milioane de barili în noiembrie, cel mai redus nivel pentru această perioadă a anului din cel puțin 2015, potrivit Bloomberg.

Reescaladarea tensiunilor dintre SUA și Iran a zguduit piețele mondiale ale carburanților. Perturbările din Strâmtoarea Hormuz și, în același timp, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și decizia Rusiei de a interzice exporturile de motorină, au contribuit la înăsprirea condițiilor de pe piață.

„Principalul blocaj din sistemul petrolier este, în acest moment, capacitatea de rafinare, mai degrabă decât disponibilitatea țițeiului. Epicentrul acestei situații este piața motorinei și, în special, Europa”, arată analiștii Morgan Stanley, inclusiv Martijn Rats, citați de The Guardian.

Un alt factor care pune presiune asupra pieței este încetinirea activității industriale din China, în condițiile în care rafinăriile procesează volume mai mici de țiței.

„China nu furnizează direct motorină Europei, însă atunci când produce mai puțină motorină, cantitatea disponibilă pe piața globală și care ajunge ulterior spre vest se reduce”, explică analiștii.

Toate aceste constrângeri se reflectă deja în evoluția prețurilor. Totodată, analiștii îi avertizează pe investitori să nu mizeze pe noi creșteri semnificative față de nivelurile actuale.

Și compania de brokeraj specializată în piețele de energie și mărfuri PVM Oil Associates consideră că Europa este „deosebit de vulnerabilă” în fața unui deficit de carburanți rafinați.

John Evans, analist al companiei, afirmă că cererea a crescut considerabil pe fondul valului de căldură persistent, care pune o presiune suplimentară asupra rețelelor de energie electrică.

Potrivit acestuia, marja de rafinare pentru motorină în raport cu petrolul Brent a crescut cu aproape 10 dolari pe baril în ultima săptămână și cu aproape 25 de dolari pe baril de la jumătatea lunii iunie, când piețele au considerat că riscurile legate de Strâmtoarea Hormuz s-au diminuat.

„Nu se poate nega faptul că actuala escaladare a tensiunilor din jurul Strâmtorii Hormuz și efectele sale inflaționiste sporesc nervozitatea investitorilor, care își reevaluează expunerea la companiile ce ar putea fi afectate dacă scenariul unor dobânzi ridicate pentru o perioadă mai îndelungată se va materializa”, a declarat John Evans, citat de The Guardian.

În ceea ce privește prețul petrolului, cotația Brent se apropie de pragul de 90 de dolari pe baril. În opinia analistului, „este suficient un singur bombardament” sau un alt incident major pentru ca prețul să urce din nou la 100 de dolari pe baril.

Editor : A.R.