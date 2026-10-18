„Europa se află într-o situație gravă”. Peter Magyar invocă violențele din Franța pentru a justifica politica strictă privind migrația

Premierul ungar Peter Magyar susține că violențele izbucnite în mai multe orașe din Franța arată de ce Ungaria trebuie să mențină o politică strictă în materie de migrație și să nu slăbească protecția frontierelor. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a afirmat că țara sa nu va repeta greșelile altor state europene. Declarațiile vin după ce liderii UE au discutat, la summitul de la Bruxelles, despre înăsprirea politicilor de migrație, anunță TVP World.

Premierul ungar Peter Magyar a condamnat duminică violențele izbucnite în Franța, afirmând că imaginile cu distrugerile provocate clădirilor istorice și confruntările cu poliția sunt „șocante”.

În opinia sa, incidentele arată de ce Ungaria susține o abordare strictă în materie de migrație și de ce nu intenționează să își relaxeze controalele la frontieră.

„În fața acestei distrugeri fără sens și a acestei violențe nejustificate, poate că acum este clar pentru toată lumea de ce Ungaria pledează pentru cea mai strictă abordare posibilă în materie de migrație și de ce nu vom slăbi protecția frontierelor sau politica de imigrație sub nicio presiune”, a scris Magyar într-o postare pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Violențele au izbucnit sâmbătă în mai multe orașe din Franța, în timpul protestelor legate de creșterea costului vieții și de deteriorarea serviciilor educaționale. Grupuri de manifestanți au vandalizat clădiri publice, au jefuit magazine și s-au confruntat cu forțele de ordine.

Potrivit informațiilor prezentate în relatarea inițială, cel puțin 2.000 de persoane au fost arestate în legătură cu revoltele, iar peste 600 de polițiști și alți angajați publici au fost răniți.

„Europa pe care o iubim cu toții se află într-o situație gravă”

Magyar a susținut că, în cadrul Uniunii Europene, se conturează o schimbare de atitudine față de politicile de migrație. El a afirmat că este mulțumit de concluziile summitului european de săptămâna trecută, despre care a spus că arată că majoritatea statelor membre vor să se îndepărteze de abordările mai permisive din trecut.

„Sunt bucuros că summitul UE de săptămâna trecută a arătat clar că majoritatea covârșitoare a țărilor europene s-a trezit și dorește să rupă cu politicile permisive din trecut”, a declarat premierul ungar.

Acesta a avertizat că Europa traversează o perioadă dificilă și a susținut că liderii politici au responsabilitatea de a proteja continentul pentru generațiile viitoare.

„Europa pe care o iubim cu toții se află astăzi într-o situație gravă. Este și responsabilitatea noastră să contribuim la păstrarea continentului nostru ca fiind cel mai minunat loc din lume pentru copiii și nepoții noștri”, a scris Magyar.

Péter Magyar, un politician de centru care a ajuns la conducerea Ungariei după victoria electorală din aprilie 2026, s-a angajat să mențină o politică fermă în materie de migrație. Aceasta include protejarea strictă a frontierelor și expulzarea rapidă a persoanelor care se află ilegal pe teritoriul țării.

Donald Tusk: „Polonia nu va repeta greșelile altor țări europene”

Premierul polonez Donald Tusk a comentat, la rândul său, situația din Franța, transmițând că Varșovia nu intenționează să adopte politicile pe care le consideră greșite în alte state europene.

„Polonia nu va repeta greșelile comise de alte țări europene și nu va plăti prețul pentru acestea”, a scris Tusk într-o postare pe platforma X.

Șeful guvernului polonez a afirmat că țara sa își va apăra frontierele împotriva migrației ilegale și va continua să aplice măsuri ferme în domeniul securității.

„Ne apărăm cu fermitate granițele împotriva migrației ilegale, avem propria noastră politică în materie de azil (nu acceptăm cereri de azil) și îi expulzăm pe cei care încalcă legea poloneză. Vom adopta o abordare fără compromisuri în ceea ce privește securitatea”, a declarat premierul polonez.

Declarațiile celor doi lideri reflectă poziția statelor care susțin controale mai stricte la frontiere și măsuri mai ferme împotriva migrației ilegale. Politicile privind azilul și responsabilitatea pentru gestionarea solicitanților de protecție internațională continuă să genereze divergențe între guvernele europene.

Statele UE, divizate în privința politicilor de migrație

La summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, desfășurat în perioada 15-16 octombrie, liderii statelor membre au discutat despre gestionarea migrației și despre posibilitatea înăspririi măsurilor de control la frontiere.

Polonia, Italia și Danemarca s-au numărat printre țările care au susținut o abordare mai strictă. Acestea au cerut măsuri mai ferme pentru limitarea migrației ilegale și pentru consolidarea controlului la frontierele externe ale Uniunii.

Poziția lor s-a lovit însă de opoziția unor state, între care Spania, care susțin o abordare diferită în privința gestionării migrației și a sosirilor de persoane care solicită protecție internațională.

Citește și: Ungaria este pregătită să permită tranzitul cerealelor ucrainene către Europa de Vest, afirmă prim-ministrul Peter Magyar

Migrația rămâne una dintre cele mai controversate teme de pe agenda europeană. Statele membre continuă să dezbată cum pot fi consolidate frontierele externe, cum trebuie gestionate cererile de azil și cum poate fi împărțită responsabilitatea între țările Uniunii.

Declarațiile lui Péter Magyar și Donald Tusk arată că violențele din Franța au fost invocate în dezbaterea politică privind migrația, însă cauzele protestelor franceze prezentate în relatare sunt legate de nemulțumiri privind costul vieții și serviciile educaționale. Asocierea făcută de cei doi lideri între aceste evenimente și politicile de migrație reprezintă interpretarea lor politică.

Editor : C.A.