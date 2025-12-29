Europa se clatină în fața noii ordini mondiale a lui Donald Trump: „Să ne așteptăm la ce este mai rău în toate privințele”

Primul an al mandatului președintelui Donald Trump a spulberat orice iluzii rămase în rândul liderilor europeni că acesta poate fi stăpânit sau controlat. Ostilitatea sa deschisă față de Uniunea Europeană a pus la încercare alianța transatlantică care a rezistat de la al Doilea Război Mondial și a adâncit diviziunile dintre liderii naționali europeni și în interiorul blocului, punând în pericol capacitatea acestuia de a răspunde amenințărilor și provocărilor lui Trump cu unitatea și forța pe care acesta le respectă, notează Politico.

Acest lucru lasă soarta Ucrainei în aer până în 2026, fără a mai menționa întrebările existențiale fără răspuns privind securitatea europeană, într-un moment în care mulți se tem că ambițiile teritoriale ale președintelui rus Vladimir Putin se extind mai departe spre vest, dincolo de Ucraina.

Dar, în multe privințe, Europa a supraviețuit acestei perioade tumultoase – deocamdată.

„Europenii nu își pot permite să rupă legăturile și să depună actele de divorț, deoarece sunt încă prea dependenți, mai ales în ceea ce privește securitatea și angajamentul militar american de a apăra Europa”, a declarat Jana Puglierin, cercetătoare principală în domeniul politicilor la Consiliul European pentru Relații Externe.

Cu toate acestea, a continuat ea, eforturile liderilor de a menține relații solide cu SUA pe baza intereselor pe termen scurt nu înseamnă că anul trecut nu a clarificat faptul că interesele pe termen lung nu mai sunt, pentru moment, aliniate.

„Trebuie să fim foarte lucizi”, a spus ea. „În trecut, exista o înțelegere clară a relației transatlantice consacrate de valorile, normele și principiile occidentale, ordinea internațională bazată pe reguli. Acum, cred că asistăm la apariția unui proiect concurent”.

Administrația este, de asemenea, lucidă în perspectiva noului an.

Aceasta vede un continent care își pierde valorile și identitatea, supus idealurilor liberale care pun în pericol securitatea europeană mult mai mult decât orice mesaj din partea Casei Albe. Casa Albă susține că gestul unui prieten – pe măsură ce îndeamnă Europa să cheltuiască mai mult pentru propria apărare, să restricționeze imigrația și să pună capăt războiului din Ucraina – este acela de a îndrepta lucrurile.

„Președintele Trump are relații excelente cu mulți lideri europeni, dar nu ezită niciodată să spună adevăruri dure”, a declarat Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. „Impactul devastator al migrației necontrolate și incapacitatea migranților de a se integra nu sunt doar o preocupare pentru președintele Trump, ci și pentru europenii înșiși, care consideră din ce în ce mai mult imigrația ca fiind una dintre principalele lor preocupări. Aceste politici de deschidere a frontierelor au dus la numeroase exemple de violență, creșteri ale criminalității și multe altele, cu efecte negative asupra sustenabilității fiscale a programelor de protecție socială”.

Început de an fulminant

După un început de an fulminant, în care vicepreședintele JD Vance a ținut o prelegere în Munchen despre libertatea de exprimare, iar apoi l-a însoțit pe președintele american Donald Trump la o întâlnire cu Volodimir Zelenski în Biroul Oval, europenii s-au adaptat la viziunea asupra lumii a lui Trump – o schimbare, așa cum a descris-o președintele Nicușor Dan, de la „o modalitate morală de a face lucrurile la o modalitate foarte pragmatică și economică de a face lucrurile” — și au reușit să readucă Casa Albă în rânduri pe mai multe fronturi.

Poziția UE privind comerțul, care acceptă un nou tarif de 15%, a limitat daunele economice pe termen scurt. NATO l-a liniștit pe Trump cu promisiunea de a crește cheltuielile pentru apărare cu 5% în următorul deceniu, convenită la summitul din iunie.

În loc să abandoneze Ucraina, Trump a acceptat în iulie să ofere ajutor suplimentar pentru apărare în războiul cu Rusia, cu condiția ca Europa să suporte costurile. Europenii au reușit să reziste întâlnirii lui Trump cu Putin din august, în Alaska, și anunțului administrației privind un plan de pace în 28 de puncte elaborat în secret cu Kremlinul, pe care l-au revizuit împreună cu SUA și Ucraina.

Într-un interviu acordat sursei citate, liderul de la Casa Albă i-a criticat pe liderii europeni, calificându-i drept „slabi” și afirmând că „nu știu ce să facă” în special în ceea ce privește imigrația. El a pus sub semnul întrebării dacă liderii europeni ar trebui să rămână aliați, spunând că „depinde” de politicile lor și că nu ar ezita să intervină în alegerile europene pentru a susține partidele de extremă dreapta care contestă chiar coalițiile și liderii cu care colaborează în prezent.

Acest lucru a coincis cu emiterea unei noi Strategii de Securitate Națională care solicita „cultivarea rezistenței” față de centrismul european care comite „sinucidere civilizațională” și exprima dispreț față de Uniunea Europeană, pe care administrația a etichetat-o ca fiind „defavorabilă” intereselor economice ale SUA.

Constanze Stelzenmüller, cercetător principal la Centrul pentru Statele Unite și Europa al Brookings Institution, a calificat secțiunile dedicate Europei din noua strategie drept un „factor de schimbare” pentru liderii de pe ambele maluri ale Atlanticului, care a „modificat definitiv” strategia pe termen lung cu SUA.

„Nu trebuie subestimat șocul pe care l-au resimțit liderii și publicul european când au citit capitolul dedicat Europei din Strategia de securitate națională și au văzut scris negru pe alb că această administrație consideră Europa, sau centristii politici europeni, aliați nesiguri și adoptă o atitudine ostilă față de ei”, a afirmat ea. „Pentru 2026, trebuie să ne pregătim și să ne așteptăm la ce este mai rău în toate privințele. Avem vulnerabilități evidente, iar acestea vor fi exploatate.”

„Devastator pentru multe țări”

Trump încheie anul reamintind Europei dorința sa îndrăzneață, exprimată în primul său mandat și din nou cu puțin timp înainte de a doua sa inaugurare, de a prelua controlul asupra Groenlandei de la Danemarca, un aliat de încredere al NATO, ale cărui cheltuieli de apărare pe cap de locuitor se numără printre cele mai mari dintre toate țările membre. Sâmbătă, el l-a numit pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, trimis special în Groenlanda, o funcție care, potrivit lui Landry, se va concentra pe eforturile de „a face Groenlanda parte din SUA”.

„Acest lucru este devastator pentru multe țări care credeau că nimic nu este mai sigur decât relația lor bilaterală cu Statele Unite”, a afirmat Stelzenmüller.

În timp ce amenința în mod deschis Danemarca, administrația a încercat să creeze o diviziune în Uniunea Europeană, sugerând că țările ar obține acorduri comerciale mai avantajoase dacă s-ar separa de blocul format din 27 de națiuni și ar colabora bilateral cu Casa Albă.

„La sfârșitul anului, întrebarea fundamentală cu care se confruntă europenii este dacă consideră că victoriile tactice sunt suficiente pentru a câștiga războiul strategic, care este menținerea alianței transatlantice care există de opt decenii”, a declarat Ivo Daalder, ambasadorul SUA la NATO în timpul președinției lui Barack Obama.

Cancelarul german Friedrich Merz, care la începutul lunii a declarat că „Pax Americana” este moartă, părea deschis la această posibilitate, afirmând săptămâna trecută că a devenit „destul de evident” că Trump „nu poate relaționa” cu UE și că „cel puțin există state membre individuale, inclusiv Germania în primul rând, desigur, cu care o astfel de cooperare poate continua”.

Merz a condus săptămâna trecută la Bruxelles o inițiativă eșuată prin care UE urma să utilizeze 200 de miliarde de dolari din activele rusești confiscate pentru a acorda un împrumut Ucrainei, însă Belgia, Italia și alte țări s-au opus. În cele din urmă, el a reușit să pună în aplicare un plan de rezervă, UE aprobând un împrumut de 90 de miliarde de dolari pentru Ucraina, destinat susținerii armatei sale pe câmpul de luptă pentru încă doi ani. Trei lideri aliniați lui Trump din Ungaria, Slovacia și Republica Cehă s-au opus împrumutui, dar nu au blocat adoptarea acestuia.

În timp ce Trump s-a opus în mod discret eforturilor UE de a susține fondurile de război ale Ucrainei, europenii au susținut în mare parte eforturile sale diplomatice de a pune capăt războiului, insistând pentru garanții de securitate mai puternice care să asigure supraviețuirea Ucrainei pe termen lung. Președintele finlandez Alexander Stubb a apărut duminică la Fox News pentru a declara că eforturile lui Trump au contribuit la avansarea negocierilor „mai aproape [de un acord de pace] decât în orice alt moment al acestui război”, un comentariu care pare să fie destinat unui singur public și care se bazează doar vag pe ceea ce cred de fapt majoritatea liderilor europeni.

Editor : A.M.G.