Europa se confruntă cu o „furtună perfectă”, avertizează șeful unui gigant german. Ce amenință economia continentului

Europa riscă să piardă o parte importantă a capacității sale industriale, pe fondul politicilor comerciale imprevizibile ale Statelor Unite, al concurenței tot mai puternice din partea Chinei și al costurilor ridicate suportate de companii. Avertismentul vine din partea lui Hartmut Jenner, directorul general al unui important producător german, care susține că economia europeană se confruntă cu o „furtună perfectă” și cere reforme urgente pentru a evita declinul industrial, potrivit Euronews.

China și SUA pun presiune pe industria europeană

Hartmut Jenner, directorul general al companiei germane Kärcher, care desfășoară activități și în România, avertizează că Europa se află într-un moment critic, în care presiunile economice externe se suprapun peste problemele structurale interne.

„Crizele geopolitice umbresc economia europeană. Politica comercială imprevizibilă a SUA amenință în permanență, fără avertisment, cu majorarea tarifelor vamale și introducerea unor bariere comerciale, un scenariu toxic pentru comerțul mondial liber și pentru companiile orientate spre export”, a explicat Jenner.

Acesta avertizează că, pe lângă incertitudinile generate de politica comercială americană, Europa se confruntă cu o concurență tehnologică tot mai agresivă din partea Chinei.

Jenner consideră că subvențiile masive acordate de statul chinez și politicile economice orientate spre creșterea competitivității creează dezechilibre pe piața mondială, îngreunând concurența echitabilă.

Riscul dezindustrializării: „Se întâmplă chiar acum”

Șeful companiei germane atrage atenția că declinul industrial nu mai reprezintă doar o amenințare pentru viitorul Europei, ci un fenomen deja vizibil.

„Pierderea a zeci de mii de locuri de muncă din industrie și scăderea volumului producției arată că dezindustrializarea nu este o amenințare abstractă, ci se întâmplă chiar acum”, a avertizat Jenner.

Acesta susține că închiderea fabricilor și relocarea producției din sectoare importante, precum industria auto, arată că Germania și Europa se află într-un punct de cotitură.

În opinia sa, costurile ridicate ale energiei și ale forței de muncă, alături de reglementările excesive, fac tot mai dificilă justificarea economică a unor noi investiții industriale și a creării de locuri de muncă.

Birocrația sufocă investițiile. Ce reforme cere șeful gigantului german

Jenner consideră că o parte importantă a problemelor economice ale Europei este provocată de lipsa reformelor și de povara administrativă asupra companiilor.

Acesta avertizează că reglementările excesive consumă resurse financiare și timp care ar putea fi direcționate către investiții și inovație.

În același timp, solicită o politică comercială europeană mai fermă, care să asigure condiții echitabile de concurență și să sancționeze încălcarea regulilor internaționale.

Pentru a-și păstra competitivitatea, Germania și Europa trebuie să reducă birocrația, să stimuleze investițiile și să încurajeze asumarea responsabilității, susține directorul general.

„Mai puține reglementări, mai multă responsabilitate individuală, stimulente ambițioase pentru investiții, un cadru de reglementare predictibil și, mai presus de toate, curajul de a aborda din nou problemele în mod serios și cuprinzător. Schimbarea reală începe cu mentalitatea. Este timpul să acționăm”, a concluzionat Jenner.

Editor : Ș.A.