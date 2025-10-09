Live TV

Europa se confruntă cu un „risc semnificativ” de război dacă Rusia va începe mobilizarea, avertizează Volodimir Zelenski

Data publicării:
volodimir zelenski - octombrie 2025
Rusia și-a intensificat provocările împotriva țărilor NATO. Foto: Profimedia

În cazul în care președintele rus Vladimir Putin va iniția o nouă mobilizare în Rusia, aceasta ar putea reprezenta o amenințare gravă pentru Europa și ar putea declanșa un război mondial, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.

Avertismentul liderului de la Kiev vine în contextul în care Rusia și-a intensificat provocările împotriva țărilor NATO, printre care se numără și o serie de apariții misterioase ale unor drone în Europa, care au stârnit temeri privind un război hibrid.

„Oriunde va avea succes rapid, acolo se va îndrepta (Putin) dacă va avea loc mobilizarea”, a spus miercuri, 8 octombrie, Zelenski în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii. „Există un risc semnificativ ca Putin să declanșeze efectiv un război mondial”.

În opinia președintelui ucrainean, pericolul provine din nevoia politică a liderului de la Kremlin de a demonstra „succesul” după aproape patru ani de război împotriva Ucrainei.

„Mobilizarea înseamnă o pierdere certă de popularitate pentru liderul rus. Acesta este singurul motiv pentru care nu a făcut-o”, a spus el. „Dacă va avea loc mobilizarea, aceasta va reprezenta o provocare pentru Europa. El va declanșa un război de amploare.”

Mobilizarea Rusiei în 2022 – prima de la al Doilea Război Mondial – a urmat eșecurilor militare de pe front și a declanșat proteste în masă și emigrație, peste 261.000 de ruși fugind din țară.

Deși Kremlinul a declarat ulterior că mobilizarea a fost „finalizată”, niciun decret prezidențial nu a pus capăt oficial acesteia.

În loc să lanseze o altă campanie de recrutare, Moscova a mizat pe stimulente financiare și campanii de recrutare, oferind contracte avantajoase celor dispuși să se înroleze în armată.

„Credeți-mă, cu siguranță nu au vrut să plătească sume mari pentru contracte. Sume atât de mari pe cât au plătit în toți acești ani. Imaginați-vă prețul protejării ratingului său personal”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a avertizat în repetate rânduri că agresiunea Rusiei în Ucraina, dacă nu va fi controlată, ar putea depăși în cele din urmă granițele țării și să ajungă pe teritoriul NATO.

În septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării. Ulterior, o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României.

Ulterior, avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intra în spațiul aerian estonian pe 19 septembrie, determinând țara baltică să invoce consultările în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Digi Sport
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana toiu si marco rubio dau mana
Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio în SUA. Anunțul ministrului...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
BUCURESTI - CEREMONIE - VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI - 9 OCT 2025
Nicușor Dan, provocat să-și explice poziția față de legionari. „Ce-i...
Screenshot 2025-10-09 at 15.11.53
Poșta Română și-a schimbat identitatea. 48.000 de euro pentru...
Ultimele știri
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Scandal de spionaj la la Bruxelles. CE investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali UE
A fost publicat proiectul autostrăzii Brașov-Făgăraș. Când ar putea începe lucrările
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Serbian oil company NIS in ownnership by the Russian oil producer Gazprom Neft
SUA sancționează principalul furnizor de petrol al Serbiei. NIS este controlată de Rusia
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski anunță condițiile în care Ucraina va face lobby ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
volodimir zelenski- iunie 2025
O delegație din Ucraina va merge în SUA pentru discuții cu miză mare. Zelenski: „Trump vrea să ne vadă la masa negocierilor”
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Grupa de muncă pentru cadrele militare și polițiști: cum se calculează vechimea și reducerea vârstei
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Emma Bunton, însoțită de fiul cel mare la premiera documentarului Victoriei Beckham. Băiatul lui Baby Spice...
Film Now
Conservatorii critică „One Battle After Another”: „Cel mai iresponsabil film al anului”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...