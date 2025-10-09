Europa se confruntă cu un „risc semnificativ” de război dacă Rusia va începe mobilizarea, avertizează Volodimir Zelenski

În cazul în care președintele rus Vladimir Putin va iniția o nouă mobilizare în Rusia, aceasta ar putea reprezenta o amenințare gravă pentru Europa și ar putea declanșa un război mondial, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.

Avertismentul liderului de la Kiev vine în contextul în care Rusia și-a intensificat provocările împotriva țărilor NATO, printre care se numără și o serie de apariții misterioase ale unor drone în Europa, care au stârnit temeri privind un război hibrid.

„Oriunde va avea succes rapid, acolo se va îndrepta (Putin) dacă va avea loc mobilizarea”, a spus miercuri, 8 octombrie, Zelenski în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii. „Există un risc semnificativ ca Putin să declanșeze efectiv un război mondial”.

În opinia președintelui ucrainean, pericolul provine din nevoia politică a liderului de la Kremlin de a demonstra „succesul” după aproape patru ani de război împotriva Ucrainei.

„Mobilizarea înseamnă o pierdere certă de popularitate pentru liderul rus. Acesta este singurul motiv pentru care nu a făcut-o”, a spus el. „Dacă va avea loc mobilizarea, aceasta va reprezenta o provocare pentru Europa. El va declanșa un război de amploare.”

Mobilizarea Rusiei în 2022 – prima de la al Doilea Război Mondial – a urmat eșecurilor militare de pe front și a declanșat proteste în masă și emigrație, peste 261.000 de ruși fugind din țară.

Deși Kremlinul a declarat ulterior că mobilizarea a fost „finalizată”, niciun decret prezidențial nu a pus capăt oficial acesteia.

În loc să lanseze o altă campanie de recrutare, Moscova a mizat pe stimulente financiare și campanii de recrutare, oferind contracte avantajoase celor dispuși să se înroleze în armată.

„Credeți-mă, cu siguranță nu au vrut să plătească sume mari pentru contracte. Sume atât de mari pe cât au plătit în toți acești ani. Imaginați-vă prețul protejării ratingului său personal”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a avertizat în repetate rânduri că agresiunea Rusiei în Ucraina, dacă nu va fi controlată, ar putea depăși în cele din urmă granițele țării și să ajungă pe teritoriul NATO.

În septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării. Ulterior, o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României.

Ulterior, avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intra în spațiul aerian estonian pe 19 septembrie, determinând țara baltică să invoce consultările în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO.

