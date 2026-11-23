Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut puternic luni, după ce prognozele meteorologice au indicat un val de frig în următoarele săptămâni. Temerile privind aprovizionarea sunt amplificate de livrările reduse din Qatar și de nivelul scăzut al rezervelor, depozitele europene fiind umplute în proporție de aproximativ 69%, sub media sezonieră de 80%. În Marea Britanie, consumatorii se pregătesc pentru noi majorări ale facturilor la energie, în timp ce organizațiile de protecție socială avertizează asupra riscului ca tot mai multe gospodării să nu-și poată permite încălzirea locuințelor, arată The Guardian.

Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut puternic luni, pe fondul prognozelor meteorologice care anunță un val de frig în următoarele săptămâni. Temperaturile scăzute așteptate au amplificat temerile privind aprovizionarea continentului în această iarnă, în condițiile în care depozitele de gaze sunt mult sub nivelul obișnuit pentru această perioadă, iar facturile gospodăriilor riscă să crească semnificativ.

Contractul olandez TTF cu livrare în luna următoare, principalul reper european pentru prețurile gazelor naturale, a urcat luni cu până la 8,6%, ajungând la 96,08 euro pe megawatt-oră (MWh). Ulterior, creșterea s-a temperat, iar cotația s-a stabilizat la 92,50 euro/MWh, cu aproximativ 4% peste nivelul anterior.

Scumpirea vine într-un moment în care o mare parte din nord-vestul Europei se pregătește pentru intrarea în sezonul rece, când consumul de energie crește considerabil, în special din cauza necesităților de încălzire.

Aprovizionarea cu gaze a Europei este afectată de mai mulți factori. Exporturile din Qatar au încetinit pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, în timp ce cererea suplimentară din timpul verii, determinată de valurile prelungite de căldură și de utilizarea intensă a sistemelor de răcire și climatizare, a limitat cantitățile disponibile pentru refacerea rezervelor.

În aceste condiții, depozitele europene de gaze sunt umplute în proporție de aproximativ 69%, față de o medie sezonieră de circa 80%. Nivelul redus al stocurilor sporește vulnerabilitatea pieței în cazul unei perioade prelungite de temperaturi foarte scăzute sau al unor noi perturbări ale livrărilor.

Marea Britanie se pregătește pentru facturi mai mari la energie

În Marea Britanie, operatorii sistemului energetic au transmis că țara ar trebui să dispună de suficiente rezerve de gaze și electricitate pentru a acoperi cererea în lunile cele mai reci.

Unul dintre motive este faptul că Marea Britanie a acceptat să plătească prețuri mai mari decât unele dintre țările vecine pentru a-și asigura importurile de gaze. Această strategie contribuie la securitatea aprovizionării, dar transferă o parte importantă a costurilor către consumatori.

Gospodăriile britanice ar putea avea unele dintre cele mai mari facturi la energie din Europa în această iarnă.

Autoritatea de reglementare în domeniul energiei, Ofgem, este așteptată să anunțe în această săptămână o majorare de 26% a plafonului de preț pentru facturile la energie, începând din ianuarie. Modificarea ar adăuga aproximativ 443 de lire sterline la factura anuală medie a unei gospodării care utilizează atât gaze, cât și electricitate.

Creșterea s-ar putea număra printre cele mai mari majorări trimestriale ale plafonului de preț înregistrate vreodată în Marea Britanie.

Organizația caritabilă Citizens Advice avertizează că majorarea facturilor ar putea determina un număr tot mai mare de persoane să solicite ajutor de urgență.

Directorul executiv al organizației, Clare Moriarty, a declarat că angajații săi întâlnesc zilnic persoane ale căror bugete au fost epuizate de crizele succesive din ultimii ani. „Milioane de gospodării intră în cele mai reci luni ale anului fără să mai aibă nimic”, a avertizat aceasta.

Ajutorul de 100 de lire sterline, insuficient pentru gospodăriile vulnerabile

Luna trecută, ministrul de Finanțe, John Healey, a anunțat, în cadrul primului său buget, acordarea unui sprijin de 100 de lire sterline pentru aproximativ 20 de milioane de gospodării încadrate în categoriile A-D ale sistemului de impozitare locală. Măsura are ca scop reducerea presiunii facturilor la energie asupra populației.

Cu toate acestea, Citizens Advice consideră că ajutorul financiar nu va fi suficient pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Moriarty a declarat că suma suplimentară este binevenită, dar riscă să fie epuizată rapid de gospodăriile cu venituri mici, care se confruntă deja cu dificultăți în achitarea cheltuielilor curente.

„Multe gospodării vor epuiza rapid această sumă, riscând astfel să se îndatoreze și mai mult sau să nu-și mai poată reîncărca contorul cu plată anticipată tocmai când iarna se instalează cu adevărat”, a spus ea.

Organizația solicită guvernului britanic să adopte măsuri suplimentare înainte de instalarea definitivă a vremii reci.

Printre propuneri se numără majorarea sprijinului destinat încălzirii locuințelor pentru categoriile vulnerabile și acordarea unor credite de urgență persoanelor care folosesc contoare cu plată anticipată.

Potrivit lui Moriarty, aceste măsuri ar putea împiedica numeroase gospodării să rămână fără încălzire și electricitate în timpul iernii.

Centrica avertizează asupra creșterii numărului de restanțieri

Îngrijorări similare au fost exprimate și de Chris O’Shea, directorul executiv al Centrica, compania care deține furnizorul British Gas.

Acesta a declarat că este „extrem de îngrijorat” de perspectiva creșterii facturilor la energie și a avertizat că numărul persoanelor care nu pot sau nu doresc să își achite facturile ar putea crește începând cu noul an.

Într-un interviu acordat duminică postului BBC, O’Shea a vorbit despre o „problemă uriașă” legată de neplata facturilor în Marea Britanie.

El a explicat că există două categorii de consumatori care nu își achită obligațiile: cei care nu dispun de resursele financiare necesare și cei care aleg să nu plătească, în pofida faptului că ar avea posibilitatea să o facă.

Avertismentele vin într-un moment în care creșterea prețurilor angro la gaze, rezervele europene insuficiente și prognozele privind temperaturile scăzute pun presiune suplimentară asupra pieței energetice.

Evoluția prețurilor în următoarele săptămâni va depinde în mare măsură de durata și intensitatea perioadei de frig, dar și de capacitatea Europei de a-și asigura livrările necesare pentru a acoperi cererea din sezonul de iarnă.

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