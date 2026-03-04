Pe măsură ce autoritățile întăresc măsurile de securitate, Europa se află în pericol din cauza dronelor, rachetelor, atacurilor cibernetice și asasinatelor iraniene.

Regimul iranian a avertizat că va ataca orașe europene din orice țară care se alătură operațiunii militare a lui Donald Trump, iar guvernele din regiune intensifică măsurile de securitate ca răspuns.

Până în prezent, dronele iraniene au vizat deja Cipru, una lovind o bază a Forțelor Aeriene Regale Britanice de pe insulă, iar altele fiind doborâte înainte de a putea lovi. Acest lucru a determinat Marea Britanie, Franța și Grecia să trimită avioane, nave de război și elicoptere în Cipru pentru a proteja țara de noi atacuri cu drone.

Însă, în contextul în care liderii britanici, francezi și germani au declarat că sunt gata să lanseze acțiuni militare defensive în Orientul Mijlociu, Teheranul a amenințat că va riposta împotriva acestor țări cu atacuri pe teritoriul european.

Rutte: Iranul, un exportator de haos

„Ar fi un act de război. Orice astfel de act împotriva Iranului ar fi considerat complicitate cu agresorii. Ar fi considerat un act de război împotriva Iranului”, a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe iranian, pentru mass-media de stat iraniană.

Mark Rutte, fostul prim-ministru olandez care conduce acum NATO, a avertizat marți că Teheranul reprezintă o amenințare care se extinde adânc în Europa.

„Să fim absolut lucizi în privința a ceea ce se întâmplă aici”, a spus Rutte. „Iranul este pe cale să obțină capacitatea nucleară și capacitatea de rachete balistice, ceea ce reprezintă o amenințare nu numai pentru regiune – Orientul Mijlociu, inclusiv o amenințare existențială pentru Israel – ci și o amenințare enormă pentru noi, aici, în Europa.” Iranul este „un exportator de haos”, responsabil de zeci de ani pentru comploturi teroriste și tentative de asasinat, inclusiv împotriva persoanelor care trăiesc pe teritoriul european, a spus el.

Politico prezintă de ce este capabil Iranul și unde țările europene ar putea fi expuse celui mai mare risc.

Rachete îndreptate spre Atena și chiar Berlin

Potrivit rapoartelor, Iranul a dezvoltat o rachetă balistică intercontinentală cu o rază de acțiune de 10.000 de kilometri, care ar putea ajunge pe teritoriul european și chiar american, a declarat Antonio Giustozzi de la think tank-ul Royal United Services Institute din Londra. Nu este clar dacă, în condițiile unor atacuri constante, Teheranul ar fi capabil să fabrice și să lanseze o rachetă experimentală de acest tip, a spus el.

„Realist vorbind, cu cât le lansezi de la o distanță mai mare, cu atât vor fi mai puțin precise”, a declarat Giustozzi pentru Politico. „Să spunem că ar avea patru sau cinci rachete cu rază lungă de acțiune. Ar putea fi util să vizeze ceva în Europa doar pentru a crea agitație și a speria opinia publică, astfel încât să nu intervină.”

Se știe că arsenalul de rachete balistice al Iranului include mai multe sisteme cu rază medie de acțiune, care se întind pe aproximativ 2.000 de kilometri, potrivit bazei de date a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale privind amenințarea rachetelor.

Rachetele Sejjil și Khorramshahr, alimentate cu combustibil solid, sunt evaluate ca având aproximativ această rază de acțiune, care s-ar extinde la părți din sud-estul Europei de pe teritoriul iranian, inclusiv zone din Grecia, Bulgaria și România, în funcție de locul de lansare.

România are o bază a scutului antirachetă american la Deveselu, în sudul țării, care a fost construită pentru a intercepta potențiale atacuri cu rachete din Iran. Săptămâna aceasta, securitatea militară a fost întărită la această bază, potrivit ministrului apărării din România.

Teheranul a descris de mult timp 2.000 de kilometri ca fiind limita autoimpusă pentru programul său de rachete balistice — o limită care ține cea mai mare parte a Europei în afara razei de acțiune, păstrând în același timp acoperirea regională.

Defence Express, un grup de consultanță în domeniul apărării cu sediul la Kiev, a declarat că racheta Khorramshahr ar putea fi capabilă să lovească ținte aflate la 3.000 de kilometri distanță dacă ar fi echipată cu o ogivă mai ușoară, aducând potențial Berlinul și Roma în raza de acțiune. Cu toate acestea, este puțin probabil ca numărul acestor rachete cu rază lungă de acțiune din arsenalul Iranului să fie mare.

Dronele „Shahed” și jucăriile umplute cu explozibili

Iranul a investit masiv în dezvoltarea și producția de drone, iar aceste proiectile fără pilot ar putea fi cea mai flexibilă armă a sa. Dronele iraniene „Shahed” au fost utilizate de forțele ruse încă din primele zile ale invaziei pe scară largă a Ucrainei. Aceste drone de atac cu o singură direcție au o rază de acțiune care se presupune a fi de până la 2.500 de kilometri.

Pentru a atinge ținte din teritoriul european, acestea ar trebui să zboare la altitudine joasă peste țări precum Turcia și Iordania, deși Cipru a descoperit deja că se află în raza lor de acțiune. Analiștii consideră că drona care a lovit baza aeriană RAF Akrotiri a Regatului Unit din Cipru era probabil de tip Shahed și ar fi putut fi lansată din Liban de Hezbollah.

Rețele sub acoperire

Dar Giustozzi a spus că dronele disponibile în comerț – chiar și jucăriile – ar putea fi folosite pentru a provoca haos în Europa. Se știe că Iranul are o rețea de agenți sub acoperire care operează în multe țări din Europa, a spus el, care folosesc grupuri criminale pentru a efectua atacuri.

Ei ar putea fi însărcinați cu o acțiune coordonată de a zbura cu drone peste aeroporturile civile, forțând oprirea zborurilor și provocând haos în traficul aerian din Europa, a spus el. Acest lucru ar fi ieftin și ușor de realizat. Atacurile mai ambițioase ar putea include lovirea țintelor militare cu drone încărcate cu explozibili.

Dar un astfel de risc poate fi redus, a spus Giustozzi, deoarece Iranul ar putea să nu fi fost în măsură să introducă ilegal componente pentru fabricarea bombelor în țările europene, întrucât acesta nu a fost modul său principal de operare în regiune în ultimii ani.

Echipe de asasini și teroriști

Conform analiștilor, Teheranul s-a concentrat recent pe intimidarea și vizarea persoanelor și grupurilor care critică regimul, în special în rândul diasporei iraniene numeroase, răspândită pe scară largă în țările europene.

Conform unui raport al serviciilor de informații ale unui guvern occidental, Iranul are o lungă istorie de comploturi de asasinare și atacare a țintelor din Europa. Terorismul sponsorizat de stat implică o combinație de operațiuni directe ale forțelor iraniene și, conform raportului serviciilor de informații, o dependență crescândă de bandele criminale organizate pentru a menține „negarea plauzibilă”.

În ultimul deceniu, incidentele au inclus arestarea diplomatului iranian Assadollah Assadi pentru furnizarea de explozibili unui cuplu însărcinat cu bombardarea unei mari adunări a Consiliului Național de Rezistență al Iranului (NCRI). Assadi a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

După atacuri cibernetice masive împotriva infrastructurii statului, guvernul albanez a rupt oficial toate legăturile cu Iranul în 2022. Cu patru ani mai devreme, Albania a expulzat ambasadorul iranian și mai mulți diplomați pentru că au complotat un atac cu camion-bombă împotriva unui lagăr de disidenți iranieni. Guvernul olandez a acuzat Iranul de implicare în asasinarea a doi disidenți, în 2015 și 2017.

Comploturi de asasinat și alte atacuri suspectate a fi susținute de Iran au fost raportate și în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Suedia și Marea Britanie, printre alte țări din Europa.

Atacuri cibernetice

Amenințarea pe care Iranul o reprezintă pentru europeni nu este doar fizică, regimul fiind considerat de mult timp un actor capabil în războiul cibernetic.

Experții și oficialii au avertizat că Iranul ar putea lansa noi operațiuni cibernetice împotriva Europei în urma războiului început de SUA și Israel, fie vizând direct guvernele, fie lovind operatorii de infrastructuri critice.

„Trebuie să monitorizăm acum cu mare atenție situația în ceea ce privește securitatea noastră cibernetică și, în special, infrastructura noastră critică”, a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen, pentru Politico. „Știm că dimensiunea online este, de asemenea, foarte importantă, canalul de recrutare și, în special, propaganda se răspândesc foarte mult online.”

Iranul este considerat, de obicei, unul dintre cei patru mari adversari cibernetici ai Occidentului, alături de Rusia, China și Coreea de Nord. Până în prezent, însă, există puține dovezi care să sugereze că țintește în mod activ Europa.

De fapt, activitatea cibernetică a Iranului s-a oprit în mare parte de la începutul bombardamentelor americane, potrivit unui înalt oficial european în domeniul securității cibernetice, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta evaluările în curs.

Dacă și când țările europene își vor exprima mai explicit sprijinul pentru activitățile SUA și Israelului, acest lucru le va atrage probabil în linia de foc, au afirmat oficialii din industria cibernetică. „Europa ar trebui să se aștepte cu siguranță ca exact ceea ce s-a întâmplat în Golf să se întâmple și să se întâmple în Europa”, a declarat Gil Messing, șef de cabinet la firma cibernetică israeliană Check Point.

Messing a declarat că firma sa vede deja dovezi ale unor atacuri cibernetice în Cipru, singura țară din UE pe care Iranul a vizat-o cu atacuri fizice până în prezent. Nu există dovezi ale unor atacuri în alte țări europene, dar este probabil ca acestea să urmeze, a spus el.

Și dacă atacurile vor avea loc, capacitățile Iranului, deși diminuate în ultimii ani, rămân semnificative, au spus experții. Serviciile de securitate și informații ale Iranului au unități cibernetice formate din sute de persoane, cu finanțare de zeci de milioane de dolari, a spus Messing.

„Dacă regimul va dura”, a spus înaltul oficial citat mai sus, „ei se vor întoarce”.

Editor : Sebastian Eduard