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Europa se pregătește pentru viața „între război și pace”. Ce țări europene se vor descurca cel mai bine în situații de urgență

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soldați în timpul unui exercițiu militar urban la Berlin
Mai multe țări din Europa au organizat exerciții de pregătire a populației pentru situații de urgență și exerciții militare urbane, precum cel de anul trecut de la Berlin (în poză). Foto: Profimedia Images
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Din articol
Olandezii sunt sfătuiți să își facă provizii suficiente pentru a supraviețui 72 de ore Pregătiri în caz de atacuri nucleare sau dezastre naturale

Guvernul Olandei și-a intensificat eforturile pentru pregătirea populației civile în fața operațiunilor de sabotaj și a altor atacuri „hibride” lansate împotriva aliaților europeni ai Ucrainei. În timp ce „pregătirea” a devenit cuvântul-cheie la Bruxelles, ministrul olandez al justiției, David van Weel, a pus bazele unei rețele europene pentru promovarea politicilor de rezistență, în care sunt incluse țări precum Finlanda, a cărei lungi experiențe ca stat învecinat cu Uniunea Sovietică a devenit acum extrem de valoroasă, relatează Financial Times.

În timpul Războiului Rece, țările occidentale „aveau un sistem destul de bun pentru protejarea populațiilor în adăposturi”, a spus van Weel pentru FT. Fostul oficial NATO a precizat că a venit timpul să reconstruiască acea infrastructură pentru a face față mai bine „unui atac cibernetic, unei pene de curent, sabotajului sau inundațiilor”.

„Ne-am erodat reziliența civilă”, a spus van Weel, care este de acord cu evaluarea mai multor servicii de informații din Occident, printre care se numără și agenția olandeză AIVD, care a spus că Rusia a intensificat „războiul său hibrid” contra aliaților Kievului prin recrutarea unor persoane care comit acte de sabotaj, precum incendieri și atacuri cibernetice.

AIVD a spus că această campanie se desfășoară „în zona crepusculară dintre război și pace”.

Serviciul de informații militare al Danemarcei a avertizat joi că Moscova ar putea lansa un atac militar limitat împotriva unei țări NATO în următoarele luni, acesta fiind unul dintre cele mai dure avertismente lansate de serviciile de securitate occidentale.

Van Weel a amintit că Rusia nu este singurul adversar, precizând că Iranul se află, cel mai probabil, în spatele atacurilor din țara sa asupra sinagogilor și a unei școli evreiești din luna martie.

Olandezii sunt sfătuiți să își facă provizii suficiente pentru a supraviețui 72 de ore

Guvernul olandez îi sfătuiește pe oameni să păstreze rezerve de hrană, baterii, apă îmbuteliată și alte astfel de provizii suficiente pentru a supraviețui 72 de ore.

Același mesaj este promovat și de campania organizată la nivelul întregii Uniuni Europene de către noul comisar european pentru „pregătire”, Hajda Lahbib.

Finlanda, spre exemplu, a păstrat serviciul militar obligatoriu, o rețea de adăposturi anti-bombardament și provizii, având o populație pregătită pentru situațiile de urgență.

Shelter 2026 -civil defense exercise
Exercițiul de apărare civilă Shelter 2026, desfășurat la Kuopio, Finlanda. Foto: Profimedia Images

Olanda a organizat recent exerciții de pregătire a cetățenilor săi în apropiere de granița cu Germania, în localitatea olandeză Sittard. A fost creat un centru pentru situații de urgență, în timp ce mai multe generatoare și rezerve de hrană au fost aduse în stația de pompieri din localitate.

Centrul comunitar are un punct temporar de asistență în caz de urgență – o rețea unde pot merge oamenii care au nevoie de informații sau ajutor.

„Trebuie să fie un loc cunoscut pe care oamenii să îl poată accesa”, a spus Camiel Jacobs, consilierul regional pentru protecție civilă. „De acolo, putem contacta ambulanța, poliția sau putem oferi informații.”

Una dintre primele probleme întâmpinate a fost cum să contacteze oamenii serviciile de urgență fără acces la rețeaua de telefonie și cea de internet. Într-un final, au plătit pentru montarea unui terminal Starlink pe acoperișul stației de pompieri, de unde o echipă a comunicat cu autoritățile regionale.

Pregătiri în caz de atacuri nucleare sau dezastre naturale

În urma acestor exerciții, guvernul olandez a creat o aplicație cu recomandările oficiale ce funcționează chiar și fără acces la internet. Peste 60.000 de oameni au descărcat aplicația. Regiunea are și o stație radio cu un generator de electricitate pentru a putea difuza chiar și în caz de criză.

O rețea de sirene ce sună alarma în caz de atacuri nucleare sau dezastre naturale, precum inundațiile, este testată în prima zi de luni din fiecare lună.

Olandezii au devenit foarte pricepuți la crearea unor planuri de pregătire pe termen lung, în special după inundațiile devastatoare din 1953, în urma cărora țara a construit un sistem vast de diguri și alte forme de protecție în fața inundațiilor.

Cu toate că o mare parte din teritoriul Olandei se află sub nivelul mării, inundațiile grave au devenit foarte rare.

Totuși, Olanda mai trebuie să facă progrese pentru a prinde din urmă țările care sunt mult mai obișnuite cu situațiile de urgență, a spus Henk Theunissen, care conduce punctul de sprijin în caz de urgență din Sittard.

Spania, spre exemplu, a suferit o pană majoră de curent în 2025 fără să se producă o panică în masă.

„Toți oamenii erau obișnuiți cu asta, așa că erau pregătiți. Când are loc o pană de curent timp de 24 de ore în Olanda, lucrurile se prăbușesc. Oamenii se bazează foarte mult pe guvern”, a mai spus Theunissen.

După cum a spus și Jacobs de la stația de pompieri din Sittard: „Oamenii care sunt pregătiți nu intră în panică.”

Editor : Raul Nețoiu

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