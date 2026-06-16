Europa se teme de un „șoc chinezesc 2.0”, după ce deficitul comercial cu China a atins un nivel record

Uniunea Europeană cumpără din China cu aproximativ 1 miliard de euro pe zi mai mult decât exportă către piața chineză, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Deficitul comercial dintre cele două economii a ajuns la nivelul record de 31,9 miliarde de euro în luna aprilie, în contextul în care Bruxellesul caută soluții pentru reducerea dezechilibrului și pentru protejarea industriei europene în fața concurenței chineze, scrie The Guardian.

Informațiile apar înaintea unei reuniuni a liderilor europeni programate pentru joi, în cadrul căreia vor fi analizate măsuri pentru reducerea dezechilibrului comercial. Printre subiectele aflate pe agendă se numără prezența tot mai mare a automobilelor electrice chinezești pe piața europeană, produse de o industrie puternic subvenționată, precum și utilizarea pe scară largă a componentelor chinezești în fabricile din Uniunea Europeană.

Expertul în comerț Rafael Jimenez Buendía, cercetător principal la Mercator Institute for China Studies, a declarat că datele aferente lunilor mai și iunie ar putea indica o creștere suplimentară a deficitului.

„Transporturile deja înregistrate de autoritățile vamale chineze, dar care se află încă pe mare și nu au fost încă incluse în datele vamale ale UE, sugerează că deficitul comercial de aproximativ 1 miliard de euro pe zi este probabil să se mențină și în statisticile pentru lunile mai și iunie, care vor fi publicate în iulie și august”, a explicat acesta.

Alexander Julius, președintele Eurometal, organizația care reprezintă cumpărătorii de produse siderurgice, a cerut liderilor europeni să conștientizeze riscurile pe care, în opinia sa, China le reprezintă pentru industria europeană.

„Suferim enorm, iar politicienii merg într-o direcție complet greșită și nu își dau seama cât de mult distrug chinezii coloana vertebrală industrială a Europei”, a declarat el.

„Dacă ajungem să depindem de China, China va putea dicta ce componente ne vor fi puse la dispoziție, componente pe care nu le mai producem noi înșine, va dicta cantitățile și prețurile”, a adăugat Julius, avertizând că situația ar putea afecta în mod special industria de apărare.

Creșterea excedentului comercial al Chinei în relația cu UE a venit cu avertismente că Europa s-ar putea confrunta cu „China Shock 2.0”, fenomen similar celui care a afectat Statele Unite după intrarea Chinei în Organizația Mondială a Comerțului și care a accelerat declinul unor centre industriale americane.

Potrivit informațiilor apărute la Bruxelles, Comisia Europeană analizează mai multe opțiuni. Introducerea unor noi tarife vamale este considerată puțin probabilă din cauza dificultăților politice pe care le-ar implica obținerea sprijinului statelor membre.

Analiștii consideră însă mai realistă introducerea unor cote pentru importurile de produse chimice și automobile hibride din China. Importurile de automobile hibride chinezești au crescut puternic după 2024, când Uniunea Europeană a introdus taxe vamale pentru vehiculele electrice, dar nu și pentru cele hibride.

Agenția de presă de stat chineză Xinhua a susținut săptămâna trecută că aproximativ jumătate din exporturile Chinei către Uniunea Europeană sunt reprezentate de componente care reduc semnificativ costurile de producție ale fabricilor europene.

Editor : M.I.