După Franța și Spania, centrul de greutate al valului de căldură s-a deplasat spre sudul și estul Europei. Italia a plasat majoritatea marilor sale orașe sub alertă roșie de caniculă, temperaturile urcând până la aproximativ 40 de grade Celsius în anumite regiuni, în timp ce, în Ungaria, autoritățile au cerut populației și companiilor să își reducă consumul de energie electrică. În același timp, pompierii albanezi se luptau miercuri cu incendiile de vegetație, relatează Reuters.

Căldura a obligat Sfântul Scaun să mute în interior prima audiență generală săptămânală a papei după pauza de vară din iulie. În mod obișnuit, audiența are loc în Piața Sfântul Petru.

Întreprinderile și gospodăriile din Ungaria și-au redus consumul de energie electrică la solicitarea guvernului, pentru a diminua presiunea asupra rețelei electrice. Pentru miercuri și joi, în Budapesta erau prognozate temperaturi cuprinse între 40 și 42 de grade Celsius.

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Nivelul apelor Dunării, coborât la cote istorice, a obligat Ungaria să închidă în mare parte singura sa centrală nucleară, care utilizează apa fluviului pentru răcirea reactoarelor.

Singura centrală nucleară din Slovenia, Krsko, care alimentează cu energie electrică și Croația, a anunțat miercuri că va începe să reducă puterea reactoarelor în cursul nopții, din cauza temperaturilor excepțional de ridicate și a debitului scăzut al râului Sava, afluent al Dunării. În prima etapă, centrala își va reduce producția la 80% din capacitate.

Mai la vest, nivelul apei râului Rin din Germania a atins noi minime istorice. Unele servicii de transport de marfă au fost suspendate, iar altele continuă să funcționeze, însă cu încărcături mult reduse. Rinul este una dintre cele mai importante rute de transport pentru mărfuri precum cereale, minereuri și produse petroliere.

În Mallakaster, în Albania, incendiile de vegetație au determinat evacuarea a aproximativ 15 familii, împreună cu animalele lor, în timp ce echipele de intervenție de la sol și din aer încercau să împiedice flăcările să ajungă la locuințe.

Intervențiile continuau și pentru stingerea unui alt incendiu de pădure, probabil provocat de fulgere, într-o zonă montană și stâncoasă situată la sud de orașul albanez Gjirokaster.

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În Grecia vecină, un incendiu de pădure, posibil declanșat de vibrațiile liniilor electrice și alimentat de vânturile puternice, a devastat mii de hectare de terenuri agricole în apropierea unei destinații turistice populare din nord-vestul Atenei. Miercuri, incendiul părea în mare parte stins, însă sute de pompieri au rămas în zonă pentru a preveni reaprinderea focarelor.

Vara toridă și secetoasă continuă să afecteze grav agricultura europeană.

Recolta de cereale din Marea Britanie se îndreaptă spre cel mai slab rezultat de la începutul înregistrărilor comparabile, în 1984, potrivit unei analize publicate miercuri. Culturile au fost afectate de una dintre cele mai secetoase și mai călduroase perioade de primăvară-vară înregistrate vreodată în țară.

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Editor : C.A.