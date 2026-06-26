Europa, sub asediul caniculei. Parisul restricționează consumul de alcool în spațiile publice

Parisul a interzis temporar consumul și vânzarea de alcool în spațiile publice pentru a reduce presiunea asupra spitalelor, în contextul valului de căldură care afectează Europa. În timp ce temperaturile urcă până la 40 de grade în mai multe țări, autoritățile franceze îi avertizează pe oameni, în special pe tineri, să evite efortul fizic, după creșterea numărului de stopuri cardiace și a deceselor asociate caniculei.

Valul de căldură care a afectat timp de mai multe zile Spania, Regatul Unit și Franța se deplasează acum spre estul Europei, iar meteorologii din Germania și Cehia avertizează că urmează condiții meteorologice extreme, scrie BBC. În Germania, temperaturile ar putea atinge vineri 40 de grade Celsius în numeroase regiuni ale țării, iar în mare parte din Cehia este deja în vigoare un avertisment pentru fenomene extreme.

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat ridicarea nivelului de alertă sanitară la nivelul maxim, pentru suplimentarea personalului din spitale și protejarea persoanelor vulnerabile.

În capitala Franței va fi interzisă și vânzarea de alcool la pachet în intervalul 18:00 vineri – 07:00 sâmbătă, măsura urmând să fie aplicată din nou în același interval între sâmbătă și duminică. Barurile și restaurantele autorizate nu sunt vizate de aceste restricții. Șeful Poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat pentru presa locală că „se ajunge la un punct de saturație al capacității spitalelor”.

De patru ori mai multe cazuri de stop cardiac

După ce Franța a înregistrat miercuri cea mai călduroasă zi pentru a doua zi consecutiv, recordurile continuă să fie depășite. Potrivit Météo-France, temperatura minimă medie înregistrată în noaptea de miercuri a fost de 22°C, iar în orașul Nantes, din nord-vestul țării, s-au înregistrat 27,2°C pe timpul nopții.

După mai multe zile cu temperaturi record, autoritățile franceze le-au cerut cetățenilor să își adapteze comportamentul. Ministrul Sănătății, Stéphanie Rist, a avertizat că riscurile nu îi vizează doar pe vârstnici, ci și pe tineri.

Potrivit acesteia, „și tinerii suferă stopuri cardiace”. Serviciul de ambulanță din Paris a înregistrat, într-un interval de 24 de ore, de patru ori mai multe cazuri de stop cardiac decât în mod normal. Totuși, ministrul a precizat că nu există încă date oficiale privind numărul deceselor asociate valului de căldură.

Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a declarat că rata mortalității este în creștere în capitală. El a adăugat că „este perfect în regulă să renunțăm pentru câteva zile la exercițiile fizice”.

„Nu trebuie să credem că suntem invulnerabili”, a spus acesta la televiziunea franceză. „Mă gândesc în special la tineri. Aseară, în jurul orei 19:30, am văzut aproximativ o sută de oameni alergând pe stradă. Sincer, este un comportament iresponsabil.”

Ministrul Sănătății a insistat că fiecare persoană trebuie să își adapteze nivelul de activitate la temperaturile extreme. „Chiar dacă ești tânăr, sănătos și nu ai probleme medicale, această căldură te va afecta”, a avertizat Stéphanie Rist.

Ea a precizat că inclusiv mersul pe bicicletă poate deveni periculos după o săptămână de temperaturi foarte ridicate, deoarece oamenii pot începe să se simtă amețiți, pot cădea și pot ajunge la spital.

Secții de terapie intensivă supraaglomerate

Între timp, un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-o mașină din regiunea Parisului, la doar câteva zile după ce alți doi copii mici au fost găsiți fără viață în automobilul familiei lor, în orașul Carpentras, din sudul Franței.

În orașul Rennes, din nord-vestul țării, șeful Departamentului de Primiri Urgențe, profesorul Louis Soulas, a asociat temperaturile extreme cu moartea a cinci sau șase persoane găsite fără viață în locuințele lor.

Serviciile de urgență au mers să le verifice după ce acestea nu au răspuns la apelurile de verificare a stării de sănătate. „Nu este vorba doar despre persoane foarte în vârstă, ci și despre oameni de peste 60 de ani”, a explicat medicul. La Rennes s-au înregistrat 40,6°C luni, record depășit chiar a doua zi, când temperatura a ajuns la 41°C. Precedentul record fusese stabilit în 2022.

Profesorul Soulas a avertizat că secțiile de terapie intensivă din regiune sunt „supraaglomerate”. „Suntem cu adevărat la un vârf al activității”, a declarat acesta. Premierul Lecornu a anunțat că planul francez de urgență sanitară Orsan a fost ridicat la nivelul trei, pentru ca sistemul medical să poată „face față presiunii pe termen lung și să protejeze persoanele cele mai vulnerabile”.

Sindicatele profesorilor din Franța cer organizarea unei greve, invocând „condiții de muncă inacceptabile” generate de temperaturile extreme. Acestea susțin că, deși au solicitat măsuri de protecție, „nu s-a făcut nimic”, iar sănătatea profesorilor și elevilor este pusă în pericol.

Trei centrale nucleare franceze au fost oprite din cauza căldurii excesive. În același timp, regiunile din vestul Franței se pregătesc pentru furtuni violente începând de joi după-amiază. Pe coasta Atlanticului sunt așteptate rafale de vânt de până la 110 km/h, iar prima zi a festivalului Garorock, organizat în regiunea Lot-et-Garonne, a fost anulată. În această zonă temperaturile ar putea ajunge la 42°C.

Valuri de căldură tot mai intense în Europa

Șeful ONU pentru schimbări climatice, Simon Stiell, a afirmat că „valul de căldură devastator din Europa poartă amprenta clară a crizei climatice” și a cerut „o tranziție mai rapidă către surse regenerabile de energie, protejarea pădurilor și consolidarea rezilienței la schimbările climatice”.

Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor la nivel mondial, însă efectele sunt deosebit de pronunțate în Europa. Potrivit serviciului Copernicus, continentul european se încălzește de două ori mai rapid decât media globală. Acest fenomen favorizează valuri de căldură tot mai intense, pune presiune asupra resurselor de apă și contribuie la incendii de vegetație mai severe. Anul trecut, peste un milion de hectare au ars în Europa, un nivel record, Spania fiind una dintre cele mai afectate țări.

În Spania, temperaturile sunt așteptate să atingă 38-39°C în unele regiuni joi, însă meteorologii anunță pătrunderea unei mase de aer mai rece din Atlantic, după ce în această săptămână s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din luna iunie, inclusiv 45,1°C în orașul Andújar, luni. Sistemul spaniol MoMo, care monitorizează decesele asociate temperaturilor extreme, a raportat 213 decese între duminică și miercuri, dintre care 95 numai miercuri.

În Germania, temperaturile nocturne din localitatea Bad Bergzabern, din sud-vestul țării, nu au coborât sub 26,2°C în noaptea de miercuri, egalând recordul național stabilit în 2019. Serviciul meteorologic german DWD a anunțat că vaste regiuni ale țării se confruntă cu „stres termic”, iar meteorologul Oliver Reuter consideră că este „foarte probabil” ca acest val de căldură să intre în istorie.

Luxemburgul a înregistrat miercuri cea mai ridicată temperatură din luna iunie din istorie – 38,3°C la Wormeldingen. Codul roșu pentru „stres termic extrem” a fost prelungit până sâmbătă noaptea.

În Germania, semimaratonul din Hamburg programat pentru duminică a fost anulat, iar operatorul feroviar Deutsche Bahn oferă posibilitatea anulării gratuite a biletelor în următoarele zile pentru cei care nu mai doresc să călătorească din cauza căldurii extreme. De asemenea, Căile Ferate Cehe le-au recomandat pasagerilor să își amâne deplasările dacă acestea nu sunt absolut necesare.

O mare parte din nordul și sudul Elveției a fost plasată sub cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică, serviciul MeteoSuisse avertizând asupra unei „situații semnificative de secetă”.

În Cehia, temperaturile au depășit deja 30°C joi, iar Institutul Hidrometeorologic ČHMÚ a anunțat că valul de căldură se va intensifica vineri, temperaturile urmând să ajungă la 40°C în weekend.

Și la Viena sunt prognozate temperaturi de până la 40°C în acest weekend, iar în Olanda intră în vigoare, de la miezul nopții de joi, cod roșu în opt din cele 12 provincii, unde în unele zone estice se pot înregistra până la 39°C.

În Regatul Unit, serviciul meteorologic Met Office a prelungit avertizarea roșie pentru temperaturi extreme până vineri seară, în anumite regiuni din Londra și sud-estul Angliei.

În Italia, Galeria Uffizi din Florența a suspendat vânzarea biletelor până pe 28 iunie, accesul fiind permis doar persoanelor care aveau deja rezervare. Conducerea muzeului a explicat că sistemul de climatizare nu mai poate face față numărului mare de vizitatori și temperaturilor extreme, care au ajuns miercuri la 32°C chiar în interiorul muzeului.

Italia se confruntă cu temperaturi foarte ridicate încă de la începutul săptămânii, însă vârful valului de căldură este așteptat luni, când în mai multe regiuni din nord sunt prognozate temperaturi de aproximativ 40°C. Pe timpul nopții, temperaturile din aceste zone ar putea să nu coboare sub 29°C.

„Au dispărut zilele de iunie din secolul trecut, cu temperaturi de 32°C ziua și nopți răcoroase de 17°C”, a declarat meteorologul Lorenzo Tedici pentru presa italiană. „Ne-am obișnuit atât de mult cu extremele încât, paradoxal, astăzi primim cu bucurie o prognoză de 34°C, considerând-o o veste bună.”

Editor : M.I.